可変バルブタイミング市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月19に「可変バルブタイミング市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。可変バルブタイミングに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
可変バルブタイミング市場の概要
可変バルブタイミング市場に関する当社の調査レポートによると、可変バルブタイミング市場規模は 2035 年に約 931 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 可変バルブタイミング市場規模は約 530 億米ドルとなっています。可変バルブタイミングに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、可変バルブタイミング市場のシェア拡大はハイブリッド化の進展によるものです。ヨーロッパでは、2024年後半にハイブリッド車の登録台数が急増し、12月には4ヶ月連続でガソリン車を上回りました。これは、ハイブリッド車はエンジンを不要にするわけではなく、より幅広い運転条件下でエンジンの効率性を高める必要性が高まるため、重要な意味を持ちます。
VVTはこの変化から直接的な恩恵を受けています。なぜなら、VVTはOEMにハードウェアの全面的な変更を強いることなく、吸排気効率、燃焼制御、低負荷時の効率を向上させることができるからです。サプライヤーにとって、これは一般的な車両台数の増加よりも質の高い需要シグナルです。つまり、単に生産台数を増やすだけでなく、より高度な制御を必要とするエンジンの存在を示しているのです。
可変バルブタイミングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/variable-valve-timing-market/59309
可変バルブタイミングに関する市場調査では、規制上の要因によって市場シェアが拡大することが明らかになっています。例えば、ヨーロッパ委員会の現行の乗用車と商用車向け規制枠組みでは、自動車メーカーに対し、2025ー2029年までの車両全体のCO2排出量目標を93.6g CO2/kmと定めており、より広範な削減目標は2021年の基準値から15%削減となっています。
これは必ずしもバッテリーのみの対応を強いるものではありません。既存の車両プラットフォーム全体に展開可能な、燃焼系における段階的な改善も評価対象となります。VVTが商業的に魅力的なのはまさにこの点です。推進システム全体を再設計することなく、エンジンの効率と排出ガス特性を改善できる、より実用的な方法の一つだからです。多くのOEM、特に完全EV分野のリーダー以外の企業にとって、VVTはエンジン制御技術であると同時に、規制遵守のためのツールでもあります。
しかし、戦略的重要性をめぐる激しい競争が、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。電気自動車（EV）の販売台数が世界の新車販売台数の20%を超えると、内燃機関のみに依存する部品サプライヤーは、中核事業ではなく戦術的な事業と見なされるリスクに直面します。さらに、国際エネルギー機関（IEA）のデータは、この変化を無視できないものにしています。問題は、可変バルブタイミング（VVT）の需要がすぐに崩壊することではなく、自動車メーカー内部における資本配分の優先順位付けにあります。自動車メーカーは依然として高効率な内燃機関やハイブリッドエンジンを必要としているが、同時にエンジニアリング予算をソフトウェア、バッテリーシステム、EVプラットフォームへと再配分しています。そのため、VVTサプライヤーは、燃焼最適化によって予算シェアを自動的に獲得できるという従来の前提ではなく、測定可能な燃費向上と運転性向上によって自社の価値を証明せざるを得なくなります。
可変バルブタイミング市場の概要
可変バルブタイミング市場に関する当社の調査レポートによると、可変バルブタイミング市場規模は 2035 年に約 931 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 可変バルブタイミング市場規模は約 530 億米ドルとなっています。可変バルブタイミングに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、可変バルブタイミング市場のシェア拡大はハイブリッド化の進展によるものです。ヨーロッパでは、2024年後半にハイブリッド車の登録台数が急増し、12月には4ヶ月連続でガソリン車を上回りました。これは、ハイブリッド車はエンジンを不要にするわけではなく、より幅広い運転条件下でエンジンの効率性を高める必要性が高まるため、重要な意味を持ちます。
VVTはこの変化から直接的な恩恵を受けています。なぜなら、VVTはOEMにハードウェアの全面的な変更を強いることなく、吸排気効率、燃焼制御、低負荷時の効率を向上させることができるからです。サプライヤーにとって、これは一般的な車両台数の増加よりも質の高い需要シグナルです。つまり、単に生産台数を増やすだけでなく、より高度な制御を必要とするエンジンの存在を示しているのです。
可変バルブタイミングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/variable-valve-timing-market/59309
可変バルブタイミングに関する市場調査では、規制上の要因によって市場シェアが拡大することが明らかになっています。例えば、ヨーロッパ委員会の現行の乗用車と商用車向け規制枠組みでは、自動車メーカーに対し、2025ー2029年までの車両全体のCO2排出量目標を93.6g CO2/kmと定めており、より広範な削減目標は2021年の基準値から15%削減となっています。
これは必ずしもバッテリーのみの対応を強いるものではありません。既存の車両プラットフォーム全体に展開可能な、燃焼系における段階的な改善も評価対象となります。VVTが商業的に魅力的なのはまさにこの点です。推進システム全体を再設計することなく、エンジンの効率と排出ガス特性を改善できる、より実用的な方法の一つだからです。多くのOEM、特に完全EV分野のリーダー以外の企業にとって、VVTはエンジン制御技術であると同時に、規制遵守のためのツールでもあります。
しかし、戦略的重要性をめぐる激しい競争が、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。電気自動車（EV）の販売台数が世界の新車販売台数の20%を超えると、内燃機関のみに依存する部品サプライヤーは、中核事業ではなく戦術的な事業と見なされるリスクに直面します。さらに、国際エネルギー機関（IEA）のデータは、この変化を無視できないものにしています。問題は、可変バルブタイミング（VVT）の需要がすぐに崩壊することではなく、自動車メーカー内部における資本配分の優先順位付けにあります。自動車メーカーは依然として高効率な内燃機関やハイブリッドエンジンを必要としているが、同時にエンジニアリング予算をソフトウェア、バッテリーシステム、EVプラットフォームへと再配分しています。そのため、VVTサプライヤーは、燃焼最適化によって予算シェアを自動的に獲得できるという従来の前提ではなく、測定可能な燃費向上と運転性向上によって自社の価値を証明せざるを得なくなります。