Polimill社と連携協定締結式の実施 ＆「あまがさきAI利活用アクションプラン」策定

　尼崎市は、生成AIの本格的な利活用に向け、「あまがさきAI利活用アクションプラン」を策定するとともに、推進リーダーとして杉原デジタル政策監をCAIO（最高AI責任者）に任命しました。加えて、行政向け生成AIサービスでトップを走るPolimill株式会社と中核市初となる連携協定を結び、最初の事業として近隣市を招いた生成AIセミナーを開催いたします。

 

１． Polimill社との連携協定締結式

■日 時：令和８年（2026年）４月24日（金）13時～13時30分

■会 場：尼崎市役所 本庁舎２階 市長室

■出席者：尼崎市　市長　松本　眞

　　　　　尼崎市　副市長　吹野　順次

　　　　　尼崎市　デジタル政策監　杉原　薫子

　　　　　尼崎市　デジタル戦略部長　田中 秀幸

　　　　　Polimill社　代表取締役COO　谷口　野乃花氏

　　　　　Polimill社　ビジョナリー・エバンジェリスト　Julian　Brody氏

　　　　　Polimill社　行政DXサポートプランナー　森田　智氏

 

２． QommonsAIセミナー

■日 時：令和８年（2026年）４月24日（金）15時～17時30分

■会 場：尼崎市　市政情報センター1階

■住 所：兵庫県尼崎市東七松町１丁目５－20

 

３．目的

　同社が提供する行政向け生成AIサービスQommonsAIの更なる活用による業務効率化に向けて、連携協定を締結します。本協定を起点に、新機能の検討や実証実験に加え、人材育成や業務改革に関するノウハウ共有を進めます。また、最初の連携事業として、協定締結式の後に、近隣市を招いたQommonsAIセミナーを開催します（4/17時点で、1県5市の申込）

　※Polimill社のHP  　   ：Polimill株式会社

　※Polimill社の直近プレス： 650自治体が選んだ行政AI「QommonsAI」のPolimill、シリーズAで総額6.35億円を調達

 

４．「あまがさきAI利活用アクションプラン（※1）」の策定

　市のAI利活用を抜本的に進めることを目的に、全国でも数少ないAIに関する実行計画を策定するとともに、その推進リーダー（CAIO）として本市のデジタル政策監を任命しました。本プランは、「あまがさき共創DXプラン2.0(※2)」の下位計画に位置し、単なるAI導入ではなく、その利活用とプロセス改革に重点を置き、目標値（KPI）の設定も行った点が特徴となっています。具体的には、AIのアクティブ利用課を100%にするとともに、全庁共通業務の全てに対してプロセス改革を進めていきます。

（一部抜粋）



※1.あまがさきAI利活用アクションプラン（全文）

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/si_kangae/si_keikaku/1043351.html

※2.あまがさき共創DXプラン

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/si_kangae/si_keikaku/1035658.html