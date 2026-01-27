株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）は、スマホ向けサービス（役務）分野のランディングページ（LP）制作において、公開可能な制作実績数が183件となったことをお知らせいたします。サービス（役務）LPは、形のない価値や提供内容をわかりやすく伝える表現力が求められる分野であり、閲覧環境の中心となっているスマートフォンへの最適化も重要な要素となっています。当社では、業種やサービス内容に応じた情報整理やデザイン表現を重視しながら、スマホでの閲覧を前提としたLP制作に継続的に取り組んできました。その結果、さまざまなサービスジャンルにおけるLP制作事例が蓄積され、今回183件の公開実績としてご紹介できる運びとなりました。本プレスリリースでは、サービス（役務）分野におけるLP制作の傾向や、スマホ向けLPに求められる考え方についてもあわせてお伝えします。

サービス（役務）LP制作実績が増加した背景

サービス（役務）分野におけるLP制作は、近年スマートフォンを前提とした設計への需要が高まっています。その背景には、情報収集や比較検討の行動が、パソコンからスマートフォンへと大きく移行している点が挙げられます。移動中や隙間時間にスマホでサービスを調べる行動が一般化し、サービス内容を短時間で理解できるページ構成が求められるようになりました。特にサービス（役務）は、形のある商品と異なり、内容や価値が一目で伝わりにくい特徴があります。そのため、閲覧者が最初に接触するLPにおいて、サービス概要や特長、利用シーンなどを整理し、順序立てて伝える役割が重要になっています。スマホの限られた画面サイズでは、情報量が多すぎると理解を妨げてしまうため、必要な情報を取捨選択しながら伝える構成が不可欠です。また、サービス内容の専門化・細分化が進んでいることも、スマホ向けLP需要増加の一因です。業界や業種ごとに提供内容が異なり、サービスの特徴や導入メリットも多様化しています。そのため、汎用的なページではなく、特定のサービス内容に焦点を当てたLPを用意する企業が増えています。こうした背景から、スマホでの閲覧を前提としたサービス（役務）LP制作のニーズは継続的に高まり、業種やサービス内容に応じたLP制作実績も増加しています。スマホ環境に適した情報整理と視認性を意識したLPは、サービス内容を理解してもらうための重要な手段として、今後も必要とされていくと考えられます。

スマホ向けサービスLPに求められる設計と表現

https://rdlp.jp/portfolio?sp=1&tc=14

スマホ向けサービス（役務）LPの設計において重視されるのは、閲覧者が自分に関係のあるサービスかどうかを、ページを読み進める中で段階的に理解できる構成です。サービスLPでは、商品購入とは異なり、利用検討にあたって複数の判断材料が必要となるため、情報を一度に提示するのではなく、理解の深まりに合わせて内容を配置する考え方が求められます。特にスマホ向けLPでは、ファーストビューから下層コンテンツにかけて、サービスの対象者、課題、提供内容、活用イメージといった要素を整理しながら展開する設計が重要になります。サービス内容を順序立てて示すことで、閲覧者は自分の状況と照らし合わせながら読み進めることができます。また、サービス（役務）は導入後の変化や利用シーンを想像しづらいケースも多いため、説明の流れや見せ方がLP全体の理解度に影響します。文章だけで説明するのではなく、内容の切り替わりが分かる構成や、情報の区切りを明確にした設計によって、スマホ画面でも内容を把握しやすくなります。このように、スマホ向けサービスLPでは、情報の並べ方や伝える順序を意識した設計と、閲覧者の理解を助ける表現が重要となります。ページ全体を通して一貫した流れを持たせることで、サービス内容を自然に理解してもらえるLP制作につながっていきます。

サービスLP制作のご相談はRyuki Designへ

https://rdlp.jp/portfolio?sp=1&tc=14

株式会社Ryuki Designは、サービス（役務）分野を含むさまざまな業種・ジャンルのLP制作を手がけてきたデザイン制作会社です。とくに近年は、スマートフォンでの閲覧を前提としたLP制作の相談が増えており、業種特性やサービス内容に応じた表現設計が求められるケースも多くなっています。サービス（役務）LPは、提供内容や特長を正確に伝えることが重要であり、情報整理や表現の工夫によって、閲覧者の理解度が大きく変わります。そのため、既存ページのリニューアルや、新たにサービス専用LPを制作したいといった相談も増えています。スマホ向けLPでは、閲覧環境を考慮した構成やデザイン設計が欠かせません。

Ryuki Designでは、案件ごとにヒアリング内容をもとにLP制作を進行し、社内のデザイナー・コーダーが連携して制作を行う体制を採用しています。すべての制作工程を社内で対応することで、品質管理を行いやすく、制作の進行もスムーズに進めることが可能です。スマホ向けサービス（役務）LPの制作や、既存LPの見直しを検討されている企業にとって、これまでの制作実績は一つの判断材料となります。今回公開した183件のLP制作実績を通じて、サービス（役務）分野におけるLP表現の一例として参考にしていただければと考えています。

会社概要

https://rdlp.jp/lp/service-lp

会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン）代表取締役：緒方隆二設立年月：2009年9月所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業LP制作実績：累計5,000本以上、年間600本、累計取引社数4,000社以上 ※2026年1月現在の実績となりますURL：https://ryuki-design.jp/

運営サイト

LP制作.jp：https://rdlp.jp/広告バナー制作.jp：https://rdbnr.jp/SwipeLP+：https://swipelp.jp/楽天市場のデザイン制作：https://ryuki-design.jp/ヤフーショッピング制作.jp：https://yahoo.ryuki-design.jp/LPアーカイブ：https://rdlp.jp/lp-archive/バナーアーカイブ：https://rdbnr.jp/archive/