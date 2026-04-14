eスポーツ市場：提供形態、ゲームジャンル、配信形態、収益モデル別―2026年～2032年の世界市場予測
eスポーツ市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均23.14%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、eスポーツ市場調査レポートを発行・販売します。
「eスポーツレポート」では技術革新、視聴者の期待、そして異業種間のパートナーシップが、現代のeスポーツの競技および商業アーキテクチャをどのように再構築しているかを言及するほか、長期的なエコシステム価値の創出に向けた、統合された能力、強靭な運営体制、そして適応性のある収益化戦略の必要性を強調した、決定的な戦略的統合を分析します。
世界のeスポーツ市場規模は、2025年に26億8,000万米ドルと評価され、2026年の32億8,000万米ドルから2032年には115億3,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1985615-e-sports-market-by-offering-game-genres-streaming.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 eスポーツ市場：提供別
第9章 eスポーツ市場ゲームジャンル別
第10章 eスポーツ市場配信タイプ別
第11章 eスポーツ市場収益モデル別
第12章 eスポーツ市場：地域別
第13章 eスポーツ市場：グループ別
第14章 eスポーツ市場：国別
第15章 米国eスポーツ市場
第16章 中国eスポーツ市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・eスポーツの主要な動向は何ですか？
技術革新、視聴者の期待、異業種間のパートナーシップが、現代のeスポーツの競技および商業アーキテクチャを再構築しています。
・米国の関税措置はeスポーツ業界にどのような影響を与えていますか？
最近の関税変更は、eスポーツのエコシステムを支えるハードウェア、周辺機器、イベント制作資材のサプライチェーンやコスト構造に複雑さを加えています。
・eスポーツ市場における価値創出のセグメンテーションはどのようになっていますか？
市場はハードウェア、サービス、ソフトウェアの3つに分類され、特にハードウェアがコンソール、PC、VR/ARデバイスに細分化されています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、eスポーツ市場調査レポートを発行・販売します。
「eスポーツレポート」では技術革新、視聴者の期待、そして異業種間のパートナーシップが、現代のeスポーツの競技および商業アーキテクチャをどのように再構築しているかを言及するほか、長期的なエコシステム価値の創出に向けた、統合された能力、強靭な運営体制、そして適応性のある収益化戦略の必要性を強調した、決定的な戦略的統合を分析します。
世界のeスポーツ市場規模は、2025年に26億8,000万米ドルと評価され、2026年の32億8,000万米ドルから2032年には115億3,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1985615-e-sports-market-by-offering-game-genres-streaming.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 eスポーツ市場：提供別
第9章 eスポーツ市場ゲームジャンル別
第10章 eスポーツ市場配信タイプ別
第11章 eスポーツ市場収益モデル別
第12章 eスポーツ市場：地域別
第13章 eスポーツ市場：グループ別
第14章 eスポーツ市場：国別
第15章 米国eスポーツ市場
第16章 中国eスポーツ市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・eスポーツの主要な動向は何ですか？
技術革新、視聴者の期待、異業種間のパートナーシップが、現代のeスポーツの競技および商業アーキテクチャを再構築しています。
・米国の関税措置はeスポーツ業界にどのような影響を与えていますか？
最近の関税変更は、eスポーツのエコシステムを支えるハードウェア、周辺機器、イベント制作資材のサプライチェーンやコスト構造に複雑さを加えています。
・eスポーツ市場における価値創出のセグメンテーションはどのようになっていますか？
市場はハードウェア、サービス、ソフトウェアの3つに分類され、特にハードウェアがコンソール、PC、VR/ARデバイスに細分化されています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
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