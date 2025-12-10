¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Ë¥Õ¤È¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤¬½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ª¥Ç¥ó¥¸¤ä¥Ý¥Á¥¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥¥Þ¡¢ÁáÀî¥¢¥¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Ê¤É¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿Á´21¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì
2025Ç¯12·î16Æü(²Ð)¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ë¥Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼ÅÄ ¾¼É§¡¢°Ê²¼¥°¥é¥Ë¥Õ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î16Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¹ñÆâÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥Ãø¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡£¥Ç¥ó¥¸¤ä¥Ý¥Á¥¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥¥Þ¡¢ÁáÀî¥¢¥¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ªºîÉÊ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î10Æü(¿å)0:00¤«¤é2025Ç¯12·î15Æü(·î)23:59¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤Î¼õÉÕ¤ò¼Â»Ü¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥°¥é¥Ë¥Õ¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬2ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ·ÇºÜ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
(C)Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦MAPPA
(C)2025 MAPPA¡¿¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È (C)Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦MAPPA
Á´21¼ïÎà¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.graniph.com/collection/collection_00515
ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹·ÇºÜ¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ
¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§ https://www.graniph.com
¥°¥é¥Ë¥Õ¹ñÆâÅ¹ÊÞ
²ñ¼Ò³µÍ×
¢£²ñ¼ÒÌ¾
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ë¥Õ
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò
Â¼ÅÄ ¾¼É§
¢£ËÜ¼Ò½êºßÃÏ
¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°2ÃúÌÜ 34-17 ½»Í§ÉÔÆ°»º¸¶½É¥Ó¥ë6F
¢£»ö¶È³µÍ×
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î´ë²è¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇäÅù
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó
IP¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ø¡£
IP¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆü¾ï¤ËÆÏ¤±¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢IP¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://www.graniph.com
Å¹ÊÞ¡§73Å¹ÊÞ¡Ê¹ñÆâ72¡¢³¤³°1¡Ë¢¨2025Ç¯12·î1Æü¸½ºß
¢£¾ðÊóÈ¯¿®¥Á¥ã¥Í¥ë
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://graniph.co.jp/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/graniph_official/
¸ø¼°X(Twitter)¡§https://x.com/graniph_updates
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ë¥Õ¡¡PRÃ´Åö¡§»°±º¡¿Â¿ÉôÅÄ
E-mail¡§ press@graniph.com
