【メディアイベントのご案内】“シェア”で通勤スタイルはどう変わる？官民一体で挑む、資源循環型ライフスタイルイベント開催
ファッションサブスクリプションサービス “AnotherADdress(アナザーアドレス)” の期間限定店舗「AnotherADdress TOKYO」にて一般社団法人シェアリングエコノミー協会主催の『シェアリングサービスを活用した資源循環型ライフスタイルを提案するイベント』を2026年4月23日（木）に開催します。
※本イベントの取材にお越しのメディア様は、右記フォームよりhttps://forms.gle/MZHWnPjxtioiyyvR7(https://forms.gle/MZHWnPjxtioiyyvR7) 参加のお申し込みをお願いいたします。
本イベントでは、経済産業省・環境省、および日本橋エリアのまちづくり関係者が登壇し、ファッションや美容家電のシェアリングが「日常の選択肢」としてどのように定着し、脱炭素社会（デコ活）や資源循環の推進にどのように貢献するのかを、トークセッションと実演を通じて紹介します。
1. 本イベントでは、経済産業省・環境省、および日本橋エリアのまちづくり関係者が登壇し、ファッションや美容家電のシェアリングが「日常の選択肢」としてどのように定着し、脱炭素社会（デコ活）や資源循環の推進にどのように貢献するのかを、トークセッションと実演を通じて紹介します。
２．【政策×民間の対話】 経済産業省 志和氏と、環境省 金子氏と共に、資源循環経済の現在地とシェアリングへの期待を語ります。
３．【実演ライブ：サステナ通勤 Before After】 登壇者が実際にシェアサービスを利用し、いつもの通勤着から華やかに変身する過程を実況解説。心理的・機能的なメリットを可視化します。
４．【日本橋からの発信】 伝統と革新が交差する日本橋を舞台に、新しい「サーキュラー・ライフスタイル」を提唱します。
■ 開催概要
日時： 2026年4月23日（木） 13:30～16:30（受付開始 13:20）
会場： AnotherADdress TOKYO（コレド日本橋 3F）
主催： 一般社団法人シェアリングエコノミー協会
協力サービス： アナザーアドレス（ファッション×シェア）、ラクサス（バッグ×シェア）、ReCute（ヘアアイロン×シェア）
■ プログラム（予定）
第1部：トークセッション
「資源循環の現在地と未来、シェアリングへの期待」
＜登壇者＞
・経済産業省 （資源循環経済政策担当） 志和 あかね
・シェアリングエコノミー協会 代表理事 石山 アンジュ
第2部：トークセッション
「所有を手放すと、暮らしはどう変わるか？」
＜登壇者＞
・環境省（環境再生・資源循環局）金子 浩明
・株式会社大丸松坂屋百貨店 AnotherADdress事業責任者 田端 竜也
・株式会社ReCute代表取締役CEO 山下 萌々夏
・ラクサス・テクノロジーズ株式会社 秋岡 辰弥
第3部：実演デモンストレーション
「サステナ通勤 Before After」実況解説、フォトセッション
＜出演者＞
・経済産業省 （資源循環経済政策担当） 志和 あかね氏
・環境省（環境再生・資源循環局）金子 浩明氏
・日本橋のオフィスワーカー（※2名程予定）
■ タイムスケジュール（予定）
13:20～13:30 受付開始
13:30～13:40 開会の挨拶
13:40～14:10 第1部：トークセッション
14:10～15:40 第2部：トークセッション
15:40～16:20 第3部：実演デモンストレーション、集合写真
16:25～16:30 今後の展示について
■ 展示会予告
4月24日（金）～26日（日）は同会場にて、一般来場者向け「シェアサービス展示会」を開催予定です。