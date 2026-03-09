¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥»¥ó¥É¡ß¥¢¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤¬¸ì¤ë¡¢Â°¿Í²½¤·¤Ê¤¤¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¤ÎÀß·×¤È¤Ï¡©¡Ö¥Ð¡¼¥Æ¥£¥«¥ëSaaS¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹ºÇÁ°Àþ¡×¥¦¥§¥Ó¥Ê¡¼³«ºÅ¡Ú2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë12:00¡Á13:00¡Û
¥¢¥Ç¥£¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹¾¸Í ¹À¼ù¡¢¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡§7093¡¢°Ê²¼ ¥¢¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡Ë¤Ï¡¢±¿Á÷¶È¸þ¤±¶ÈÌ³´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥í¥¸¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥»¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò ¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹Éô ÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊÝºä ¹¼ù»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥¦¥§¥Ó¥Ê¡¼¡Ö¥Ð¡¼¥Æ¥£¥«¥ëSaaS¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹ºÇÁ°Àþ¡×¤ò2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Æ¥£¥«¥ëSaaS¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¤ÎÂ°¿Í²½¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ë¤«¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢CSÀß·×¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¶È³¦ÆÃÍ¤Î¶ÈÌ³Íý²ò¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿CS¤Î»ÅÁÈ¤ß²½¤ä¡¢AI³èÍÑ¤ò´Þ¤á¤¿±¿ÍÑÀß·×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂÌ³·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
https://cs-studio.adish.co.jp/seminar/vertical-saas-cs-260318
¥Ð¡¼¥Æ¥£¥«¥ëSaaS¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¤Î²ÝÂê
¶áÇ¯¡¢¶È³¦ÆÃ²½·¿¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ð¡¼¥Æ¥£¥«¥ëSaaS¡×¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÀß¡¢ÊªÎ®¡¢°åÎÅ¡¢¶µ°é¤Ê¤É¡¢ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆSaaS¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¤ÎÌò³ä¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¡¼¥Æ¥£¥«¥ëSaaS¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¶È³¦ÆÃÍ¤Î¶ÈÌ³Íý²ò¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¤¬Â°¿Í²½¤·¤ä¤¹¤¤
¡¦¸½¾ìÍý²ò¤¬ÆÃÄê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë°ÍÂ¸¤·¡¢ºÆ¸½À¤Î¤¢¤ëÁÈ¿¥Àß·×¤¬Æñ¤·¤¤
¡¦AI¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤â¡¢¸½¾ì¶ÈÌ³¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ëä¤Þ¤é¤Ê¤¤
ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ÜµÒÂÐ±þ¤Î¸úÎ¨²½¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢
¡ÖAI¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤â¶ÈÌ³Íý²ò¤Ï·ë¶É¡È¿Í¡É¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡ÖÊ£»¨¤Ê¶È³¦ÃÎ¼±¤ò¤É¤¦ÁÈ¿¥¤äAI¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Æ¥£¥«¥ëSaaS¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¤ÎÁÈ¿¥Àß·×¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿2Ì¾¤Î¼ÂÌ³²È¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Â°¿Í²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤ÈAI³èÍÑ¤Î¼ÂÁ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ÌÀÆü¤«¤é»È¤¨¤ë¡Ö°Õ»×·èÄê¤Î»Ø¿Ë¡×¤òÄó¶¡
ËÜ¥»¥ß¥Ê¡¼¤ÏÃ±¤Ê¤ë»öÎã¾Ò²ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢
¡Ö²¿¤ò»ÅÁÈ¤ß²½¤¹¤Ù¤¤«¡×¡Ö²¿¤òAI¤ËÇ¤¤»¤ë¤Ù¤¤«¡×¡Ö¤É¤³¤Ë¿Í¤¬ÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È½ÃÇ´ð½à¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤¬¼«¼Ò¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤äÁÈ¿¥¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤Î»Ø¿Ë¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÌ³·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¸åÈ¾¤Ç¤Ï¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó·Á¼°¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹Àß·×¤ÎÈ½ÃÇ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÁÈ¿¥Àß·×¡¦AI³èÍÑ¡¦¸½¾ì±¿ÍÑ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÏÀÅÀ¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
¡¦¥Ð¡¼¥Æ¥£¥«¥ëSaaS´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô
¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹ÀÕÇ¤¼Ô
¡¦¥×¥í¥À¥¯¥ÈÀÕÇ¤¼Ô
¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¤ÎÂ°¿Í²½¤ä»ÅÁÈ¤ß²½¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦AI³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¶ÈÌ³Àß·×¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý
¥¦¥§¥Ó¥Ê¡¼³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë12:00¡Á13:00
³«ºÅ·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
»²²ÃÈñ¡¡¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡¡¡¡¡§¥¢¥Ç¥£¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò
¿½¤·¹þ¤ß¡§https://cs-studio.adish.co.jp/seminar/vertical-saas-cs-260318
ÄùÀÚÆü¡¡¡§2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë11:59¤Þ¤Ç
¢¨ÅöÆü¤Î»²²Ã¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢»öÁ°¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¸åÆü¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹
¥¢¥¸¥§¥ó¥À
¡¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°
¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó1¡§AI³èÍÑ¤òÁ°Äó¤Ë¹Í¤¨¤ë¡¢¥Ð¡¼¥Æ¥£¥«¥ëSaaS¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¤ÎÀß·×¤È¶ÈÌ³¼ÂÁõ
¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó2¡§¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¤Î¡ÖÍ×Äü¡×¤È¡ÖÀï¤¤Êý¡×
¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¼Áµ¿±þÅú
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÊÝºä ¹¼ù¡¡¥¢¥»¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹Éô ÀÕÇ¤¼Ô
·úÀß¡¦À½Â¤¡¦ÊªÎ®¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÈÌ³Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤Vertical SaaSÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢PMFÁ°¸å¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤«¤é¥¹¥±¡¼¥ë´ü¤Þ¤Ç¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹ÁÈ¿¥¤ÎÀß·×¡¦Åý³ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¡£
¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤«¤éÊ£¿ôµòÅÀ¤ò»ý¤ÄÂç¼ê´ë¶È¤Þ¤Ç¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹À°Íý¤È¹ç°Õ·ÁÀ®¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥ª¥ó¥Ü¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢³èÍÑÄêÃå¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÀß·×¤ò¿ä¿Ê¡£
¸½ºß¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¤ÎÈ½ÃÇÀ®½ÏÅÙ¤ò¼´¤Ë¡¢AI³èÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¶ÈÌ³¼ÂÁõ¤äÁÈ¿¥Àß·×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÃÝÅÄ ¿¿¾ë¡¡¥¢¥Ç¥£¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹»ö¶ÈÉô ¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
Âç¼êSIer¤ä¶µ°é´ØÏ¢´ë¶È¤Ë¤Æ±Ä¶È¤ä¿·µ¬»ö¶È´ë²è¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤ÁSaaS¶È³¦¤Ø¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»¡¼¥ë¥¹¤ª¤è¤Ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥»¡¼¥ë¥¹ÁÈ¿¥¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¤½¤Î¸å¥Ð¡¼¥Æ¥£¥«¥ëSaaS´ë¶È¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¤ª¤è¤Ó¥×¥ê¥»¡¼¥ë¥¹¤òÃ´Åö¡£
SMB¤«¤é¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¸ÜµÒÁØ¤Ø¤Î¥µ¥¯¥»¥¹»Ù±ç¤ä¥»¡¼¥ë¥¹ÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò·Ð¸³¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥Ç¥£¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¡¢±Ä¶È·Ð¸³¤È¶ÈÌ³²þÁ±¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ð¡¼¥Æ¥£¥«¥ëSaaS¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¤Î¶ÈÌ³Àß·×¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú»Ê²ñ¡¦¿Ê¹Ô¡Û
ÉðÅÄ Î¶ºÈ¡¡¥¢¥Ç¥£¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±ÄÀïÎ¬ËÜÉô ¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ä¿ÊÉô ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
WebÀ©ºî²ñ¼Ò¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ò·Ð¸³¸å¡¢¥¢¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤ËÆþ¼Ò¡£ ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥É³ÍÆÀ¤ä¥Ê¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Î»ÜºöÎ©°Æ¡¢¼Â¹Ô¤òÃ´Åö¤·¤¿¸å¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»¡¼¥ë¥¹¥Á¡¼¥à¤Ø»²²è¡£ ¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»¡¼¥ë¥¹¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¤Î´ØÏ¢¾¦ºà¤òÃ´Åö¤·¡¢¾¦ÃÌµ¡²ñÁÏ½Ð¤È¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¾ÜºÙ¡¦¿½¤·¹þ¤ß¡§https://cs-studio.adish.co.jp/seminar/vertical-saas-cs-260318
CS STUDIO
https://cs-studio.adish.co.jp/
CS STUDIO
https://cs-studio.adish.co.jp/