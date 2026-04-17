大人気なかよしコンビ・マユリカの冠特番「マユリカの東京友錠生活」「マユリカの無人島友錠生活」DVD-BOX完全版が7月1日(水)発売決定！

日活株式会社

大人気なかよしコンビ・マユリカの冠特番「マユリカの東京友錠生活」「マユリカの無人島友錠生活」DVD-BOX完全版の発売が7月1日（水）に決定いたしました！

今回待望のパッケージ化となるのは、CS放送「映画・チャンネルNECO」で2024年12月に放送されたマユリカ初単独冠特番「マユリカの東京友錠生活」。そしてシリーズ第二弾であり、2025年6月に同チャンネルで放送された「マユリカの無人島友錠生活」の2作。大きな反響を呼んだ本作は、ディレクターズ・カット版として映画化され、異例のヒットを記録するなど、お笑いファンの間で好評を博した。

本作は、マユリカの阪本と中谷が【友錠】という名の「リング(手錠)」でお互いの手を繋がれた状態で、第一弾は都内の一軒家を、第二弾は無人島を舞台に共同生活を行う新感覚バラエティ！手錠を外す唯一の方法は、「なかよしミッション」に挑戦して、「なかよしメーター」を、MAX【100】に到達させること。ただでさえ、全てが不便でフラストレーションが溜まり、とてもなかよしではいられない状況の中、様々ななかよしミッションに挑む！

果たしてマユリカの二人は、手錠で繋がれながらの過酷な状況で、【究極のコンビ愛】を証明することはできるのか？

ファン必見！ DVD-BOX完全版だけの豪華特典が満載！

★DVD限定の特別デザイン仕様に加え、ブックレットやステッカーセットを封入！

DVD-BOX完全版はマユリカのイメージカラーを基調としたスペシャルパッケージ仕様！シリーズの世界観を存分に楽しめるデザインとなっています。

ブックレット(16P)には、友錠生活を送るマユリカの姿をとらえた写真をたっぷりと収録。さらに、作中で生まれた中谷の代名詞「独身大魔王」や、単色カラーバージョンのタイトルロゴ、SNSでも話題を集めた名シーンなどを切り取ったオリジナルステッカー8枚付き！

★ディレクターズ・カット版の舞台挨拶やご褒美BBQなど特典映像も収録！

新宿バルト9で開催された「マユリカの東京友錠生活」「マユリカの無人島友錠生活」ディレクターズ・カット版の公開記念舞台挨拶の模様を完全収録。撮影当時の裏話や思い出トークはもちろん、映画館でしか観られなかった「生なかよしミッション」もご自宅でお楽しみいただけます。さらに、無人島ロケ収録後に撮影されたご褒美BBQや各種予告集などを収録した、見どころ満載の特典ディスクとなっています！

店舗別先着オリジナル特典も同時公開！

対象店舗にて対象商品をご予約・ご購入いただくと、対象商品1点ご購入につき先着で下記特典を1点プレゼント！

KVや場面写真を使用した数量限定のアイテムとなっています。

特典の数には限りがございますので、お早めにご予約ください！

＜店舗別先着オリジナル特典＞

●Amazon.co.jp限定特典：L判ビジュアルシート（3枚セット）

→ご予約はこちら←

https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GWGVS2PN|B0GWH43HPF(https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GWGVS2PN%7CB0GWH43HPF)

●楽天ブックス限定特典：オリジナルA4クリアファイル

→ご予約はこちら←

https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=2100014946115+4571487598183&f=O(https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=2100014946115+4571487598183&f=O)

▼「マユリカの東京友錠生活」「マユリカの無人島友錠生活」DVD-BOX完全版 商品情報

「マユリカの東京友錠生活／無人島友錠生活」DVD-BOX完全版

■発売日：2026年7月1日（水）

■希望小売価格：8,800円（税込）

■商品仕様（DVD3枚組）

〇本編ディスク

・ディスク１.「マユリカの東京友錠生活」（各23分×5話、計115分）

・ディスク２.「マユリカの無人島友錠生活」（各23分×5話、計115分）

〇特典ディスク（DVD1枚）

・舞台挨拶集（『マユリカの東京友錠生活 ディレクターズ・カット版』『マユリカの無人島友錠生活 ディレクターズ・カット版』公開記念舞台挨拶）

・予告集

・「マユリカの無人島友錠生活」撮影後ご褒美BBQ

〇封入特典

・ブックレット(16P)

・ステッカーセット(8枚)

〇仕様特典

・スリーブケース



※デザイン・特典及び仕様はすべて予定です。予告無く変更となる場合がございます。

発売元：日活株式会社

(C)日活・チャンネルNECO

▼「マユリカの東京友錠生活」「マユリカの無人島友錠生活」作品情報

「マユリカの東京友錠生活」（全5話）

M-1グランプリ2023決勝進出以降、躍進を続けるお笑いコンビ「マユリカ」。マユリカと言えば、3歳からの幼なじみで30年以上の時間を共に過ごしてきた「なかよしコンビ」だ。そのなかよしぶりは、かつては同じアパートの上下に住み、今でも仕事現場まで一緒に向かうほど。そんな二人が、都内の一軒家で共同生活を行う！しかし、ただの共同生活ではない。阪本の左手と中谷の右手は、【友錠】と呼ばれる「リング(手錠)」で繋がれ、何をするにもどこへ行くにも二人は繋がれたまま！家の階段を登るのも一苦労。トイレもお風呂も相方と一緒。手錠を外す唯一の方法は、「なかよしミッション」に挑戦して、「なかよしメーター」を、MAX【100】に到達させること。ただでさえ、全てが不便でフラストレーションが溜まり、とてもなかよしではいられない状況の中、様々ななかよしミッションに挑む！果たして、二人は【究極のコンビ愛】を見せることができるのか？

「マユリカの無人島友錠生活」（全5話）

幼なじみのなかよしコンビ・マユリカの阪本と中谷が【友錠】という名のリング(手錠)でお互いの手を繋がれた状態で共同生活を行う「マユリカの友錠生活」シリーズ第二弾！

今回の舞台は無人島！手錠で繋がれながらの無人島サバイバルというあまりに過酷な状況でも、【究極のコンビ愛】を証明することはできるのか？



(C)日活・チャンネルNECO

映画・チャンネルNECO公式サイト ⇒ https://www.necoweb.com/neco/

「マユリカの友錠生活」公式X ⇒ https://x.com/chneco_mayurika/

「マユリカの友錠生活」公式Instagram ⇒ https://www.instagram.com/chneco_mayurika/