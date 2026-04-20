株式会社イーストメディカルは、革新的な真空吸着技術を採用したスマートフォンホルダー「MUTEKI真空吸着スマホホルダー」をクラウドファンディングCAMPFIREで公開いたしました。本製品はMagSafeの対応／非対応を問わず使用できる仕様です。

真空吸着×ナノラバーテクノロジーが実現する革新的な固定方式

スマートフォン使用の日常化に伴い、車内やデスク環境での安定した固定ニーズが高まっています。既存の吸盤式ホルダーやマグネット式ホルダーは、経時劣化による吸着力低下や、特定の環境でのズレ、落下といった問題を抱えていました。 同社は、このような市場の課題に対応するため、独自の真空吸着メカニズムを採用しました。このメカニズムの核となるのは、吸着面の空気を完全に排除して真空状態を生成することです。さらに先進的なナノラバーテクノロジーにより、微細な凹凸にまで密着するナノレベル構造。従来の吸盤では対応できなかった曲面や凹凸にもフィットし、真空吸着との相乗効果を発揮します。 真空状態では外部の大気圧がホルダーを面に押し付ける物理的な力となり、環境変化に左右されない安定した保持力を実現します。 排気ノブを「ON」の位置まで回すだけで真空状態がロックされる仕組みにより、複雑な操作を必要としません。この真空吸着メカニズムにより、吸盤自体はコンパクト（70×70×36mm）ながら、驚異的な15.3kg耐荷重を実現しています。吸着力の衰えなく何度でも繰り返し使用でき、温度変化や湿度の影響を受けない優れた特性を備えています。

15.3kg耐荷重と360度自由可動の高性能設計

https://camp-fire.jp/projects/941533/view https://camp-fire.jp/projects/941533/view

「MUTEKI真空吸着スマホホルダー」の最大の特徴は、驚異的な15.3kg耐荷重です。スマートフォンの落下や走行時の振動、急ブレーキといった過酷な条件下でも、端末をしっかりと固定します。このレベルの耐荷重により、タブレットなどの重い端末にも対応可能な汎用性を備えています。 片手での装着が可能であり、上下左右、高さ、向きなど360度の自由な稼働を実現することで、ユーザーの多様なニーズに対応します。 MagSafe対応機種には磁気吸着機能で直接固定でき、非対応機種には付属の磁気誘引シートを使用することで、ほぼすべてのスマートフォンに対応します。

「何度でも、自由に」再装着可能設計

両面テープのように粘着固定しないため、何度でも装着のし直し、場所の移動が可能。車内やデスク、撮影時のアングル固定など様々なシーンでストレスなく使用できる点も評価されています。 また、航空宇宙分野でも使用される高強度合金により振動や衝撃、気温の変化にも強く、車内でも季節問わず使用することが可能です。

製品概要

プロダクト名：MUTEKI真空吸着スマホホルダー 対応機種：MagSafe対応機種、MagSafe非対応機種（付属磁気誘引シート使用） 仕様：サイズ70×70×36mm、耐荷重15.3kg

会社概要

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会社名：株式会社イーストメディカル 所在地：東京都新宿区新宿1-7-3 代表者：白胗順一 事業内容：美容雑貨・便利雑貨等の企画製造、仕入れ 創業：2007年（18年の実績）