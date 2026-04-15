架空送電線建設用機器の世界市場2026年、グローバル市場規模（ドラムウインチ、ロープ回収装置、プーラー、テンショナー）・分析レポートを発表
2026年4月15日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「架空送電線建設用機器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、架空送電線建設用機器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、世界の架空送電線建設用機器市場について詳細に分析したものであり、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別の特性などを包括的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は237百万ドルとされ、2031年には331百万ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率は4.9%であり、電力インフラの整備拡大に伴い安定した成長が見込まれています。
本市場は長距離電力輸送に不可欠な送電線の建設や保守に使用される機器で構成されており、エネルギー供給の基盤を支える重要な分野です。
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企業分析では、主要企業としてTesmec S.p.A.、ZECK GmbH、OMAC ITALY s.r.l.、Sherman+Reilly、TE.M.A. Group、Henan Electric Power Boda Technology、Henan Lanxing Electric Machinery Co、Gansu Chengxin Electric Power Technology Co、Timberland Equipment、Yixing Boyu Electric Power Machinery Coなどが挙げられています。
これらの企業は売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などの観点から比較され、市場での競争力が評価されています。
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競争環境の分析では、主要メーカーの市場シェアや売上動向を比較し、競争の構造が明らかにされています。
高性能機器の開発や技術革新が競争優位の鍵となっており、企業は品質と効率性を重視した製品開発を進めています。また、供給能力やコスト競争力も重要な要素となっています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカの各地域における市場動向が示されています。特にアジア太平洋地域では電力需要の増加とインフラ投資の拡大により市場成長が顕著です。
一方、北米や欧州では既存インフラの更新や高度化が需要を支えています。
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製品別では、ドラムウインチ、ロープ回収装置、プーラー、テンショナーなどに分類され、それぞれの機能と需要が分析されています。
用途別では中高電圧プロジェクト、超高電圧プロジェクト、さらに超高電圧の大型プロジェクトに分類され、特に高電圧分野での需要拡大が市場成長を牽引しています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。
これにより、企業は将来的な市場機会を把握し、事業戦略の策定に活用することができます。
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市場動向では、成長要因として電力需要の増加や再生可能エネルギーの普及が挙げられています。
一方で、設備コストの高さやプロジェクトの複雑性が制約要因となっています。また、技術革新や新製品開発は市場拡大の機会として重要視されています。競争環境は五つの力の分析により評価され、参入障壁や代替技術の影響などが検討されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「架空送電線建設用機器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、架空送電線建設用機器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、世界の架空送電線建設用機器市場について詳細に分析したものであり、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別の特性などを包括的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は237百万ドルとされ、2031年には331百万ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率は4.9%であり、電力インフラの整備拡大に伴い安定した成長が見込まれています。
本市場は長距離電力輸送に不可欠な送電線の建設や保守に使用される機器で構成されており、エネルギー供給の基盤を支える重要な分野です。
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企業分析では、主要企業としてTesmec S.p.A.、ZECK GmbH、OMAC ITALY s.r.l.、Sherman+Reilly、TE.M.A. Group、Henan Electric Power Boda Technology、Henan Lanxing Electric Machinery Co、Gansu Chengxin Electric Power Technology Co、Timberland Equipment、Yixing Boyu Electric Power Machinery Coなどが挙げられています。
これらの企業は売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などの観点から比較され、市場での競争力が評価されています。
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競争環境の分析では、主要メーカーの市場シェアや売上動向を比較し、競争の構造が明らかにされています。
高性能機器の開発や技術革新が競争優位の鍵となっており、企業は品質と効率性を重視した製品開発を進めています。また、供給能力やコスト競争力も重要な要素となっています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカの各地域における市場動向が示されています。特にアジア太平洋地域では電力需要の増加とインフラ投資の拡大により市場成長が顕著です。
一方、北米や欧州では既存インフラの更新や高度化が需要を支えています。
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製品別では、ドラムウインチ、ロープ回収装置、プーラー、テンショナーなどに分類され、それぞれの機能と需要が分析されています。
用途別では中高電圧プロジェクト、超高電圧プロジェクト、さらに超高電圧の大型プロジェクトに分類され、特に高電圧分野での需要拡大が市場成長を牽引しています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。
これにより、企業は将来的な市場機会を把握し、事業戦略の策定に活用することができます。
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市場動向では、成長要因として電力需要の増加や再生可能エネルギーの普及が挙げられています。
一方で、設備コストの高さやプロジェクトの複雑性が制約要因となっています。また、技術革新や新製品開発は市場拡大の機会として重要視されています。競争環境は五つの力の分析により評価され、参入障壁や代替技術の影響などが検討されています。