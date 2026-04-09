株式会社シン・コーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：川口 範）は、SEVENTEENのボーカルライン DK・SEUNGKWANによるユニット DK×SEUNGKWAN (SEVENTEEN)の1st Mini Album「Serenade」発売を記念し、カラオケBanBanとの特別コラボキャンペーンを開催いたします。 今回のコラボでは、1st Mini Album「Serenade」のムードをカラオケルーム全体で堪能できるコラボルームを展開するほか、オリジナルノベルティ付きのコラボドリンク、歌唱キャンペーン、店頭ビッグパネル展示など、ファンの皆さまにお楽しみいただける多彩な企画をご用意しています。

【キャンペーン概要】

■ 開催期間 2026年4月17日（金）～ 2026年6月18日（木） ■ 開催店舗 全国のカラオケBanBan200店舗（コラボ企画内容によって対象店舗が異なります）

【キャンペーン詳細】

■DK×SEUNGKWAN (SEVENTEEN)コラボルーム アーティストビジュアルを使用したオリジナルデザイン没入感のある体験を提供します。 対象店舗：下記の6店舗にて実施いたします。 ＜東京都＞池袋北口店、後楽園店 ＜宮城県＞仙台大和町店 ＜愛知県＞名古屋太閤口店 ＜大阪府＞喜連瓜破駅前店 ＜福岡県＞福岡城南店 ※コラボルームのご予約は、「特設サイト」にて4月10日（金）16時より、開始いたします。 ※ご利用時間は各店舗で異なります。 ※ご利用は、原則ネット予約のみとなります。

■コラボドリンク＜2種＞（ノベルティ付き） 「Serenade」のムードをイメージしたオリジナルドリンクを2種販売。 1杯ご注文につき、お好きなデザインのノベルティをプレゼント。キャンペーン期間の前半と後半でアイテムが変わります。 前半）4月17日-5月21日 ：クリアコースター＜全3種＞ 後半）5月22日-6月18日 ：ミニクリアファイル＜全3種＞ 対象店舗：全国のカラオケBanBan200店舗 ※在庫がなくなり次第終了となります

■歌唱キャンペーン 対象曲を歌唱したお客様全員に、オリジナルスマホ壁紙 をプレゼント。 対象店舗：全店舗（JOYSOUNDルームのみ）

■店頭ビッグパネル展示 全国の「カラオケBanBan」対象店舗にて、今回のコラボのために制作した ビッグパネル を店頭に展示。 対象店舗：下記の20店舗にて実施いたします。 ＜北海道＞平岸店 ＜岩手県＞盛岡駅前店 ＜宮城県＞仙台幸町店 ＜福島県＞郡山うねめ通り店 ＜石川県＞金沢福久店 ＜新潟県＞新潟坂井店 ＜東京都＞新宿歌舞伎町一番街店、渋谷センター街店、 立川駅北口本店 ＜静岡県＞浜松佐鳴台店 ＜愛知県＞名古屋太閤口店 ＜大阪府＞喜連瓜破駅前店 ＜京都府＞西院店 ＜岡山県＞岡山南店 ＜香川県＞宇多津浜街道店 ＜広島県＞草津南店 ＜福岡県＞福岡城南店 ＜熊本県＞熊本大津店 ＜鹿児島県＞鹿児島新栄店 ＜沖縄県＞おもろまち店

【詳細・最新情報】

詳細・最新情報は、「コラボキャンペーン特設サイト」からご確認ください。 ・コラボキャンペーン特設サイト https://campaign.karaoke-shin.jp/2604-1/dk_seungkwan ・【公式】カラオケBanBan X アカウント https://x.com/karaokebanban ・【公式】カラオケBanBan Instagram アカウント https://www.instagram.com/karaokebanban_official/ ※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。

―報道関係からのお問合せ先―

株式会社 シン・コーポレーション 担当：松本 取材/撮影のお申し込み： https://karaoke-shin.jp/inquirySend/press.html TEL：03-6264-6149 / FAX：03-6263-9272 e-mail: press@karaoke-shin.com 公式サイト: https://karaoke-shin.jp/ ※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です