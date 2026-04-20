Polimill社と連携協定締結式の実施 ＆「あまがさきAI利活用アクションプラン」策定

尼崎市は、生成AIの本格的な利活用に向け、「あまがさきAI利活用アクションプラン」を策定するとともに、推進リーダーとして杉原デジタル政策監をCAIO（最高AI責任者）に任命しました。加えて、行政向け生成AIサービスでトップを走るPolimill株式会社と中核市初となる連携協定を結び、最初の事業として近隣市を招いた生成AIセミナーを開催いたします。

１． Polimill社との連携協定締結式

■日 時：令和８年（2026年）４月24日（金）13時～13時30分

■会 場：尼崎市役所 本庁舎２階 市長室

■出席者：尼崎市 市長 松本 眞

尼崎市 副市長 吹野 順次

尼崎市 デジタル政策監 杉原 薫子

尼崎市 デジタル戦略部長 田中 秀幸

Polimill社 代表取締役COO 谷口 野乃花氏

Polimill社 ビジョナリー・エバンジェリスト Julian Brody氏

Polimill社 行政DXサポートプランナー 森田 智氏

２． QommonsAIセミナー

■日 時：令和８年（2026年）４月24日（金）15時～17時30分

■会 場：尼崎市 市政情報センター1階

■住 所：兵庫県尼崎市東七松町１丁目５－20

３．目的

同社が提供する行政向け生成AIサービスQommonsAIの更なる活用による業務効率化に向けて、連携協定を締結します。本協定を起点に、新機能の検討や実証実験に加え、人材育成や業務改革に関するノウハウ共有を進めます。また、最初の連携事業として、協定締結式の後に、近隣市を招いたQommonsAIセミナーを開催します（4/17時点で、1県5市の申込）

※Polimill社のHP ：Polimill株式会社

※Polimill社の直近プレス： 650自治体が選んだ行政AI「QommonsAI」のPolimill、シリーズAで総額6.35億円を調達

４．「あまがさきAI利活用アクションプラン（※1）」の策定

市のAI利活用を抜本的に進めることを目的に、全国でも数少ないAIに関する実行計画を策定するとともに、その推進リーダー（CAIO）として本市のデジタル政策監を任命しました。本プランは、「あまがさき共創DXプラン2.0(※2)」の下位計画に位置し、単なるAI導入ではなく、その利活用とプロセス改革に重点を置き、目標値（KPI）の設定も行った点が特徴となっています。具体的には、AIのアクティブ利用課を100%にするとともに、全庁共通業務の全てに対してプロセス改革を進めていきます。



（一部抜粋）







※1.あまがさきAI利活用アクションプラン（全文）

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/si_kangae/si_keikaku/1043351.html

※2.あまがさき共創DXプラン

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/si_kangae/si_keikaku/1035658.html