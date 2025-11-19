“ライフスマイル”に寄り添った製品の自社ブランド「smaly」の企画・開発を行う株式会社NAKAGAMI(所在地：愛媛県松山市、代表：中平 豊)は、2025年11月より、AirTag機能を搭載した防犯ブザー“iPhoneの「探す」で居場所がわかる防犯ブザー”の販売を開始いたします。





本製品は、従来の防犯ブザー機能に加え、iPhone「探す」アプリを活用した位置情報確認機能を搭載し、月額課金なしで子どもの居場所を把握できる画期的な防犯グッズです。





【“iPhoneの「探す」で居場所がわかる防犯ブザー”の販売背景】

近年、子どもを狙った犯罪が深刻な社会問題となっており、特に略取・誘拐事件においては子どもが標的となるケースが多く報告されています。さらに子どもを狙う誘拐事件は10年で約3倍に増加しているとも言われており、子どもの安全対策への社会的関心は年々高まっています。※1

日常的に子どもが一人で行動する機会が増える中、保護者の不安も高まっています。

しかし、従来のGPS機能付き見守りサービスは月額料金が必要で、家計への負担が課題となっていました。

コストと安心のバランスを重視し、当社ではAirTag機能を搭載した“iPhoneの「探す」で居場所がわかる防犯ブザー”の販売を開始しました。

本製品は、緊急時の大音量アラーム機能と、月額料金不要の位置情報確認機能を一体化した、これまでにない防犯グッズです。

【防犯ブザーの主な特徴】





1.AirTag機能搭載

本製品はApple AirTag機能を搭載することで、iPhone「探す」アプリを活用した位置情報確認を月額課金なしで実現しました。

Apple製品との高い互換性により、既にiPhoneをお使いの保護者の方であれば、追加アプリのダウンロードや複雑な設定なしですぐにご利用いただけます。





※本体の充電残量を確認できないなど一部対応していない機能もございます。





2.経済性に優れた価格設定

販売価格を約3,000円に設定し、AirTag単体価格(5,000円)を大幅に下回る価格を実現しました。従来のGPS見守りサービスでは月額数百円から千円程度の継続費用が必要でしたが、本製品なら初期費用のみで長期間の見守りが可能となり、家計への負担を大幅に軽減できます。





3.実績ある防犯機能

各種展示会において「売れそうな商品1位」を獲得した実績があり、市場からの高い評価を得ています。従来の防犯ブザーとしての基本機能も充実しており、緊急時には大音量のアラームで周囲に危険を知らせることができます。

また、子どもでも直感的に操作できるシンプルで分かりやすい設計となっています。





4.適切な情報提供と安全配慮

GPS機能との違いやAirTagの仕組み(iPhone電波依存、更新頻度)について製品説明書で明確に説明し、お客様に正しい理解のもとでご利用いただけるよう配慮しています。

また、プライバシー保護の観点から悪用防止のための使用上の注意事項も明記し、安心してお使いいただける製品づくりに努めています。









【実際の利用シーン】





1.通学時の見守り

朝の通学時に防犯ブザーを持たせることで、保護者は職場からでも子どもの居場所を確認できます。





2.習い事や外出時

塾や習い事の帰り道、友達との外出時など、保護者の目が届かない時間帯でも安心して見守ることができます。





3.紛失・置き忘れ防止

ランドセルや通学かばんに取り付けることで、学校での紛失や置き忘れの際にも「探す」アプリで位置を特定できます。









【商品情報】





商品名 ： “iPhoneの「探す」で居場所がわかる防犯ブザー”

販売価格 ： 2,728円(税込)

販売チャネル： ホームセンターや家電量販店などで発売予定

販売ページ ： https://x.gd/pM4do





※AirTagの仕組みについて

本製品はApple社のAirTagの技術を活用しており、位置情報の確認にはiPhone等のApple製デバイスからの電波が必要です。GPS機能とは異なり、Apple製品が周辺にない環境では位置情報の更新ができない場合があります。詳細な仕組みや制限事項については、製品同梱の取扱説明書をご確認ください。





※使用上の注意

他人の位置情報を無断で取得する目的での使用は違法です。他者の追跡を目的とした使用は禁止されています。悪用すると、使用者がストーカー規制法違反として罰せられる可能性があります。





子どもの安全は何物にも代えがたい大切なものです。しかし、経済的な負担を理由に適切な安全対策を諦めてしまう家庭があってはなりません。

本製品は、最新のテクノロジーと従来の防犯機能を組み合わせ、すべての家庭が無理なく導入できる価格帯を実現いたしました。一人でも多くの子どもたちが安全に成長できる社会の実現に向けて、今後も革新的な製品開発に取り組んでまいります。









■会社概要

会社名 ： 株式会社NAKAGAMI

代表者 ： 中平 豊

所在地 ： 愛媛県松山市千舟町4丁目5番4号 松山千舟454ビル3階

事業内容： 家電製品の企画・開発・販売

会社URL ： http://www.nakagami-inc.com/