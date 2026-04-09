【メディアイベントのご案内】“シェア”で通勤スタイルはどう変わる？官民一体で挑む、資源循環型ライフスタイルイベント開催

株式会社 大丸松坂屋百貨店

ファッションサブスクリプションサービス “AnotherADdress(アナザーアドレス)” の期間限定店舗「AnotherADdress TOKYO」にて一般社団法人シェアリングエコノミー協会主催の『シェアリングサービスを活用した資源循環型ライフスタイルを提案するイベント』を2026年4月23日（木）に開催します。

※本イベントの取材にお越しのメディア様は、右記フォームよりhttps://forms.gle/MZHWnPjxtioiyyvR7(https://forms.gle/MZHWnPjxtioiyyvR7) 参加のお申し込みをお願いいたします。

本イベントでは、経済産業省・環境省、および日本橋エリアのまちづくり関係者が登壇し、ファッションや美容家電のシェアリングが「日常の選択肢」としてどのように定着し、脱炭素社会（デコ活）や資源循環の推進にどのように貢献するのかを、トークセッションと実演を通じて紹介します。



1. 本イベントでは、経済産業省・環境省、および日本橋エリアのまちづくり関係者が登壇し、ファッションや美容家電のシェアリングが「日常の選択肢」としてどのように定着し、脱炭素社会（デコ活）や資源循環の推進にどのように貢献するのかを、トークセッションと実演を通じて紹介します。

２．【政策×民間の対話】 経済産業省 志和氏と、環境省 金子氏と共に、資源循環経済の現在地とシェアリングへの期待を語ります。

３．【実演ライブ：サステナ通勤 Before After】 登壇者が実際にシェアサービスを利用し、いつもの通勤着から華やかに変身する過程を実況解説。心理的・機能的なメリットを可視化します。

４．【日本橋からの発信】 伝統と革新が交差する日本橋を舞台に、新しい「サーキュラー・ライフスタイル」を提唱します。

■ 開催概要

日時： 2026年4月23日（木） 13:30～16:30（受付開始 13:20）

会場： AnotherADdress TOKYO（コレド日本橋 3F）

主催： 一般社団法人シェアリングエコノミー協会

協力サービス： アナザーアドレス（ファッション×シェア）、ラクサス（バッグ×シェア）、ReCute（ヘアアイロン×シェア）

■ プログラム（予定）

第1部：トークセッション

「資源循環の現在地と未来、シェアリングへの期待」

＜登壇者＞

・経済産業省 （資源循環経済政策担当） 志和 あかね

・シェアリングエコノミー協会 代表理事 石山 アンジュ



第2部：トークセッション

「所有を手放すと、暮らしはどう変わるか？」

＜登壇者＞

・環境省（環境再生・資源循環局）金子 浩明

・株式会社大丸松坂屋百貨店 AnotherADdress事業責任者 田端 竜也

・株式会社ReCute代表取締役CEO 山下 萌々夏

・ラクサス・テクノロジーズ株式会社 秋岡 辰弥

第3部：実演デモンストレーション

「サステナ通勤 Before After」実況解説、フォトセッション

＜出演者＞

・経済産業省 （資源循環経済政策担当） 志和 あかね氏

・環境省（環境再生・資源循環局）金子 浩明氏

・日本橋のオフィスワーカー（※2名程予定）

■ タイムスケジュール（予定）

13:20～13:30 受付開始

13:30～13:40 開会の挨拶

13:40～14:10 第1部：トークセッション

14:10～15:40 第2部：トークセッション

15:40～16:20 第3部：実演デモンストレーション、集合写真

16:25～16:30 今後の展示について

■ 展示会予告

4月24日（金）～26日（日）は同会場にて、一般来場者向け「シェアサービス展示会」を開催予定です。