“推し活”感覚で楽しむ新提案！GWに向け「推しの日マーチ」動画を公開

日本遊技機工業組合

日本遊技機工業組合（略称：日工組、理事長：榎本善紀）は、PACHI-PACHI-7プロジェクトの一環として、ホール関係4団体が主催するイベント「推しパチの日・推しスロの日」（通称：推しの日）プレテスト（5月2日・3日）に向けたプロモーション動画「推しの日マーチ」を、4月14日より公開いたします。

「推しパチの日・推しスロの日」（通称：推しの日）は、パチンコ・パチスロの楽しさをより気軽に体験していただくことを目的とした新たな取り組みであり、近年広がりを見せる“推し活”のように、お気に入りの台やキャラクターをみつけて楽しむ「推しパチ」「推しスロ」という新しい遊び方を提案していきます。

本動画「推しの日マーチ」では、多くの“ビッグクラッピー”たちが登場し、それぞれの楽しみ方を軽快なマーチのリズムに乗せて表現。思わず口ずさみたくなる楽曲とともに、「推し」を見つける楽しさをポップに発信する内容となっています。なお、「推しの日」の詳細や開催店舗については、特設サイトにてご確認いただけます。

プレテストイベント当日は、アニメ人気機種や最新機種をお金をかけずに遊べる「お試しコーナー」を設置予定です。また、限定の特別グッズに加え、2026年4月25・26日開催予定の「ニコニコ超会議」にて初お披露目となる、PACHI-PACHI-QUEEN 藤田ニコルさんプロデュースの「PARLOR NICOLE」オリジナルグッズも賞品として提供予定です。

初心者の方でも気軽に楽しんでいただける内容となっておりますので、ゴールデンウィークのお出かけ先の一つとして、ぜひご家族やご友人とともにご来場ください。

■Webムービー概要

「推しの日マーチ」：https://youtu.be/ksD6Fl9EB0I

公開日：2026年4月14日（火）

出演：ビッグクラッピー

公開先：PACHI-PACHI-7公式サイト／公式YouTube ほか

・Webサイト https://pachi-pachi-7.jp/(https://pachi-pachi-7.jp/)

・X https://x.com/KIBUNPACHIPACHI

・LINE https://line.me/R/ti/p/@804umpbp

■4月17日より「推しの日」キャンペーンを開始

「推しの日」を記念し、KIBUN PACHI-PACHI委員会公式X（旧Twitter）アカウントを活用したフォロー＆リポストキャンペーンを実施します。本キャンペーンでは、対象アカウントをフォローのうえ、該当投稿をリポストいただいた方の中から、毎日抽選で10名様にQUOカードPay523円分をプレゼントします。さらに、「#5月2・3日は推しの日」のハッシュタグを付けて投稿いただくことで、当選確率が2倍となります。4月17日から5月3日まで毎日10名、合計170名に当選いたします。

■「推しパチの日・推しスロの日」（通称：推しの日）について

「推しパチの日・推しスロの日」（通称：推しの日）は、パチンコ・パチスロ産業「推しの日」委員会が推進する、パチンコ・パチスロの新たな楽しみ方を提案する取り組みです。近年広がりを見せる“推し活”の考え方を取り入れ、お気に入りの機種やキャラクターを見つけて楽しむ「推しパチ」「推しスロ」という遊び方を提唱しています。初心者や未経験者の方にも気軽に参加いただけるよう、「お試しプレイ」や限定賞品のご用意などを通じて、パチンコ・パチスロの魅力をより身近に感じていただくことを目指しています。なお、5月2日・3日のイベントはテスト運用と位置付けており、その有効性を検証しながら今後の展開につなげてまいります。

特設サイト：https://www.nichiyukyo.or.jp/oshinohi/

■「PACHI-PACHI-7（パチパチセブン）プロジェクト」について

パチンコ・パチスロが本来持っている遊技としての魅力や最新情報を発信しながら、最強のエンターテインメントを提供していくプロジェクト。業界全体を盛り上げるべく、今後も数多くの取り組みを計画中です。

2026年4月には、パチンコをこよなく愛するPACHI-PACHI-QUEENの理想を詰め込んだ初心者向けの体験展示「PARLOR NICOLE」が幕張メッセにて開催されるニコニコ超会議2026（4月25・26日開催予定）に登場します。「PACHI-PACHI-7」プロジェクトでは この他にも、“パチンコホールから笑顔を持ち帰る”をテーマにパチンコ・パチスロの余韻を日常の中でも楽しんでいただける、さまざまなプロモーション施策を予定していますので、ぜひご期待ください。