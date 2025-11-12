「2025年度 SGムービング品質選手権」を開催

SGホールディングスグループにおいて、大型家具家電の設置輸送および移転を主軸に循環型社会の実現に向け、静脈物流の拡大を目指すSGムービング株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：角本 高章）は、10月30日（木）、「2025年度 SGムービング品質選手権」を開催しました。





集合写真

本選手権は、サービス品質の向上と専門スタッフの育成を目的に実施している競技大会で、お客さま満足度のさらなる向上にも貢献しています。今回で通算10回目の開催となります。

今年は全国の自社営業所およびパートナー会社から選抜された23チーム46人が参加し、学科競技と実技競技を通じて技術力と接客力を競いました。

予選では、当社が多く取り扱う大型家具・家電を題材に、2.5人掛けソファの搬入・設置、テレビの設置・接続、およびお客さま対応を含む実技競技を実施。作業の正確性、安全性、お客さま対応力など細かな採点基準に基づいて評価を行い、実技および学科の総合得点上位4チームがファイナルステージへ進出しました。

ファイナルステージでは、最も受注件数の多い大型家電である冷蔵庫の搬入・設置を実施し、参加者は日ごろの業務で培った高い技術力と対応力で搬入作業を実演しました。

《2025年度 SGムービング品質選手権》

実施日時 2025 年10月30日（木）

実施場所 Xフロンティア®6階 SGムービング TOKYO BASE

参加者 SGムービングおよびパートナー会社の代表（2名×23チーム、計46名）

競技内容 学科試験

予選 ①2.5人掛けソファの搬入・設置 ②テレビ設置・接続 およびお客さま対応

ファイナルステージ 冷蔵庫搬入・設置

〈競技の様子〉

〈受賞したチーム〉





【競技結果】

当社は、今後も引越・設置輸送事業において、専門スタッフの継続的な育成と高いサービス品質の提供に努めてまいります。