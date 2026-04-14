健康経営の実行・継続を支援する伴走型サービスを強化

健康経営を推進する企業が増える中で、方針や制度を整備しても、実際の職場での実行や定着につなげることが課題となるケースが見られます。

NTTプレシジョンメディシン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：是川幸士、以下「当社」）は、企業向け健康経営コンサルティングを通じて把握してきた各社の健康課題や推進状況を踏まえ、健康経営の実行・継続を支援する一環として、研修プログラムの拡充を行いました。

１．健康経営コンサルティングサービスの概要

従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、組織として健康経営に取り組む企業が増えています。当社は、こうした企業を対象に、健康経営度調査票や健康関連データの分析を起点として、企業ごとの課題整理から施策検討、実行後の振り返りまでを伴走型で支援する健康経営コンサルティングサービスを提供しています。

認定取得のみを目的とするのではなく、健康経営を経営施策の一つとして継続的に推進できるよう、企業の規模や推進体制、取り組み状況に応じた支援を行います。

健康経営コンサルティングサービスについて詳しくはこちら

https://www.ntt-precisionmedicine.co.jp/service/consulting/

２．研修プログラム拡充の背景と内容

健康経営を推進するため従業員への研修を実施企業が増えていますが、その内容や対象者の選定をはじめとした研修の在り方が必ずしも各社の健康課題や推進状況と十分に結び付いていないケースが見られます。

当社では、健康経営コンサルティングを通じて把握してきた各社の課題をもとに、研修の在り方を見直し、コンサルティングと連動した研修プログラムの拡充を進めています。

【研修メニュー 一例】

・メンタルスキル向上（スポーツ心理学の知見を活用）

・女性の健康リテラシー向上（産婦人科医による研修） など

これらの研修は、各分野で知見や実績を持つ専門家や有識者が講師として登壇し、各社の健康課題に即して従業員が活用したくなるアドバイス等を提供するものであり、健康経営の取り組みを、従業員ひとりひとりの理解と行動につなげることができます。

研修プログラムについて詳しくはこちら

https://www.ntt-precisionmedicine.co.jp/service/kenkou-keiei/

（参考）健康経営優良法人認定制度について

健康経営優良法人認定制度は、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する顕彰制度です。

詳しくはこちら 健康経営優良法人認定制度（METI/経済産業省）

当社自身においても、健康経営の取り組みを継続しており、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」の認定を取得しました。