出前館、商店街の振興・発展を目指して目黒区商店街連合会とデリバリー利用促進の取り組みを実施

〜 期間中、トライアル「お店価格で出前館」との併用（一部店舗）でさらに使いやすいデリバリーサービスへ 〜株式会社出前館は、運営する日本最大級のデリバリーサービス「出前館」において、⽬⿊区商店街連合会とデリバリーの利⽤促進を目的とした送料無料キャンペーンを2025年12⽉1⽇（月）より実施いたします。なお、2023年から3年連続の実施です。











2023年、2024年と同施策を実施してまいりました。2024年における⽬⿊区商店街連合会との取り組みにおいては、キャンペーン参加店舗のオーダー数は、2.5倍（取り組み前3ヶ月と比較）となり、目黒区全体の注文数を増加させ、加盟店・ユーザーの双方より満足度の向上に寄与することができました。































◾️ 目黒区商店街連合会×出前館送料無料キャンペーン 概要・詳細： https://demae-can.com/link/cam/meguroku251201出前館サービス画⾯上で、【⾃治体応援】の表記がある店舗のご注文において、期間中何度でも送料が無料となります。【キャンペーンについて】・本キャンペーンは令和7年度東京都商店街チャレンジ戦略支援事業（6政策課題対応型商店街事業、(６)買物弱者支援対策（宅配サービス、送迎サービス、移動販売等））により送料無料となります。・期間中でも予算上限に達した時点でキャンペーンは終了します。・キャンペーンは予告なく変更・中止となる場合がございます。・詳細は各キャンペーンページをご確認ください。・記載の内容はニュースリリース公開日時点での情報となります。【株式会社出前館 概要】所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿代表者： 代表取締役社長 矢野 哲コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/サービスサイト：https://demae-can.com/※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。本件に関するお問合わせ先株式会社出前館 広報佐藤（080-3382-8446）mail：pr@demae-can.co.jp関連リンク送料無料キャンペーンhttps://demae-can.com/link/cam/meguroku251201送料無料キャンペーン×お店価格で出前館https://demae-can.com/link/cam/meguroku251201omise