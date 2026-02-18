【無料OCR対応】PDFからテキストを抽出する方法まとめ
画像PDFからテキストを抽出：https://bit.ly/4almxjW
PDFから文字を取り出したいのに、「コピーできない」「文字が選択できない」と困ったことはありませんか？
特に、スキャンされたPDFや画像PDFでは、通常のコピー操作ではテキスト抽出ができず、OCR（光学文字認識）を使ったPDF文字起こしが必要になります。
この記事では、
PDFテキスト抽出の仕組み
PDFをテキストに変換できない原因と対処法
無料で使えるOCRツール
日本語対応で高精度なPDF文字起こし方法
を初心者にも分かりやすく解説します。
1.PDFテキスト抽出の仕組み
PDFから文字を抽出する方法は、PDFの種類によって異なります。
(1) テキストPDF
WordやGoogleドキュメントなどから作成されたPDFは、文字情報を内部に保持しています。
この場合、PDFソフトが文字データを直接読み取るため、高精度かつ高速にテキスト抽出が可能です。
(2) 画像PDF（スキャンPDF）
紙書類をスキャンしたPDFは、文字が画像として保存されています。
そのため、OCR（光学文字認識）を使って画像から文字を認識し、テキスト化します。
抽出精度は、画像の解像度や文字の鮮明さに左右されます。
2. PDF文字起こしの種類と簡単なやり方
PDFの文字起こし方法は、PDFが「テキスト型」か「画像型」かによって大きく異なります。
まずは自分のPDFがどちらに当てはまるかを確認しましょう。
1. テキスト抽出可能なPDFの場合（無料）
Word・Googleドキュメント・AIツールなどから作成されたPDFは、文字情報を内部に保持しているテキスト型PDFです。
このタイプのPDFであれば、特別なソフトは不要で、無料で文字起こしが可能です。
方法
Step1.Google Chrome または Microsoft Edge でPDFを開く
Step2.抽出したい文字をドラッグして選択
Step3.右クリック、または Ctrl + C（Macは command + C）でコピー
Step4.コピーしたテキストは、そのままメモ帳やWord、Googleドキュメントに貼り付けられます。
メリット
無料で使える
操作が非常に簡単
OCR不要で高精度
注意点
段組みや表はレイアウトが崩れやすい
フォントや文字コードの影響で文字化けすることがある
コピー制限が設定されているPDFでは使用できない
2. テキストを抽出できないPDF（画像PDF）の場合
紙書類をスキャンしたPDFや、写真から作成されたPDFは、文字が画像として保存されているため、選択やコピーができません。
この場合は、OCR（光学文字認識）を使ったPDF文字起こしが必要です。
無料OCRツールでも対応は可能ですが、
● 日本語認識精度が低い
● 表やレイアウトが崩れやすい
● ファイルサイズや枚数制限がある
といった制約があります。
そこでおすすめなのが Tenorshare PDNob です。
Tenorshare PDNobの特徴
● 日本語に対応した高精度OCR
● ぼやけたスキャンPDFや古い資料でも認識しやすい
● コピー制限付きPDFでもスクリーンOCRで文字抽出可能
● オフライン環境で使用でき、情報漏えいの心配が少ない
操作手順（OCRによるPDF文字起こし）
Step1.公式サイトから Tenorshare PDNob をダウンロードし、Windows または Mac にインストールします。
公式サイトよりPDNobを無料・安全にダウンロード：https://bit.ly/4almxjW
ソフトを起動し、トップ画面の「PDFを開く」をクリックして、文字起こししたいPDFファイルを追加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341212/images/bodyimage1】
PDFから文字を取り出したいのに、「コピーできない」「文字が選択できない」と困ったことはありませんか？
特に、スキャンされたPDFや画像PDFでは、通常のコピー操作ではテキスト抽出ができず、OCR（光学文字認識）を使ったPDF文字起こしが必要になります。
この記事では、
PDFテキスト抽出の仕組み
PDFをテキストに変換できない原因と対処法
無料で使えるOCRツール
日本語対応で高精度なPDF文字起こし方法
を初心者にも分かりやすく解説します。
1.PDFテキスト抽出の仕組み
PDFから文字を抽出する方法は、PDFの種類によって異なります。
(1) テキストPDF
WordやGoogleドキュメントなどから作成されたPDFは、文字情報を内部に保持しています。
この場合、PDFソフトが文字データを直接読み取るため、高精度かつ高速にテキスト抽出が可能です。
(2) 画像PDF（スキャンPDF）
紙書類をスキャンしたPDFは、文字が画像として保存されています。
そのため、OCR（光学文字認識）を使って画像から文字を認識し、テキスト化します。
抽出精度は、画像の解像度や文字の鮮明さに左右されます。
2. PDF文字起こしの種類と簡単なやり方
PDFの文字起こし方法は、PDFが「テキスト型」か「画像型」かによって大きく異なります。
まずは自分のPDFがどちらに当てはまるかを確認しましょう。
1. テキスト抽出可能なPDFの場合（無料）
Word・Googleドキュメント・AIツールなどから作成されたPDFは、文字情報を内部に保持しているテキスト型PDFです。
このタイプのPDFであれば、特別なソフトは不要で、無料で文字起こしが可能です。
方法
Step1.Google Chrome または Microsoft Edge でPDFを開く
Step2.抽出したい文字をドラッグして選択
Step3.右クリック、または Ctrl + C（Macは command + C）でコピー
Step4.コピーしたテキストは、そのままメモ帳やWord、Googleドキュメントに貼り付けられます。
メリット
無料で使える
操作が非常に簡単
OCR不要で高精度
注意点
段組みや表はレイアウトが崩れやすい
フォントや文字コードの影響で文字化けすることがある
コピー制限が設定されているPDFでは使用できない
2. テキストを抽出できないPDF（画像PDF）の場合
紙書類をスキャンしたPDFや、写真から作成されたPDFは、文字が画像として保存されているため、選択やコピーができません。
この場合は、OCR（光学文字認識）を使ったPDF文字起こしが必要です。
無料OCRツールでも対応は可能ですが、
● 日本語認識精度が低い
● 表やレイアウトが崩れやすい
● ファイルサイズや枚数制限がある
といった制約があります。
そこでおすすめなのが Tenorshare PDNob です。
Tenorshare PDNobの特徴
● 日本語に対応した高精度OCR
● ぼやけたスキャンPDFや古い資料でも認識しやすい
● コピー制限付きPDFでもスクリーンOCRで文字抽出可能
● オフライン環境で使用でき、情報漏えいの心配が少ない
操作手順（OCRによるPDF文字起こし）
Step1.公式サイトから Tenorshare PDNob をダウンロードし、Windows または Mac にインストールします。
公式サイトよりPDNobを無料・安全にダウンロード：https://bit.ly/4almxjW
ソフトを起動し、トップ画面の「PDFを開く」をクリックして、文字起こししたいPDFファイルを追加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341212/images/bodyimage1】