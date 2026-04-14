2026年5/23-24【森づくり体験研修会】

自然塾のおもい

NPO法人C・C・C富良野自然塾

本企画は、富良野自然塾を持続可能にしていくための取り組みです。まずは取り組みを知っていただき、仲間を募り、森づくりのノウハウと環境教育の手法などを体験していただきたく、開催を決定しました。なので、体験型の研修会という形式を取らせていただきました。

少しでも自然や森、生き物、環境などに興味のある方はご参加いただいて、我々が伝えられることは持って帰っていただけると幸いです。

主催：NPO法人C・C・C富良野自然塾

企画：【森づくり体験研修会】～富良野で森づくりをしませんか～

開催日：2026年5月23日(土)10:00～,24日(日)

応募〆切：5/18(月)

集合解散：富良野プリンスホテル本館 （〒076-0034 北海道富良野市北の峰町１８－６)

定員：先着10名

対象：2026年3月高校卒業者以上

参加費：30,000円／学生10,000円引き ※当日現金をご用意ください。

持ち物：野外活動に適した服装/帽子/飲み物/軍手

行程：以下をご覧ください。

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■5/23(土)

09:00 開会挨拶～自己紹介 アイスブレイク

09:30 環境教育プログラム

11:30 昼食

12:30 事業紹介

13:00 コミュニケーションWS

16:00 終了～チェックイン

18:00 懇親会(自由参加)

■5/24(日)

09:00 集合 育苗地まで案内 草抜き

10:30 雑木林の整理

12:00 昼食

13:00 オオハンゴンソウ抜き

14:00 植樹

14:30 解散

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その他：昼食は自然塾でご用意いたします。懇親会費別途4,000円です。

★宿泊は各自でご用意ください。

おすすめ 近場：Hostel TOMAR、アルパインゲストハウス、ホテル・リゾートインノースカントリー富良野、FURANO NATULUX HOTEL、petit hotel 、MELON Furano、Hotel Munin Furano

少し遠い：ハイランドふらの、山部自然公園太陽の里、コテージ・ログジャム、ふらのレンタルハウス、民宿むつかり

詳細と参加フォーム :https://forms.gle/woJCLzRfbcS6QBA28