CES 2026の京セラグループ共同出展ブースにて、京セラドキュメントソリューションズがリアルタイム字幕表示システム「CotopatⓇ」を米国で初展示

京セラドキュメントソリューションズ株式会社（社長：長井 孝、以下：当社）は、2026年1月6日（火）〜9日（金）（米国時間）まで、米国ネバダ州ラスベガスで開催される世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2026」に、京セラ株式会社のグループ出展ブースへ共同出展し、リアルタイム字幕表示システム「CotopatⓇ」を米国で初めて展示しますのでお知らせします。CotopatⓇは音声をリアルタイムで認識し、文字・図解・動画をスクリーンやタブレットに表示するシステムです。聴覚障がいや言語の違いなど、多様性への配慮が求められる場面で、聞き取りづらさを解消してコミュニケーションを円滑にします。当社は2023年に日本で販売を開始し、自治体や企業の窓口・受付など対面コミュニケーションの場で多くのお客様にご利用いただき、ご好評を得ています。海外ではヨーロッパに続いてオーストラリアとニュージーランドから販売開始を予定しています。当社は、CotopatⓇを通じて誰ひとり取り残されない共生社会の実現を目指します。CES会場では実機デモで製品特長や導入事例をご紹介しますので、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。































1．リアルタイム情報表示音声をリアルタイムで認識し、字幕だけでなく会話に合わせた図や動画も表示します。透明なアクリル板に発話内容を表示することで、会話中でも表情を確認しながら自然な対話が可能になります。高齢者や難聴者とのコミュニケーション、また行政・医療の現場など複雑な情報の正確な伝達が求められる場面で有用です。2．双方向の翻訳表示に対応それぞれの母語で話すと、相手側のスクリーンに相手の言語で翻訳が表示されます。これにより目線を保ったままスムーズに意思疎通が可能です。134言語の翻訳表示（うち73言語は同時双方向表示対応）に対応しており※、多言語コミュニティにサービスを提供する自治体や企業に適したソリューションです。※2025年10月時点3．生成AIによる会話の要約会話ログを記録※し、生成AIで要約を作成してQRコードで来訪者に提供できます。また、その場にいない家族や同僚、関係者にも内容を共有することができます。※会社の登録商標管理者機能でON/OFFの設定が可能。会話データは、該当するプライバシー規制に従って適切に取り扱われます。■京セラグループによるCES出展の詳細はこちらhttps://www.kyocera.co.jp/newsroom/news/2025/002905.html■CotopatⓇの詳細はこちらhttps://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/products/ict-service/communication/cotopat/?rls20251209-WR※「Cotopat」は、京セラドキュメントソリューションズ株式会社の登録商標です。