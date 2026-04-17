Z世代に熱狂的支持のフローズンヨーグルト、顧客満足度83.3%の裏に潜む課題とは？

インパクトホールディングス株式会社

インパクトホールディングス株式会社の連結子会社で、フィールドマーケティング事業を展開するインパクトフィールド株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：寒河江 清人、以下 「インパクトフィールド」 ） は、SNSを中心にZ世代から絶大な人気を集める「フローズンヨーグルト」について、その人気の要因と潜在的な課題を探るべく、都内人気6店舗を対象とした覆面調査 （ミステリーショッパー） を自主的に実施しました。

本調査により、顧客満足度83.3%という高い評価の背景に、圧倒的な 「カスタマイズ性」 が生み出すエンターテインメント体験があることが明らかになった一方で、3人に2人が感じる 「価格への割高感」がリピート利用の障壁となり得る、という課題も浮き彫りになりました。本リリースでは、現代の消費者、特にZ世代の心を掴むヒントと、飲食店が向き合うべき課題について、調査結果を基に考察します。

調査結果サマリー： フローズンヨーグルト店の 「強み」 と 「弱み」

【強み】 圧倒的な 「体験価値」 が顧客満足度83.3%を実現

「選ぶ楽しさ」 が熱狂を生む： 商品の種類の豊富さは調査した全店舗が100%の評価を獲得。豊富な

トッピングから 「“自分だけの正解” を探すワクワク感」が、単なる飲食を 「エンターテインメント体験」 へと昇華させている。

「神対応」 が価値を底上げ： スタッフの接客は83.3%が 「良かった」 と高評価。「おすすめを丁寧に説明してくれた」 など、マニュアルを超えた「心のこもった対応」 が顧客の安心感と満足度を向上させている。

【弱み】 リピートを阻む 「価格」 と見過ごされがちな 「オペレーション」 の課題

最大の壁は 「コストパフォーマンス」： 66.7%が 「コスパが悪い （割高感がある）」 と回答。満足度は高いものの 「ご褒美価格」 という認識が強く、日常的な利用へのハードルとなっている可能性が示唆された。

体験価値を損なう意外な落とし穴： 高評価だった 「清潔感」 の一方で、「テーブルの拭き残し」 「注文導線の分かりにくさ」 といった指摘も散見。混雑時に顧客体験の質が低下するオペレーションの脆さが垣間見えた。

顧客満足度は83.3%、否定評価ゼロの理由は 「選ぶ楽しさ」 というエンタメ体験

「とても良かった （50.0%）」 「良かった （33.3%）」 を合わせ、83.3%が商品に満足しており、「あまり満足しなかった」 「全く満足できなかった」 という否定的な評価はゼロでした。

その最大の要因は、トッピングやフルーツの圧倒的な種類の豊富さです。「5分迷うほど選択肢があった」 「自分好みにカスタマイズできるのが楽しい」 といったコメントが多数寄せられ、消費者が 「自分自身で価値を創造するプロセス」 を楽しんでいることが分かります。これは、タイパ （タイムパフォーマンス） を重視する一方で、好きなものには時間と手間を惜しまない現代の消費者の価値観を象徴していると言えます。

【最大の課題】 3人に2人が 「割高」 と回答。体験価値と価格のバランスがリピートの鍵

高い満足度とは裏腹に、コストパフォーマンスについては66.7%が 「悪かった」 と回答。楽しい体験への対価として支払う意思はあるものの、価格設定に割高感を感じている顧客が多い実態が明らかになりました。

「ご褒美スイーツ」 としての地位は確立しつつも、日常的なリピート顧客を獲得するためには、価格に見合うさらなる付加価値の提供や、お得感を感じさせるセットメニュー、キャンペーン等の工夫が今後の成長の鍵となりそうです。

満足度を底上げする 「スタッフの神対応」 。一方で混雑時の誘導には改善の余地も

スタッフの接客は83.3%が高評価。「笑顔」 や 「丁寧な提案」 といった心のこもった対応が、豊富な選択肢に迷う顧客の不安を解消し、店舗全体の好印象に大きく貢献していました。

一方で 「注文の列が分かりにくい」 「スタッフによって活気にムラがある」 といった声も挙がっており、特に混雑時におけるスムーズな顧客誘導や、サービスレベルの標準化が今後の課題と言えるでしょう。

