»±¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥¤¥«¥µ¡×µþµÞÀþ¤Î£¹³ä¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¡ª
¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÀßÃÖ±Ø¤¬ÇÜÁý¡ª¿·¤¿¤Ë£³¤Ä¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÆ³Æþ¡ª
±«¤ÎÆü¤â»±¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹
¡¡µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîËó ¹¬¹¨¡¤°Ê²¼ µþµÞÅÅÅ´¡Ë¤Ï¡¤³ô¼°²ñ¼ÒNature Innovation Group¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¤¼ÒÄ¹¡§´ÝÀî ¾È»Ê¡¤°Ê²¼ ¥¢¥¤¥«¥µ¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¤»±¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥¤¥«¥µ¡×¤ÎÍøÍÑ²ÄÇ½±Ø¤ò¸½ºß¤ÎÌó£²ÇÜ¤Î66±Ø¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¤¥«¥µ¤ÏµþµÞÅÅÅ´¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖKEIKYU ACCELERATOR PROGRAM¡×Âè£²´ü¤ÎºÎÂò´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¤µþµÞÀþÁ´±Ø¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¡¤ÀßÃÖ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯£··î¤ËÂè£²ÃÆ¤ÎÀßÃÖ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¤12·î£¸Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë35±Ø¤ËÄÉ²ÃÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¤µþµÞÀþ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î±Ø¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¤º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¤µþµÞÅÅÅ´¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö£Ð£Ò£É£Í£Å¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡¤¿·¤¿¤Ë2026Ç¯£³·î°Ê¹ß¤ËÆþµï¤ò³«»Ï¤¹¤ë£³Åï¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤·¡¤Æþµï¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÄê´ü´ÖÌµÎÁ¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¤£¸Åï¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤±¤ëÆ³Æþ¿ô¤ÏÆüËÜºÇÂ¿¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¤³°½Ð»þ¤ÎµÞ¤Ê±«¤ÎºÝ¤Ë°ì»þÅª¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¤¾è¼Ö±Ø¤ÇÊÖµÑ¤·¡¤¹ß¼Ö±Ø¤ÇºÆÅÙ¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤¡É±«¤ÎÆü¤ËÇ¨¤ì¤¿»±¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤é¤º¤ËºÑ¤à¡É²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¤¤³¤ì¤Ë¤è¤êÅÅ¼ÖÆâ¤Î»±¤ÎËº¤ìÊª¿ôºï¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µþµÞÅÅÅ´¤È¥¢¥¤¥«¥µ¤Ï¡¤¤³¤ì¤«¤é¤â±èÀþ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ä½»Ì±¤ÎÊý¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ä±èÀþÃÏ°è¤Ø¤Î²óÍ·À¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¤´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë¤âÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¤µþµÞÅÅÅ´¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖKEIKYU ACCELERATOR PROGRAM¡×È¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¤Å´Æ»¤ä¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤ò´ðÈ×¤Ë¡¤¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÅÔ»Ô¸òÄÌ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖTRIP¡ÊTokyo Railway Innovation Partnership¡Ë¡×¤¬»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ÀßÃÖ¤·¤¿ÍÍ»Ò
¡Ö¥¢¥¤¥«¥µ¡×¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÀßÃÖ²Õ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡¥ÀßÃÖ±Ø
¡Ê1¡ËÀßÃÖ±Ø¿ô¡¡66±Ø¡Ê¿·µ¬ÀßÃÖ±Ø¤Ï35±Ø¡Ë
£²¡¥¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈºÇ´ó¤ê±Ø´Ö¤Î»±¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþµÞÅÅÅ´¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥×¥é¥¤¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹Éô¤Ë¥¢¥¤¥«¥µ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤·¡¤Æþµï¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÄê´ü´Ö¤ÎÌµÎÁÍøÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀìÍÑ¤Î»±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¤Á´¤Æ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Æ¥¢¥¤¥«¥µ¤òÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¤µþµÞÅÅÅ´¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜ½é¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆþµï¼Ô¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈºÇ´ó¤ê±Ø¤Ë¤â¥¢¥¤¥«¥µ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö±«¤ËÇ¨¤ì¤Ê¤¤°ÜÆ°¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈºÇ´ó±Ø´Ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌµÎÁ¤Ç»±¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥¤¥«¥µ¡×¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¼Â»Ü¡£¤½¤Î¸å¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½Àè¤òÁ´¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø³ÈÂç¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2357/124316/124316_web_1.png
¢¨Æþµï³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë³«»ÏÍ½Äê¡£
