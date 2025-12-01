こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
出前館、商店街の振興・発展を目指して目黒区商店街連合会とデリバリー利用促進の取り組みを実施
〜 期間中、トライアル「お店価格で出前館」との併用（一部店舗）でさらに使いやすいデリバリーサービスへ 〜
株式会社出前館は、運営する日本最大級のデリバリーサービス「出前館」において、⽬⿊区商店街連合会とデリバリーの利⽤促進を目的とした送料無料キャンペーンを2025年12⽉1⽇（月）より実施いたします。なお、2023年から3年連続の実施です。
期間中、ユーザーのみなさまは目黒区商店街連合会加盟の商店街の対象店舗でのご注文が何度でも送料無料となり、目黒区商店街連合会に所属する出前館の加盟店舗は手数料無料にて出前館をご利用いただけます。
出前館は、コーポレートビジョン「地域の人々の幸せをつなぐライフインフラ」を掲げており、地域に根付いたサービス展開を通じて、あらゆる人々を支え、地域の活性化を目指しています。ライフスタイルが多様化する中で、顔なじみの店主がいる安心感や長年愛されてきた味・品質など、地域のつながりとも言える街の商店街の魅力を、より多くの方に伝え、残し続けるとともに、デリバリーの利用促進を通じて、将来を見据えた魅力ある商店街作りとその発展に寄与してまいります。
本取り組みは、目黒区商店街連合会と連携して実施いたします。昨今課題とされている、買い物をすることが難しい方々への支援や、将来を見据えた魅力ある商店街作りと発展を目的として、ユーザーと加盟店を対象にデリバリー利用促進の取り組みを行います。ユーザーは“対象店舗でのご注文が送料無料”、加盟店は“手数料（配達代行手数料・サービス手数料）が無料”となります。
また、本日よりエリアを新たに拡大してスタートした「お店価格で出前館」のトライアルでは、目黒区もサービス対象エリアとなっております。トライアル参加店舗であれば、お店と同じ商品価格でご注文いただけるうえ送料も無料となり、よりおトクに出前館をご利用いただくことが可能です。デリバリーの利便性を感じていただき、日常的なサービスとしての定着を図るとともに、ユーザーと店舗を結び地域の活性化に寄与してまいります。
参考：先行3区とあわせて約1,640店舗が対象に！さらにエリアを拡大し、東京都内5区（千代田区・中央区・目黒区・世田谷区・豊島区）で「お店価格で出前館」が12/1スタート！（https://corporate.demae-can.co.jp/pr/news/20251201_omisekakaku.html）
出前館は、ひきつづき地域と連携した取り組みを通じて、デリバリーを通じた地域活性化や社会課題解決を目指して事業を推進してまいります。
◼️ 過去の取り組みについて
◾️ 目黒区商店街連合会×出前館送料無料キャンペーン 概要
・期間：2025年12月1日（月）〜2026年2月28日（土）
・詳細： https://demae-can.com/link/cam/meguroku251201
出前館サービス画⾯上で、【⾃治体応援】の表記がある店舗のご注文において、期間中何度でも送料が無料となります。
【キャンペーンについて】
・本キャンペーンは令和7年度東京都商店街チャレンジ戦略支援事業（6政策課題対応型商店街事業、(６)買物弱者支援対策（宅配サービス、送迎サービス、移動販売等））により送料無料となります。
・期間中でも予算上限に達した時点でキャンペーンは終了します。
・キャンペーンは予告なく変更・中止となる場合がございます。
・詳細は各キャンペーンページをご確認ください。
・記載の内容はニュースリリース公開日時点での情報となります。
【株式会社出前館 概要】
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿
代表者： 代表取締役社長 矢野 哲
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/
サービスサイト：https://demae-can.com/
※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
佐藤（080-3382-8446）
mail：pr@demae-can.co.jp
