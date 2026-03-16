山粼まな、著書『からだを整える。という生き方。』発売！94歳現役俳優の大村崑と映画共演にもつながった“整える思想”に注目
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344302/images/bodyimage1】
料理研究家、作家、女優としてマルチに活動する山粼まなが、著書『からだを整える。という生き方。』(HP出版)をAmazon Kindleにて先行発売した。
本書は、日々の食事や休息を通して、自分自身の心とからだを見つめ直すという山粼の考え方を綴った一冊。
忙しい毎日の中で、無理をしすぎないこと、足しすぎないこと、がんばりすぎないことを大切にしながら、自分本来の状態へと戻っていく感覚を、やさしい言葉で表現している。
山粼はこれまでも、食を通して心身を整えるライフスタイルを発信してきたが、本書では一時的な流行や特別な健康法ではなく、日々の小さな積み重ねが暮らしや生き方を変えていくという思いを、よりまっすぐに言葉にしている。
タイトルにもある「整える。」という言葉は、単なる美容や健康の話にとどまらず、生き方そのものに通じるメッセージでもある。食べること、休むこと、自分をいたわることを通して、本来の自分に立ち返っていく――そんな山粼の思想が、本書全体に静かに息づいている。
また、その“整える思想”は、94歳現役俳優・大村崑やシンガーソングライターで監督としてもデビューする寺西優真とも深く響き合っており、映画での共演にもつながった。
世代も歩んできた道も異なるが、派手な結果や表面的な成功ではなく、日々を丁寧に積み重ねながら、自分の身体と人生に向き合う姿勢において、共鳴するものがあったという。
健康や美容に関心のある人はもちろん、慌ただしい日常の中で少し立ち止まりたい人、自分の暮らしや生き方を見つめ直したい人にとっても、心に残る一冊となりそうだ。
『からだを整える。という生き方。』は、Amazon Kindleにて先行配信中。
書籍情報
書名：からだを整える。という生き方。
著者：山粼まな
出版社：HP出版
Amazon Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSLCX4MQ
なお、山粼まなが監修する新商品「デトックスチョコレート」のクラウドファンディングも進行しており、書籍出版とあわせて今後の展開に関心が高まりそうだ。
https://camp-fire.jp/projects/932231/view
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344302/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社MatsuMaNna
料理研究家、作家、女優としてマルチに活動する山粼まなが、著書『からだを整える。という生き方。』(HP出版)をAmazon Kindleにて先行発売した。
本書は、日々の食事や休息を通して、自分自身の心とからだを見つめ直すという山粼の考え方を綴った一冊。
忙しい毎日の中で、無理をしすぎないこと、足しすぎないこと、がんばりすぎないことを大切にしながら、自分本来の状態へと戻っていく感覚を、やさしい言葉で表現している。
山粼はこれまでも、食を通して心身を整えるライフスタイルを発信してきたが、本書では一時的な流行や特別な健康法ではなく、日々の小さな積み重ねが暮らしや生き方を変えていくという思いを、よりまっすぐに言葉にしている。
タイトルにもある「整える。」という言葉は、単なる美容や健康の話にとどまらず、生き方そのものに通じるメッセージでもある。食べること、休むこと、自分をいたわることを通して、本来の自分に立ち返っていく――そんな山粼の思想が、本書全体に静かに息づいている。
また、その“整える思想”は、94歳現役俳優・大村崑やシンガーソングライターで監督としてもデビューする寺西優真とも深く響き合っており、映画での共演にもつながった。
世代も歩んできた道も異なるが、派手な結果や表面的な成功ではなく、日々を丁寧に積み重ねながら、自分の身体と人生に向き合う姿勢において、共鳴するものがあったという。
健康や美容に関心のある人はもちろん、慌ただしい日常の中で少し立ち止まりたい人、自分の暮らしや生き方を見つめ直したい人にとっても、心に残る一冊となりそうだ。
『からだを整える。という生き方。』は、Amazon Kindleにて先行配信中。
書籍情報
書名：からだを整える。という生き方。
著者：山粼まな
出版社：HP出版
Amazon Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSLCX4MQ
なお、山粼まなが監修する新商品「デトックスチョコレート」のクラウドファンディングも進行しており、書籍出版とあわせて今後の展開に関心が高まりそうだ。
https://camp-fire.jp/projects/932231/view
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344302/images/bodyimage2】
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