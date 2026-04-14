【学術論文発表済】宮城県仙台市のバザルト(R)ブライダルエステが30代の肩こり・フェイスラインに変化。式3ヶ月前からの複合ケアで鎖骨・リフトアップを同時に実現した最新症例を公開
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、宮城県仙台市のサロン『harimoon 仙台』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは、挙式を3ヶ月後に控えた30代前半のお客様です。慢性的な首・肩こりによる肩ラインの崩れと、顔のリフトアップへの強い希望を抱えてご来店されました。同サロンでは、バザルト(R)ストーンの遠赤外線による深部温熱効果を活用し、バストトリートメント・フェイシャル・ヘッドスパの3メニューを組み合わせた複合プログラムを設計。挙式3ヶ月前から2～3週間に1回のペースで継続実施しました。
施術を重ねるごとに背中の盛り上がりが解消され、上がっていた肩の位置が下がり、鎖骨がしっかりと浮き出るように。フェイスラインの引き上がりも視覚的に確認されました。
お客様は「こんなに変わると思わなかった。会った人から痩せた？顔小さくなったと言われた」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で身体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：harimoon 仙台（宮城県仙台市）
URL：https://harimoon.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346685/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346685/images/bodyimage2】
「他のハンドトリートメントとは、身体のラインの違いが明らかだった。だからバザルト(R)を選んだ。」
宮城県仙台市の『harimoon 仙台』オーナー・小山氏がバザルト(R)を導入した決め手は、自身が実際に受けた体感でした。他のハンドトリートメントと比べ、身体のラインの変化とスッキリ感が明らかに異なることを実感し、導入を決意したといいます。
「お客様の満足度が非常に高いです。他サロンでブライダルエステを受けてもなかなか変化を感じられなかった方にも、しっかりと変化を感じていただけています。また直前のご来店でも安心して施術を提供でき、直後効果も実感していただけるところが特に優れていると感じています」と小山氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、小山氏はこう語ります。「ブライダルが決まったらまずバザルト(R)ストーントリートメントを検討してほしいです。やったかやっていないかで、大事な日への影響が全く違います。セラピストの方にも、余計な力がいらず変化を出せるので、長くトリートメントを続けたい方に本当におすすめです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、挙式という人生の大切な節目に向けて、バスト・フェイシャル・ヘッドスパの複合プログラムを継続することで、肩ライン・鎖骨・フェイスラインに同時に変化が確認されるという、バザルト(R)の特性がブライダルの現場でも高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
この度、宮城県仙台市のサロン『harimoon 仙台』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは、挙式を3ヶ月後に控えた30代前半のお客様です。慢性的な首・肩こりによる肩ラインの崩れと、顔のリフトアップへの強い希望を抱えてご来店されました。同サロンでは、バザルト(R)ストーンの遠赤外線による深部温熱効果を活用し、バストトリートメント・フェイシャル・ヘッドスパの3メニューを組み合わせた複合プログラムを設計。挙式3ヶ月前から2～3週間に1回のペースで継続実施しました。
施術を重ねるごとに背中の盛り上がりが解消され、上がっていた肩の位置が下がり、鎖骨がしっかりと浮き出るように。フェイスラインの引き上がりも視覚的に確認されました。
お客様は「こんなに変わると思わなかった。会った人から痩せた？顔小さくなったと言われた」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で身体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：harimoon 仙台（宮城県仙台市）
URL：https://harimoon.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346685/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346685/images/bodyimage2】
「他のハンドトリートメントとは、身体のラインの違いが明らかだった。だからバザルト(R)を選んだ。」
宮城県仙台市の『harimoon 仙台』オーナー・小山氏がバザルト(R)を導入した決め手は、自身が実際に受けた体感でした。他のハンドトリートメントと比べ、身体のラインの変化とスッキリ感が明らかに異なることを実感し、導入を決意したといいます。
「お客様の満足度が非常に高いです。他サロンでブライダルエステを受けてもなかなか変化を感じられなかった方にも、しっかりと変化を感じていただけています。また直前のご来店でも安心して施術を提供でき、直後効果も実感していただけるところが特に優れていると感じています」と小山氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、小山氏はこう語ります。「ブライダルが決まったらまずバザルト(R)ストーントリートメントを検討してほしいです。やったかやっていないかで、大事な日への影響が全く違います。セラピストの方にも、余計な力がいらず変化を出せるので、長くトリートメントを続けたい方に本当におすすめです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、挙式という人生の大切な節目に向けて、バスト・フェイシャル・ヘッドスパの複合プログラムを継続することで、肩ライン・鎖骨・フェイスラインに同時に変化が確認されるという、バザルト(R)の特性がブライダルの現場でも高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
プレスリリース詳細へ