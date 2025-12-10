こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
グラコロ史上初！今年は第2弾の新商品が登場！チーズのコク広がるタルタル×ビーフの旨みたっぷりな濃厚デミ「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」が新登場！
12月17日（水）から期間限定販売
「グラコロ(R)」 も大好評販売中！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、グラコロ第2弾の新商品として、「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」を12月17日（水）から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売いたします。現在販売中の「グラコロ」と、「シャカシャカポテト(R) ローストガーリックバター味」も引き続きお楽しみいただけます。
「グラコロ」の販売開始から33年目を迎える今年、長年愛されているグラコロをもっとお楽しみいただけるよう、グラコロ史上初の試みとして2回に分けて新商品をお届けします。第2弾として販売する「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」は、「グラコロ」に、ビーフの旨みたっぷりの濃厚なデミソースと、パルメザンチーズのコクやトリュフ※の芳醇な香りが特長のタルタルソースを合わせた、食べ応えのある期間限定商品です。外はサクサク、中はトロトロでクリーミーなグラタンコロッケのおいしさを引き立てる、今年だけの「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」をぜひお楽しみ下さい。※本商品にはトリュフ香料を使用しています。
冬の風物詩として長年ご好評いただいている「グラコロ」は、エビとマカロニ入りのクリーミーなグラタンコロッケ、キャベツ、特製ソースをふわふわのバンズではさんだ冬の定番商品です。昨年、1993年に初登場して以来、史上初となるグラタンコロッケのリニューアルを行い、ホワイトソースにチーズのコクを加え、よりクリーミーになって登場しました。あわせて販売中のサイドメニュー「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」は、香ばしいローストガーリックのうまみと、まろやかなバターの風味が、マックフライポテト(R)と相性抜群の一品です。いつものマックフライポテトを“味変”して、ぜひグラコロとともにご堪能ください。
※現在販売している第１弾の「コク旨ビーフデミグラコロ」は12月16日（火）で販売終了いたします。
12月16日（火）から放映の新TVCMでは、第1弾に引き続き多部未華子さんが出演し、グラコロの魅力をお伝えします。年末にさしかかり、グラコロの食べ納めを考えて名残惜しい表情の多部さんの元に、後輩が新しいグラコロ「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」を持って登場します。思わぬサプライズに嬉しい笑顔で新商品を頬張りながら、今年1年をねぎらう多部さんからのメッセージにも注目です。その他、Xキャンペーンなどもご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
