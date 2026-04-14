パソナグループが運営する「PASONA AWAJI OPERA COMPANY」は、世界で愛されるモーツァルト作曲のオペラ「コジ・ファン・トゥッテ」の日本語字幕付き原語上演を、淡路市にある劇場「波乗亭」にて、6月6日（土）より開催。本公演にあわせ、隣接する和食レストラン「青の舎」と洋食レストラン「海の舎」、ならびにオーベルジュ フレンチの森「Grand Baobab」のお食事をセットにした特別プランを4月15日（水）より販売いたします。

本プランでは、公演チケットにあわせて、和食レストラン青の舎の「青の舎御膳」、洋食レストラン海の舎の「欧風浪漫コース」、オーベルジュ フレンチの森の “イタリアン×フレンチ”「Grand Baobab」の中からお好きなランチまたはディナーを選べる特別プランをご用意。 本作は、日伊国交樹立 160 周年、そしてモーツァルト生誕 270 年という節目の年を記念して上演 される特別なステージ。「コジ・ファン・トゥッテ」は、人間の心の揺らぎと愛の真実をユーモアに描き、モーツァルト晩年の傑作として、世界中で親しまれてきました。タイトルはイタリア語で「女はみんな こうしたもの」という意味を持ち、2組の若い恋人たちが次々と心変わりしていく様を描いた恋愛喜劇です。 淡路島産食材を贅沢に使用したお食事と、心揺さぶるオペラの舞台。“食と芸術”を1日で満喫できる 贅沢なひとときを、是非この機会にお楽しみください。

■『「コジ・ファン・トゥッテ」×淡路島西海岸コラボプラン』概要

実施日時： 6月6日（土）・7日（日） ※販売は4月15日より開始 内容： 「コジ・ファン・トゥッテ」公演チケットと青の舎・海の舎・Grand Baobabのお食事がセットになったプラン 料金： 青の舎／9,800円、海の舎／9,500円、青の舎／9,800円、海の舎／9,500円、 Grand Baobab／ランチ 8,500円、ディナー 13,000円 ※ともにフルールコース ※全て税込み 場所： オーベルジュ フレンチの森 Grand Baobab（兵庫県淡路市楠本字場中2593-8） 青海波 青の舎・海の舎（兵庫県淡路市野島大川70） 予約： https://x.gd/nmT0y

■参考「「コジ・ファン・トゥッテ」日本語字幕付き原語上演」

開催日時： 6月6日（土）・7日（日）15:00開演（14：00開場） 内容： 地中海に面したイタリアのナポリを舞台に、2組の若い恋人たちの様子を描くモーツァルトの傑作オペラ『コジ・ファン・トゥッテ』を淡路市にある劇場 波乗亭にて上演 出演： フィオルディリージ／影山亜由子（6日）・泉水里奈（７日） ドラベッラ／村上明美沙 デスピーナ／佃華枝（６日）・立塚夢子（７日） フェッランド／富田裕貴 グリエルモ／谷本尚隆 ドン・アルフォンソ／美代開太 合唱／淡路オペラ合唱団 ピアノ／野島香菜 音楽島アンサンブル／松村希歩（オーボエ）・小島梨世（フルート）・花谷瑞（ピアノ連弾） ＜公演監督・演出＞藤井泰子 ＜音楽アドバイザー＞河原忠之 料金： 一般4,000円／学生2,000円（全席自由・税込） 場所： 劇場 波乗亭（兵庫県淡路市野島大川70） 予約： teket（https://teket.jp/6095/62357） お問合せ： PASONA AWAJI OPERA COMPANY（株式会社パソナグループ運営） TEL 0799-70-9020

https://awaji-seikaiha.com/naminoritei/lineup/cosifantutte/