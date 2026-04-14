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Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、リアルタイムでAIが対話を要約し最適な応対を可能にするAIビジネスアシスタント機能を実装
AIが人材不足、育成の課題を解決ーリアルタイムトークアシスト
株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）は、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」に、リアルタイムで生成AIが業務を支援する新機能、「リアルタイムトークアシスト機能」を実装しました。AIによるリアルタイム要約にとどまらず、営業現場における、競合企業の切り返しトークの提案やヒアリング漏れチェックと聞き出すための推奨トーク提案など、今まで事後にしかできなかった営業支援をリアルタイムで行うことにより、生産性向上を実現します。
【本リリースのポイント】
人材不足と教育コストの課題を解決
AIのリアルタイム支援により、経験の浅い担当者でもトップセールス級の高品質な顧客対応が可能になります。
商談中の「ヒアリング漏れ」をゼロに
Web会議の内容をAIがリアルタイムで解析。確認すべき事項の抜け漏れをその場で検知・提示し、商談の精度を最大化します。
競合比較に勝つ「攻めのトーク」を即座に提案
競合他社への切り返し案や、顧客の本音を引き出すための推奨トークをAIが提示。事後の振り返りではなく「商談中」の判断をアシストします。
■開発の背景：人手不足時代の営業組織が抱える「構造的な課題」
労働人口の減少に伴い、多くの企業で営業担当者やお客様対応担当者の採用難が深刻化しています。また、経験豊富な人材の不足により、新人や経験の浅い担当者の早期戦力化、そして彼らを育成するマネージャー層の負荷増大が喫緊の経営課題となっています。
従来の音声解析AIは「振り返り」に主眼が置かれていましたが、現場では「今、この瞬間の顧客対応」における判断支援が求められていました。
こうした背景から、レブコムは「MiiTel Meetings」でのWeb会議中に、生成AIがリアルタイムで会話に伴走し、担当者の認知・判断・操作を支援するリアルタイムトークアシスト機能を開発しました。これにより、個人のスキルに依存しない対応品質の均一化と、業務効率化を実現します。
■「リアルタイムトークアシスト」3つの機能
対競合・深掘り質問のリアルタイム提案：
競合状況に応じた切り返しトークや、核心を突く質問をAIがナビゲートし、成約率を向上させます。
商談の「抜け・漏れ・戻り」を防止：
ヒアリングすべき重要事項をAIが自動チェック。その場で確認を完了させることで、再商談の手間（手戻り）を削減し、営業サイクルを短縮します。
組織全体の「商談品質」をボトムアップ：
トップパフォーマーの知見を反映したAI支援により、全担当者が均一かつ高品質な顧客対応を行える環境を実現します。
レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと、「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。
■株式会社RevComm 会社概要
「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。
電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、AIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」の提供を通じて会話データのプラットフォーム化を実現し、経営判断や意思決定に変革をもたらします。
2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES® 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。
企業名 ： 株式会社RevComm
所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階
代表者 ： 会田 武史
事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発
企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/
※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です
株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）は、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」に、リアルタイムで生成AIが業務を支援する新機能、「リアルタイムトークアシスト機能」を実装しました。AIによるリアルタイム要約にとどまらず、営業現場における、競合企業の切り返しトークの提案やヒアリング漏れチェックと聞き出すための推奨トーク提案など、今まで事後にしかできなかった営業支援をリアルタイムで行うことにより、生産性向上を実現します。
【本リリースのポイント】
人材不足と教育コストの課題を解決
AIのリアルタイム支援により、経験の浅い担当者でもトップセールス級の高品質な顧客対応が可能になります。
商談中の「ヒアリング漏れ」をゼロに
Web会議の内容をAIがリアルタイムで解析。確認すべき事項の抜け漏れをその場で検知・提示し、商談の精度を最大化します。
競合比較に勝つ「攻めのトーク」を即座に提案
競合他社への切り返し案や、顧客の本音を引き出すための推奨トークをAIが提示。事後の振り返りではなく「商談中」の判断をアシストします。
■開発の背景：人手不足時代の営業組織が抱える「構造的な課題」
労働人口の減少に伴い、多くの企業で営業担当者やお客様対応担当者の採用難が深刻化しています。また、経験豊富な人材の不足により、新人や経験の浅い担当者の早期戦力化、そして彼らを育成するマネージャー層の負荷増大が喫緊の経営課題となっています。
従来の音声解析AIは「振り返り」に主眼が置かれていましたが、現場では「今、この瞬間の顧客対応」における判断支援が求められていました。
こうした背景から、レブコムは「MiiTel Meetings」でのWeb会議中に、生成AIがリアルタイムで会話に伴走し、担当者の認知・判断・操作を支援するリアルタイムトークアシスト機能を開発しました。これにより、個人のスキルに依存しない対応品質の均一化と、業務効率化を実現します。
■「リアルタイムトークアシスト」3つの機能
対競合・深掘り質問のリアルタイム提案：
競合状況に応じた切り返しトークや、核心を突く質問をAIがナビゲートし、成約率を向上させます。
商談の「抜け・漏れ・戻り」を防止：
ヒアリングすべき重要事項をAIが自動チェック。その場で確認を完了させることで、再商談の手間（手戻り）を削減し、営業サイクルを短縮します。
組織全体の「商談品質」をボトムアップ：
トップパフォーマーの知見を反映したAI支援により、全担当者が均一かつ高品質な顧客対応を行える環境を実現します。
レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと、「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。
■株式会社RevComm 会社概要
「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。
電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、AIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」の提供を通じて会話データのプラットフォーム化を実現し、経営判断や意思決定に変革をもたらします。
2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES® 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。
企業名 ： 株式会社RevComm
所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階
代表者 ： 会田 武史
事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発
企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/
※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です