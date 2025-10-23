レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本電力ケーブル付属品市場は、スマートグリッドの拡大と再生可能エネルギーの統合を背景に、2033年までに35億6300万米ドルに急増すると予測されている
日本電力ケーブル付属品市場規模は、2024年に8億9,680万米ドルに達し、2033年までに35億6,310万米ドルに拡大すると予測されています。2025年から2033年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は5.70％で成長が見込まれています。
電力ケーブルアクセサリは、送配電システムにおける重要な構成要素であり、コネクタシステム、ケーブルジョイント、終端部などを含みます。これらのアクセサリは主に低電圧用途で高密度に使用されており、電力網の信頼性向上と効率的な電力伝送を支えています。特に日本のような高密度都市国家においては、地下配線化の進展とともに、信頼性の高いアクセサリの需要が急増しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-power-cable-accessories-market
市場ダイナミクス
成長要因：インフラの近代化と都市化の進展
日本では老朽化した送電インフラの更新と急速な都市化が進行しており、これが電力ケーブルアクセサリ市場の拡大を強力に後押ししています。現在、国内の送電線の約96％が架空線として存在していますが、都市部では安全性向上と景観改善のために地下ケーブル化が急速に進められています。
地下ケーブルシステムには、地震や環境ストレスに耐える高耐久性のジョイントや終端部、コネクタが必要とされます。特に地震大国である日本では、災害時にも電力供給を維持できる堅牢な設計が求められています。スマートシティ構想や持続可能な都市開発計画の推進も、こうした高品質アクセサリの導入を加速させています。このように、インフラの近代化は市場の技術革新を促進し、日本の電力ネットワークをより安全で効率的、かつ環境に優しいものへと進化させています。
制約要因：高騰する原材料コスト
一方で、原材料コストの変動は市場成長における大きな課題となっています。特に銅やアルミニウムなどの金属価格の上昇は、製造コストを圧迫し、メーカーの収益性に影響を与えています。これに対応するため、企業は戦略的な調達管理やサプライチェーン最適化、価格リスクマネジメントを導入し、コストの変動リスクを軽減する必要があります。
こうした対策を講じない場合、製品価格競争力の低下や利益率の圧縮につながる可能性があり、特に中小メーカーにとっては市場参入や拡大の障壁となる懸念があります。そのため、今後は持続可能な資材利用やリサイクル技術の導入が重要なテーマになるとみられます。
成長機会：再生可能エネルギーとスマートグリッドの統合
日本電力ケーブル付属品市場では、再生可能エネルギーとスマートグリッドの導入拡大が新たな成長機会を生み出しています。2023年時点で、国内の発電量に占める再エネ比率は25.7％に達しており、そのうち太陽光発電が11.2％、風力発電が1.0％を占めています。これらの分散型電源をメイングリッドに接続するためには、長距離伝送に耐える耐候性・耐久性の高いケーブルアクセサリが不可欠です。
また、スマートグリッドの拡大により、リアルタイムでの電力監視・通信・制御が可能な高機能アクセサリの需要が増加しています。これにより、電力の安定供給と障害発生時の迅速な復旧が実現可能になります。こうした技術革新は、再生可能エネルギーの導入拡大とともに日本のエネルギー転換を支える重要な要素となっています。
電力ケーブルアクセサリは、送配電システムにおける重要な構成要素であり、コネクタシステム、ケーブルジョイント、終端部などを含みます。これらのアクセサリは主に低電圧用途で高密度に使用されており、電力網の信頼性向上と効率的な電力伝送を支えています。特に日本のような高密度都市国家においては、地下配線化の進展とともに、信頼性の高いアクセサリの需要が急増しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-power-cable-accessories-market
市場ダイナミクス
成長要因：インフラの近代化と都市化の進展
日本では老朽化した送電インフラの更新と急速な都市化が進行しており、これが電力ケーブルアクセサリ市場の拡大を強力に後押ししています。現在、国内の送電線の約96％が架空線として存在していますが、都市部では安全性向上と景観改善のために地下ケーブル化が急速に進められています。
地下ケーブルシステムには、地震や環境ストレスに耐える高耐久性のジョイントや終端部、コネクタが必要とされます。特に地震大国である日本では、災害時にも電力供給を維持できる堅牢な設計が求められています。スマートシティ構想や持続可能な都市開発計画の推進も、こうした高品質アクセサリの導入を加速させています。このように、インフラの近代化は市場の技術革新を促進し、日本の電力ネットワークをより安全で効率的、かつ環境に優しいものへと進化させています。
制約要因：高騰する原材料コスト
一方で、原材料コストの変動は市場成長における大きな課題となっています。特に銅やアルミニウムなどの金属価格の上昇は、製造コストを圧迫し、メーカーの収益性に影響を与えています。これに対応するため、企業は戦略的な調達管理やサプライチェーン最適化、価格リスクマネジメントを導入し、コストの変動リスクを軽減する必要があります。
こうした対策を講じない場合、製品価格競争力の低下や利益率の圧縮につながる可能性があり、特に中小メーカーにとっては市場参入や拡大の障壁となる懸念があります。そのため、今後は持続可能な資材利用やリサイクル技術の導入が重要なテーマになるとみられます。
成長機会：再生可能エネルギーとスマートグリッドの統合
日本電力ケーブル付属品市場では、再生可能エネルギーとスマートグリッドの導入拡大が新たな成長機会を生み出しています。2023年時点で、国内の発電量に占める再エネ比率は25.7％に達しており、そのうち太陽光発電が11.2％、風力発電が1.0％を占めています。これらの分散型電源をメイングリッドに接続するためには、長距離伝送に耐える耐候性・耐久性の高いケーブルアクセサリが不可欠です。
また、スマートグリッドの拡大により、リアルタイムでの電力監視・通信・制御が可能な高機能アクセサリの需要が増加しています。これにより、電力の安定供給と障害発生時の迅速な復旧が実現可能になります。こうした技術革新は、再生可能エネルギーの導入拡大とともに日本のエネルギー転換を支える重要な要素となっています。