こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
冬の大阪梅田エリアイベント「UMEDA MEETS HEART 2025」にレジンクラフト無料体験ブースが登場 12月13日(土)・14日(日)開催 Osaka Metro会場 JR大阪駅前にて
ベビー・マタニティブランド「kerätä（ケラッタ）」を展開するケラッタ株式会社（本社：長野県塩尻市、代表：下村祐貴子）は、“ハート”をモチーフに梅田のまちの魅力を発信するエリアイベント「UMEDA MEETS HEART 2025」（主催：UMEDA MEETS HEART実行委員会）内のOsaka Metro会場にて、レジンクラフトを楽しめる体験ブースの運営協力および物品提供を行います。
メインコンテンツである「HEART FES」が12月13日（土）・14日（日）の2日間、梅田エリアの公共空間を中心に開催され、Osaka Metro会場ではハートモチーフを使ったレジンクラフト体験や、吉本芸人による「なにわパパの会」のステージ企画など、ご家族でお楽しみいただけるコンテンツが予定されています。
【Osaka Metro会場 概要】
日時：12月13日（土）・14日（日）
レジンクラフト体験ブース：13日（土）・14日（日）両日11:00〜17:00
ステージ企画：13日（土）14:00〜15:00・14日（日）13:45〜14:45
場所：JR大阪駅前 南側歩道（メイン会場内）
実施内容
レジンクラフト体験（ケラッタ運営協力）
お笑いライブ・トークショー（吉本芸人によるステージ企画）
【レジン無料体験ブースの内容】
■レジンクラフトとは
透明で粘性のある樹脂をUVライトで硬化させ、アクセサリーなどを制作するハンドメイドです。
■体験できること
イベントのテーマである「ハート」などをモチーフに、世界にひとつだけのオリジナルキーホルダーを制作いただけます。作品はそのままお持ち帰りいただけます。
■参加方法
当日、Osaka Metro会場ブース受付にて整理券を配布いたします。整理券は先着順で、各回の定員に達し次第、配布を終了いたします。混雑状況に応じてお渡し方法を調整させていただく場合があります。
※小学生は保護者同伴必須、未就学児の体験不可
■来場者向けサンプル提供
・ベビーローション ミニパウチ ※先着順
・赤ちゃん連れの方を対象としたベビーお世話セット ※数量限定、体験者先着順
【協力背景】
Osaka Metro会場では、家族で楽しめるコンテンツの一つとして、ベビー・マタニティブランド「kerätä（ケラッタ）」が、レジンクラフト体験の企画運営に協力しています。
ケラッタと吉本芸人「なにわパパの会」は、パパやママの悩みに寄り添い、共に育てる輪を広げていく「HugMEN（ハグメン）プロジェクト」を始動し、日常に楽しさとつながりを生み出す取り組みを行っています。今回の体験ブースの運営協力も、その活動の一環として実施するものです。
＜ケラッタ株式会社とは＞
自身も二児の母である下村が代表を務める、ベビー・キッズ・マタニティ用品を主に扱う会社です。「憧れより、いちばん近くに」を合言葉に、子育てや介護の悩み等、ケアが必要な方とその家族に寄り添うパートナーとなることを目指しています。信州発の小さなものづくりの会社でありながら、「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」（2023~2024年/2年連続受賞）、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード」（2022~2024年/3年連続受賞）、「Yahoo!ショッピング年間ベストストア」（2024年受賞）をトリプル受賞した初のベビーブランドとなりました。また、行政やNPO法人と連携し、支援を必要とされる方々に製品をお届けするといったサステナビリティ活動「ケラッタはぐくみプロジェクト（ケラはぐ）」を実施。オンライン販売を主軸としながら、店頭販売も拡大中。海外展開は中国・韓国・アメリカにて開始しております。
◆ケラッタ株式会社 概要
法人名：ケラッタ株式会社
代表：下村祐貴子
設立日：2016年9月
本社：長野県塩尻市広丘野村1031-1 佐川急便松本営業所5F
HP：https://kerata.co.jp/
公式オンラインストア：https://kerata-ec.com/
◆MOON-X株式会社 概要（※ケラッタ株式会社はMOON-X株式会社のグループ会社です）
法人名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川晋
設立日：2019年8月
本社：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
HP：https://www.moon-x.com/
本件に関するお問合わせ先
<<本リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先>>
ケラッタ広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
UMEDA MEETS HEART
https://umh.umeda-connect.jp/
