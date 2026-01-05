ラグジュアリーシャンパーニュブランド『ANGEL CHAMPAGNE』がバレンタイン限定『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White -VALENTINE EDITION-』を2026年1月22日(木)より販売開始！
革新的で創造性の高いシャンパーニュブランドとして躍進するANGEL CHAMPAGNE(エンジェル シャンパン)から、『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White -VALENTINE EDITION-』の販売を発表。毎年バレンタインの期間限定で発売している本商品。今年の発売は2026年1月22日(木)に決定しました。
ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White -VALENTINE EDITION-
NV Rose Whiteをベースにした限定コレクション。艶やかなバレンタインカラーが圧倒的な存在感で、高級感のあるVALENTINE EDITION。 肩掛けもできるベルトが付いたバニティタイプの特製BOX入りで、自分へのご褒美にはもちろん、恋人や友人、ご家族など大切な方へのギフトにも最適なシャンパーニュです。
Rose Whiteは誘うようなストロベリーとカスタードのような甘い香りが、「べル・エポック＝良き時代」を連想させ、魅力的で贅沢なシャンパーニュ。甘くて新鮮なレッドベリーの風味が口いっぱいに広がり、バランスが良くなめらかです。そしてイチゴの風味が後を引くように残ります。ANGEL CHAMPAGNEの強みである「長期熟成」により生まれる、きめ細やかな泡と上質な口当たりをお楽しください。
◆詳細
商品名 ：ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White
-VALENTINE EDITION-
内容量 ：750ml
原産国 ：フランス
品種 ：シャルドネ、ピノ・ノワール、ムニエ
アルコール度数：12.5％
価格 ：74,800円(税込)
NV Brut Rose White -VALENTINE EDITION
◆購入方法
発売日 ： 2026年1月22日(木)
購入方法 ： 公式オンラインショップ、ANGEL CHAMPAGNE銀座店
公式ショップ ： https://angelchampagne.shop/
公式ショップTEL： 03-6807-4030
銀座店 ： 東京都中央区銀座7丁目6-12
銀座店TEL ： 03-6264-5772
◆会社概要
社名 ： ANGEL JAPAN株式会社
代表者： 代表取締役 本村 哲也
所在地： 〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目6-12
URL ： https://angelchampagne.jp/