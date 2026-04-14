【学術論文発表済】宮城県仙台市のバザルト(R)ブライダルエステが30代の肩こり・フェイスラインに変化。式3ヶ月前からの複合ケアで鎖骨・リフトアップを同時に実現した最新症例を公開

【学術論文発表済】宮城県仙台市のバザルト(R)ブライダルエステが30代の肩こり・フェイスラインに変化。式3ヶ月前からの複合ケアで鎖骨・リフトアップを同時に実現した最新症例を公開