総括：飲食店が 「選ばれ続ける」 ために

今回の調査から、フローズンヨーグルト店の成功の鍵は、単に美味しい商品を提供するだけでなく、顧客を巻き込む 「エンターテインメント体験」を設計することにあると結論付けられます。

しかし、その熱狂を一過性のものにせず、持続的な成長に繋げるためには、 「価格への納得感の醸成」 と、どんな状況でも 「最高の体験を提供するオペレーションの構築」 という、飲食店経営の根幹ともいえる課題に向き合う必要があります。

インパクトフィールドの 「覆面調査 （ミステリーショッパー）」 が課題解決を支援します

多くの飲食店経営者が抱える 「顧客は本当に満足しているのか？」 「現場の課題はどこにあるのか？」 といった漠然とした不安。私たちインパクトフィールドは、全国30万人超の調査員ネットワークを活用した覆面調査サービスにより、こうした課題を解決します。

- 「顧客の生の声」 を可視化： 顧客視点でQSC （品質・サービス・清潔さ） を客観的に評価し、強みと弱みをデータで明らかにします。- 具体的な改善アクションに直結： 「何となくの課題感」を「具体的な改善項目」 へと落とし込み、現場のオペレーション改善や従業員教育に繋げます。- 持続的な成長をサポート： 定期的な調査を通じて改善効果を測定し、PDCAサイクルを回すことで、店舗の持続的な成長とブランド価値向上に貢献します。

今回のフローズンヨーグルト店のように、熱狂的なファンがいる一方で潜在的な課題を抱えているケースは少なくありません。貴社の店舗の 「真の姿」 を把握し、次の一手を打つために、ぜひインパクトフィールドの覆面調査サービスをご活用ください。

覆面調査サービスページ： https://field.impact-h.co.jp/service/msr

※ 設問項目は企業様のご要望に合わせてカスタマイズ可能です。

※ 事前の協議に基づき安全に配慮した設計を行います。

※ 調査終了後のアフターフォローについては、企業様の求める課題・内容に応じて、別途ご提案させていただきます。



覆面調査の対応業種・店舗業態

- 飲食業： カフェ、レストラン、居酒屋、ファストフード、スイーツ、ベーカリー 等- 流通小売業： スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、アパレル 等- サービス業： ホテル、フィットネスクラブ、美容サロン、携帯ショップ 等

調査概要

調査手法 ： 覆面調査（ミステリーショッパー）

調査地域 ： 東京都

調査対象 ： お仕事紹介サイト 「MediF」 に登録している 20代女性

調査期間 ： 2026年4月4日 （土） ～ 4月7日 （火）

有効回収数 ： 6サンプル

調査対象店舗：

１. ウッドベリーズ 吉祥寺本店 （武蔵野市 / 吉祥寺）

２. ヨアジョン 表参道本店 （港区 / 表参道）

３. ヨアジョン 原宿店 （港区 / 神宮前）

４. JONGNO YOGURT PURPLE イケメン通り店 （新宿区 / 大久保）

５. スノーラ 銀座三越店 （中央区 / 銀座）

６. YGYG 渋谷道玄坂通店 （渋谷区 / 宇田川町）

※ 図表の数字は、四捨五入による端数を調整していないため、内訳と計は必ずしも一致しません。

インパクトフィールド株式会社 会社概要

会社名 ： インパクトフィールド株式会社 （インパクトホールディングス株式会社 連結子会社）

代表者 ： 代表取締役社長 寒河江 清人

設立 ： 2004年2月

資本金 ： 100百万円

本社所在地 ： 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル23F

事業内容 ： フィールドマーケティング事業、データマーケティング事業、スタッフィングサービス事業、セールスプロモーション事業など

WebURL ： https://field.impact-h.co.jp/

インパクトフィールドでは、覆面調査員やアンケートモニターを募集しています。

あなたも覆面調査のお仕事やアンケートに回答してみませんか？

WebURL ： https://medif.jp/

お問い合わせ先

サービスに関するお問い合わせ

インパクトフィールド株式会社

TEL ： 03-6636-0957

E-mail ： ifinfo@impact-h.co.jp

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