£³¡¥¤½¤ÎÂ¾¡¡
¡¡¥¢¥¤¥«¥µÍøÍÑÊýË¡¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Êhttps://www.i-kasa.com/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²¡¡¹Í
£±¡¥¥¢¥¤¥«¥µ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒNature Innovation Group¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë²ñ¼ÒÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼ÒNature Innovation Group
¡Ê2¡Ë½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É£±ÃúÌÜ26¡Ý£¹¥Ó¥ê¡¼¥ô¿·½É£¸³¬
¡Ê3¡Ë¼ÒÄ¹¡¡´ÝÀî¡¡¾È»Ê
¡Ê4¡ËÁÏ¡¡Î©¡¡2018Ç¯£¶·î
¡Ê5¡Ë£Õ£Ò£Ì¡¡https://www.i-kasa.com/
¡Ê6¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡»±¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä
¡Ê7¡Ë¤½¤ÎÂ¾¡¡¡ÖKEIKYU ACCELERATOR PROGRAM¡×Âè£²´üºÎÂò´ë¶È
£²¡¥ÂÐ¾Ý¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë¥×¥é¥¤¥àÅì¿ÀÆàÀî
Êª·ï¸ø¼°HP¡¡https://www.prime-keikyu.jp/higashi-kanagawa/position.html
¥¢ ¥¯ ¥» ¥¹¡¡µþµÞËÜÀþ¡¡µþµÞÅì¿ÀÆàÀî±Ø¡¡ÅÌÊâ£µÊ¬
´Ö¡¡¼è¡¡¤ê¡¡£±£Ì£Ä£Ë¡Á£´£Ì£Ä£Ë
Áí¡¡¸Í¡¡¿ô¡¡Á´59¸Í
Àì Í ÌÌ ÀÑ¡¡39.50Ö¡Á82.62Ö
¡Ê2¡Ë¥×¥é¥¤¥àÉÊÀîÆîÂç°æ
Êª·ï¸ø¼°HP¡¡https://www.prime-keikyu.jp/shinagawa-minamioi/
¥¢ ¥¯ ¥» ¥¹¡¡µþµÞËÜÀþ¡¡Âç¿¹³¤´ß±Ø¡¡ÅÌÊâ£µÊ¬
´Ö¡¡¼è¡¡¤ê¡¡£±£Ì£Ä£Ë¡Á£³£Ì£Ä£Ë
Áí¡¡¸Í¡¡¿ô¡¡Á´84¸Í
Àì Í ÌÌ ÀÑ¡¡35ÖÂæ¡Á86ÖÂæ ¢¨°ìÉô¤Ïº£¸åÈÎÇäÍ½Äê
¡Ê3¡Ë¥×¥é¥¤¥à²£ÉÍ
Êª·ï¸ø¼°HP¡¡https://www.prime-keikyu.jp/pr-yokohama/
¥¢ ¥¯ ¥» ¥¹¡¡²£ÉÍ±Ø¤¤¿À¾¸ýÅÌÊâ10Ê¬¡Ê¥Ò¥ë¥º¡Ë¡¤ÅÌÊâ12Ê¬¡Ê¥ô¥£¥é¡Ë
Áí¡¡¸Í¡¡¿ô¡¡Á´199¸Í¡Ê¥Ò¥ë¥º 170¸Í¡¤¥ô¥£¥é 29¸Í¡Ë
Àì Í ÌÌ ÀÑ¡¡38.52Ö¡Á145.74Ö¡Ê¥Ò¥ë¥º¡Ë¡¤48.21Ö¡Á63.09Ö ¡Ê¥ô¥£¥é¡Ë¢¨º£¸åÈÎÇäÍ½Äê
´Ö¡¡¼è¡¡¤ê¡¡£±£Ì£Ä£Ë¡Á£³£Ì£Ä£Ë¡Ê¥Ò¥ë¥º¡Ë¡¤£²£Ì£Ä£Ë¡Ê¥ô¥£¥é¡Ë
£²¡¥¡ÖKEIKYU ACCELERATOR PROGRAM¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2017 Ç¯¤«¤é³«»Ï¤·¡¤¤³¤ì¤Þ¤Ç·×£³²ó¤ÎËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¡¤22 ¼Ò¤Î»ö¶ÈºÎÂò¡¤µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤È17 ·ï¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¡¤£³·ï¤Î»ö¶È²½¡¤£²·ï¤Î»ñËÜÄó·È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¤¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024 Ç¯£²·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¤¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¡Ö°ÜÆ°¡×¤È¡Ö¤Þ¤ÁÁÏÂ¤¡×£²¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤à¤±¤¿16¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¸ø³«¡¤¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê³°Éô¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¾ï»þÊç½¸¡¦¾ï»þ¿ä¿Ê·¿¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë°Ê¹ß¡¤£¸·ï¤Î»ö¶È¶¦ÁÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Õ£Ò£Ì¡§https://openinnovation.keikyu.co.jp/
£³¡¥TRIP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡TRIP¤Ï¡ÖTIB CATAPULT¢¨£±¡×¤Ë¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¢¨£²¤Ç¤¢¤ê¡¤ÅÔÆâÁ´°è¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥»¥Ã¥È¤ò»ý¤ÄÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¡Ê¾®ÅÄµÞÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¤µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¤µþÀ®ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¤µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¤JRÅìÆüËÜ¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¤³ô¼°²ñ¼ÒÀ¾Éð¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¤ÁêÅ´¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¤Åì³¤Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¤ÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò¡¤ÅìµþÃÏ²¼Å´³ô¼°²ñ¼Ò¡¤ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¡¤ÅìÉðÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¤Ì¾¸Å²°Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¤À¾ÆüËÜÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ÈTIS³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¤¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤äÌ¤Íè¤Å¤¯¤ê¤Î²ÄÇ½À³ÈÂç¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
£Õ£Ò£Ì¡§https://tib-trip.com/
¢¨£± TIB CATAPULT¤È¤Ï¡¤ÅìµþÅÔ¤Î¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÁÏÀ®»ö¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¤ÅÔÆâ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¼¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¤¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤¿¤á¤ËÁÈÀ®¤µ¤ì¤¿Ê£¿ô´ë¶È¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡×¤ÈÅìµþÅÔ¤¬¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¤¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¡¦¶¨Æ¯¤ò¿ä¿Ê¡¤¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹»ö¶È¤Ç¤¹¡£
£Õ£Ò£Ì¡§https://tibcatapult.metro.tokyo.lg.jp/
¢¨£² ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤È¤Ï¡¤´ë¶È¤äÂç³Ø¡¤³¤³°»Ù±ç´ü´Ö¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃÄÂÎ
