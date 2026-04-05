【佐賀玉屋】北の恵みが集結。北海道グルメを堪能する13日間。4月8日(水)から「第23回 初夏の北海道大物産展」【第2弾】

株式会社 佐賀玉屋

佐賀玉屋（本社：佐賀県佐賀市中の小路2-5、代表取締役社長 山越悠登）は2026年4月8日(水)から4月13日(月)までの6日間、「第23回 初夏の北海道大物産展 第2弾」を南館7階催場にて開催いたします。

第1弾に続き、北海道の豊かな大地と海が育んだ選りすぐりの美味が再び集結。本催事では、各地から厳選した海鮮弁当や人気のラーメン、話題のスイーツなど、北海道ならではの多彩なグルメを取り揃え、会場いっぱいに“北の味覚”をお届けいたします。

さらに第2弾では、初出店の「ラギちゃんラーメン」も登場。濃厚な「魚介×豚」のスープがおいしい中華そばをお楽しみいただけます。その他、第2弾限定で登場する「やきにくれすとらん沙蘭」の北海道のお肉を盛り合わせたお弁当など、新たな魅力も加わり、何度訪れても楽しめるラインナップをご用意。職人が目の前で仕上げる実演販売や、出来たての味をその場で楽しめるイートインコーナーなど、ライブ感あふれる体験も引き続きお楽しみいただけます。

また、ご自宅でも北海道の魅力を味わえるお土産や数量限定商品も多数取り揃え、日常の中で“旅気分”を感じていただけるひとときをお届け。

第1弾からさらに進化した【第23回 初夏の北海道大物産展】第2弾。新たな美味との出会いとともに、心躍るひとときをぜひご堪能ください。

屋上で食べるラーメン

【札幌】ラギちゃんラーメン

札幌魚豚醤油チャーシュー麺(1杯) 1,400円

魚介×豚の濃厚スープに、煽り野菜でパンチを効かせた特製中華そばです。

イートイン

【営業時間】

午前10時～午後6時30分(最終日は午後3時30分) ラストオーダーは閉店30分前

【場所】

屋上TAMAYAスカイガーデン

海と大地の贅沢弁当

【札幌】札幌蟹工船

炙りホタテが入った三種盛り弁当(1折) 2,700円

蟹・帆立・うにを盛り付けた贅沢なお弁当。

【函館】やきにくれすとらん沙蘭（第2弾から登場）

〈各日50折限り〉

はこだて大沼黒牛・道産牛・カールレイモンソーセージ盛合せ弁当(1折) 2,430円

北海道の肉の美味しさを盛り合わせたお弁当。

その他お弁当紹介

1.【余市】うに専門店 世壱屋

大玉うにホタテ(1折) 2,916円

無添加うにに、大粒のホタテを2個ものせてます。

2.【旭川】旭川駅立売商会

北海の遊善(1折) 2,592円

海鮮をふんだんに盛りつけたお弁当です。

3.【函館】すし処 雑魚亭

〈各日50折限り〉

海峡の波涛(1折) 2,376円

12種類の海の幸を贅沢に盛り付けた海鮮弁当です。

4.【帯広】豚どん豚匠

十勝豚5種大平原弁当(1折) 1,890円

帯広名物の豚バラを特製だれで焼き上げた、旨みとボリュームたっぷりの一品。

北海の幸、北の大地の恵み。

【函館】山丁長谷川商店〈塩干・鮭・生珍味部門〉

縞ほっけ〈特大〉(1枚) 2,160円

5.【釧路】小町園

数の子松前漬(100g) 1,350円

6.【函館】山丁長谷川商店〈乾珍・さきいか部門〉

帆立貝柱(100g) 3,780円

7.【札幌】北海道一直売

ジャンボいかめし(1個) 1,296円

8.【函館】山丁長谷川商店〈魚卵・生珍味部門〉

つぶわさび(100g) 1,080円

北海道 銘酒

【網走】網走ビール

流氷ドラフト(発泡酒・330ml) 550円

網走の自然が詰まった、美味しいクラフトビールです。

9.【網走】網走ビール

オホーツク流氷塩レモンサワーの素(500ml) 869円

手軽にきれいなオホーツクレモンサワーの出来上がりです。

オススメは「本製品：炭酸水＝１：３」

10.【小樽】北海道ワイン

〈北海道内限定販売〉

旅路orange(白・やや辛口・720ml) 1,815円

やわらかな香りと気品ある繊細な味わいが楽しめます。

11. Chateau TAISETSUNOKURA

純米大吟醸 きたしずく50(720ml) 2,034円

※これはお酒です。20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されております。

北のご褒美スイーツ

【伊達】牧家 Bocca（第2弾から登場）

牧家の白いプリン(4個入) 1,001円

【札幌】ベイク・ド・アルル

5種のベリー贅沢レアチーズケーキ(1個) 1,404円

12.【札幌】バターまんじゅうの北優

バターまんじゅう(10個入) 1,080円

13.【札幌】じゃがいもHOUSE

じゃがいももち(1個) 216円

14.【札幌】YOSHIMI

札幌おかきOh!焼とうきび(1箱・18g×6袋入) 998円

15.【札幌】浜塚製菓

かりんとう各種(81g) 各149円

⚫︎牛乳 ⚫︎うずまき ⚫︎三角 ⚫︎黒はちみつ ほか

16.【帯広】柳月

ボンヌ(5個入) 800円

17.【小樽】キムラ

お好み甘納豆(190g) 378円

【砂川】岩瀬牧場

18. ソフトクリーム(1本) 480円

味わいすっきりミルク味。

19.

左：しぼりたてプリン(100ml) 481円

右：手造りプリン(100ml) 481円

北のコンビニ特集

北海道でしか手に入らないお土産品や、道民に愛されるローカルフードがそろいます

1.チェルシー(90g) 各972円

⚫︎ヨーグルトスカッチ味

⚫︎バタースカッチ味

やわらか生食感のチェルシー。

※お一人様各2個限り

※各日 各150個限り

2.トラピストバター飴ポリ袋(180g) 615円

3.じゃがポックルほたて塩味(17g×10) 1,212円

4.ほがじゃ函館版(2枚×8) 999円

5.白いブラックサンダー(16袋) 813円

6.トラピストクッキー小箱(36枚) 983円

7.えびそば一幻 味噌ラーメン(2食) 918円

8.滋養軒 塩ラーメン(1食) 378円

9.ねこぶだし(450ml) 890円

10.道産牛の牛すじカレー(200g) 540円

11.炊き込み御飯の素 鮭(180g) 702円

その他商品紹介

1.北の海産物 はたえ

明太子 切れ子(400g) 1,000円

2.【釧路】和商市場内クシロー

いろりいか(100g) 1,080円

3.【旭川】イワシタ

ミックスサラダ(100g) 1,296円

4.【小樽】大和水産

ザンギ(1個・70g) 各241円

⚫︎枝豆 ⚫︎タマネギ ⚫︎アスパラ ⚫︎レンコン ⚫︎ほうれん草 ⚫︎タコ

5.【函館】味の匠 橋本食品

まるごとタコのペペロンチーノ(100g) 1,080円

6.【富良野】富良野牧場

ベーコンチーズ(10個入) 1,080円

7.【小樽】木の屋

漁師の力めし(1袋・70g) 1,620円

8.【小樽】小樽なると屋

ざんぎ(1個) 221円

9.【旭川】炭や

炭や牛塩もつ鍋(670g) 3,101円

10.【小樽】共成食品

千切り昆布(3枚入) 1,404円

11.【勇払】北のまめ屋 祝黒本舗

しぼり豆(100g) 648円

12.【小樽】小松食品

生結び昆布(200g) 1,080円

日替り弁当

8日(水)

すし処 雑魚亭

〈30折限り〉

しずく(1折) 1,080円

9日(木)

やきにくれすとらん沙蘭

〈30折限り〉

ミニステーキ弁当(1折) 1,080円

10日(金)

豚どん豚匠

〈30折限り〉

牛豚食べ比べ弁当(1折) 1,080円

期間中の特別奉仕品

左：〈各日30折限り〉

札幌蟹工船

かに弁当(1折) 1,080円

右：〈各日30折限り〉

うに専門店 世壱屋

半生うにめしハーフ(1折) 1,080円

数量限定 日替り奉仕品

8日(水)

左：ラギちゃんラーメン

〈数量限定〉

札幌魚豚醤油チャーシュー麺(1杯) 1,300円

右：北の海産物 はたえ

〈100個限り〉

味付け数の子(200g) 1,080円

9日(木)

和商市場内クシロー

〈100個限り〉

なが根昆布(150g) 1,080円

10日(金)

味の匠 橋本食品

〈20個限り〉

数の子松前漬(300g) 2,600円

11日(土)

山丁長谷川商店

〈30個限り〉

鮭親子漬(100g) 1,300円

12日(日)

共成食品

〈50個限り〉

羅臼昆布切り落とし(100g) 1,080円

※表示価格はすべて税込価格です。

※商品は数に限りがございますので売り切れの際はご容赦ください。

※予告なしに掲載写真と一部内容や食材が変わる場合がございます。

※天候・その他 諸般の事情により、商品の入荷が遅れる場合や未入荷の場合がございますのでご了承ください。

第23回 初夏の北海道大物産展 開催概要

○開催日時：

【第2弾】2026年4月8日(水)～4月13日(月)

※最終日は午後5時閉場

○イートイン：

【営業時間】午前10時～午後6時30分

【場所】佐賀玉屋 南館屋上TAMAYAスカイガーデン

※最終日は午後3時30分まで／ラストオーダーは閉店30分前

○開催場所：佐賀玉屋 南館7階催場・南館屋上TAMAYAスカイガーデン

○店舗住所：〒840-8580 佐賀県佐賀市中の小路 2番5号

○電話番号：0952-24-1151