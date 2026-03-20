「特別展示商談会 春のきもの紀行」を2026年4月16日（木）から19日（日）に開催！

株式会社紅輪

2026年4月16日（木）から19日（日）の4日間、京都丸紅株式会社および まるやま・京彩グループは、東京・芝にある大本山増上寺「光摂殿」にて、特別きもの展示商談会「春のきもの紀行」を開催いたします。

大本山増上寺は、所蔵する「三種の仏教聖典叢書」（増上寺三大蔵）が2025年4月にユネスコ「世界の記憶」国際登録へ正式登録された、歴史ある会場です。600年以上の歴史と風情が息づく特別な空間に、匠の技が結集した逸品が集い、上質な時間をお楽しみいただける企画となっております。

■開催概要

イベント名： 春のきもの紀行 特別きもの展示商談会

日程： 2026年4月16日（木）～19日（日）

会場： 増上寺 光摂殿（東京都港区芝公園4丁目7-35）

主催： 京都丸紅株式会社／まるやま・京彩グループ

コース・時間・参加費：

Aコース：9:30～13:00／1,000円（税込）

Bコース：13:40～16:00／1,000円（税込）

Cコース：16:00～18:00／無料

※完全予約制 ※ご予約店舗にて事前精算

「春のきもの紀行」ご案内と出展作品のご紹介



■特別会場「増上寺・光摂殿」について

光摂殿は平成12年（2000年）に完成した僧侶修行のための非公開施設。

天井には日本画壇を代表する小倉遊亀、上村松篁ら120名の画家による天井絵が奉納され、年1回の特別公開時のみ鑑賞が可能です。



■特別企画：増上寺境内ミニツアー

徳川家との深いゆかりをもつ大本山・増上寺の歴史を、僧侶の案内とともに巡る特別ミニツアーを開催。境内や徳川将軍家墓所を訪れ、歴史の世界に浸るひとときをお過ごしいただけます。

開催時間（A・Bコース共通）：13:00～13:40 ※時間は前後する場合がございます。

■ 来場特典

ご来場記念として「あかね会」の帯留め（通常価格 5,800円・税込）を特典価格、または無料にてご提供いたします。

・A／Bコースのお客様

帯留めを1,000円（税込）にてお求めいただけます。

・ Cコースのお客様

帯留めを無料でプレゼントいたします。

※事前予約必須／おひとり様1点限り。

※数量限定につき、なくなり次第終了となります。

展示内容をご紹介

美展/游洛庵こんや/櫻木紋屋井関/全国紬七五三



■美展（昭和2年創設）

上野為二、羽田登喜男、木村雨山など、多くの人間国宝を輩出してきた染織芸術の名門。

長い歴史の中で磨かれた染織美の逸品を展示いたします。



■創作染色工房「游洛庵」

創業70年を迎える京都の老舗染色工房。

伝統技法に新たな感性を融合させた、独創的な創作着物をご紹介します。



■こんや

天然灰汁発酵建ての藍染によるジャパンブルーが魅力。

繊細で深みのある色合いが、懐かしさとやすらぎを感じさせる優美な作品をご覧いただけます。



■東京浅草 櫻木

本革草履のオーダーメイドに定評のある名店。

職人技が光る逸品を展示し、上質な履き心地と美をお届けします。



■紋屋井関「有職織物」

王朝文化を支えてきた有職織物を究める井関家。

洗練された珠玉の美をご紹介します。



■全国紬コレクション

日本各地で受け継がれる紬の温もりと風合いを紹介する特別展示。

伝統織物の魅力を伝えるため、コーディネーター松宮豊治氏が来場し、ご紹介いたします。



■七五三

七五三のお祝いに、伝統美と華やかさを備えた晴れ着をご提案。

お子さまの大切な節目を、より美しく彩ります。

『春のきもの紀行』内企画まるやま・京彩グループ振袖新作発表会

― 期間限定ご成約特典／成人式準備がすべて整う総合プランも登場【振袖展示販売会】―

増上寺で開催されるイベント内企画として、「振袖新作発表会」を実施いたします。

まるやま・京彩グループがご提案する最新作振袖をはじめ、古典柄から現代的なトレンド振袖まで、多彩なラインナップを取りそろえて展示いたします。

増上寺ならではの厳かな雰囲気の中で、振袖を実際に手に取り、質感や色合いを確かめながらお選びいただける貴重な機会となっております。

また、イベント期間中限定のご成約特典もご用意しており、より充実した振袖選びをお楽しみいただけます。

■ はたちのつどいに必要な “もの・こと” が全部揃う総合プラン

はたちのつどい（成人式）に向けた準備を一括で進められる、安心・便利なトータルプランをご案内いたします。

■ 予算に合わせて選べる多彩なプラン

レンタル・ご購入・セミオーダーレンタルなど、お客様のご予算やご希望に寄り添った幅広いプランをご提案します。

■ 「ママ振袖」もお任せください

お母さまの振袖を現代風に美しくアレンジする、ママ振袖のコーディネート・寸法調整・メンテナンスサービスにも対応しております。

振袖選びが初めての方にも安心してお楽しみいただける内容となっております。

是非、ご来場ください。※完全予約制

ご予約イベント詳細はこちら：

https://furisode.kimonoyasan.co.jp/event/furisode-zojoji-suzunoya/

まるやま・京彩グループ振袖新作発表会 :https://furisode.kimonoyasan.co.jp/event/furisode-zojoji-suzunoya/

お問合せ・ご予約は、お近くのまるやま・京彩グループ各店舗にてお申し込みください。

グループ各店舗ご案内：https://www.kimonoyasan.co.jp/storelist/

※内容・特典は予告なく変更となる場合がございます。

※掲載画像はイメージを含みます。

※本催しはユネスコおよび世界の記憶事業とは直接の関係はありません。

企業情報

＜まるやま・京彩グループについて＞

まるやま・京彩グループは、創業55周年となる老舗呉服専門店です。2024年に、全国100店舗を達成いたしました。創業以来「きものを着たい人を着る人に」をメインテーマに努力研鑽を重ね、今後も幸せと喜びが溢れるきものライフを創造していきます。

MKスタイル：https://furisode.kimonoyasan.co.jp/

企業サイト： https://mk-kimono.co.jp/

ブランドサイト： https://www.kimonoyasan.co.jp/

※本プレスリリースは「まるやま・京彩グループ」の本部「株式会社紅輪」が発信しています。



＜株式会社紅輪＞

住所： 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子3-31-3 MKグループ二子ビル 3階

電話： 044-281-4529（月～金／10:00～17:00 土・日休み）