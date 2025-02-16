¡Ö·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·¡ª¡×¤ÈÃËÀ¤ò¥¥ì¤µ¤»¤ë¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ëÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
°¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤°ì¿´¤Ç»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡ÖÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤ÊÌ¤ì¤ÎÍýÍ³¡×¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎËÜ¿´¤¬¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤À¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÃËÀ¤òÅÜ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é30Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ154Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·¡ª¡Ù¤ÈÃËÀ¤ò¥¥ì¤µ¤»¤ë¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ëÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¤â¤¦¤È¤¤á¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¿È¾¡¼ê¤Ê¸À¤¤¤°¤µ
¡Ö¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤ÏÈÔ²ó¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌµÎÏ´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Îø°¦´¶¾ð¤¬Êú¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Ç¡¼¥È¤¬¥ï¥ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¡Ö¿È¤Ê¤ê¤¬¤À¤é¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉÁê¼ê¤ÎÈó¤òÀÕ¤á¤¿¤Û¤¦¤¬±ßËþ¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡¢°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤ÊÍýÍ³ÉÕ¤±
¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ªÁ°¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤í¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò¸ì¤êÁê¼ê¤ò±ì¤Ë´¬¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö½¢¿¦¤Ç´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¶ñÂÎÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¸À¤¤Ìõ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¸ß¤¤¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÌäÂê¤Î¤¹¤êÂØ¤¨
¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢²¿¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤«¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÈ¯Å¸Åª²ò¾Ã¡×¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤ªÃã¤òÂù¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Ë¼¹Ãå¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ë¡Ö¾Íè°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤â¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤¿¤Û¤¦¤¬·úÀßÅª¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö»ä¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤º¤ë¤¤Æ¨¤²¸ý¾å
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤à¤·¤í´î¤Ù¤è¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢±óÎ¸¤¹¤ë¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¼Âà¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö²¶¤¬¤ªÁ°¤òÁª¤ó¤À¤ó¤À¤«¤é¡¢¼«¿®»ý¤Æ¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤â¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÊÌ¤ì¤¿¤±¤ì¤ÐÌµÂÌ¤Ê¸¬Â½¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤âÄ¬»þ¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÈÜ¶±¤ÊÅê¤²¤«¤±
¡Ö¼«Ê¬¤â¡Ø¤½¤¦¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤¤ÈÆß¤¤ÃË¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤ÇÊÌ¤ì¤ò´ûÄêÏ©Àþ¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ï¤ê¤¯¤É¤¯Ç÷¤é¤º¤Ë¡Ö»ä¤Î¿´¤¬Î¥¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈµÕ¥®¥ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Áê¼ê¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¿Æ¤«¤éÁá¤¯·ëº§¤·¤í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥ª¥Ö¥é¡¼¥È¤ËÊñ¤ó¤ÀÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð
¡Ö·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÈà»á¤Ë¡¢¤ï¤¶¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½Å¤¤ÏÃÂê¤ò¥Á¥é¤Ä¤«¤»¤ÆÄü¤á¤µ¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛ³°¤ËÁê¼ê¤¬Ê³µ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢·Ú¡¹¤·¤¯¡Ö·ëº§¡×¤òÍýÍ³¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¸µ¥«¥ì¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢º£¤µ¤éÃÙ¤¤ËÜ²»
¡Ö¸µ¥«¥ì¤È¤è¤ê¤òÌá¤¹¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤Ë¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°ÊÁ°¤ÎÎø°¦¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Û¤Î¤á¤«¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Ã±ÅáÄ¾Æþ¤Ë¡Ö¤É¤³¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÊØÍø¤Ê¤¿¤È¤¨ÏÃ
¡Ö¤â¤Ï¤äÃË¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¥¼¥í¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Îø°¦´¶¾ð¤¬°¦¾ð¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤´¤Þ¤«¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÄï¤Ë¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Îà·¿¤â¡¢°Â°×¤Ê»ÈÍÑ¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡ÖÍ§Ã£¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´ÊÃ±¤Ê¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥ª¥Õ
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï¤Þ¤À¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤ÎÌÌ²¼¤²¤ÆÃçÎÉ¤¯¤·¤í¤È!?¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª»î¤·´¶³Ð¤Ç¸òºÝ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤½¤Ï¤Ã¤¤ê¡ÖÍ§Ã£¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¤¹¤ë¤È¡¢²Òº¬¤ò»Ä¤µ¤º¤ËºÑ¤à¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤â¤½¤âÊÌ¤ìÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¸¤¿¤¤¿È¾¡¼ê¤Ê¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤¬°¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤ìÏÃ¤ËÎ×¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤è¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê·§»³ ½Ú¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2013Ç¯10·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é20Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×154Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¡¢30Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ú£±¡Û¡Ö¤â¤¦¤È¤¤á¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¿È¾¡¼ê¤Ê¸À¤¤¤°¤µ
¡Ö¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤ÏÈÔ²ó¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌµÎÏ´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Îø°¦´¶¾ð¤¬Êú¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Ç¡¼¥È¤¬¥ï¥ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¡Ö¿È¤Ê¤ê¤¬¤À¤é¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉÁê¼ê¤ÎÈó¤òÀÕ¤á¤¿¤Û¤¦¤¬±ßËþ¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ªÁ°¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤í¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò¸ì¤êÁê¼ê¤ò±ì¤Ë´¬¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö½¢¿¦¤Ç´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¶ñÂÎÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¸À¤¤Ìõ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¸ß¤¤¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÌäÂê¤Î¤¹¤êÂØ¤¨
¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢²¿¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤«¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÈ¯Å¸Åª²ò¾Ã¡×¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤ªÃã¤òÂù¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Ë¼¹Ãå¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ë¡Ö¾Íè°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤â¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤¿¤Û¤¦¤¬·úÀßÅª¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö»ä¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤º¤ë¤¤Æ¨¤²¸ý¾å
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤à¤·¤í´î¤Ù¤è¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢±óÎ¸¤¹¤ë¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¼Âà¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö²¶¤¬¤ªÁ°¤òÁª¤ó¤À¤ó¤À¤«¤é¡¢¼«¿®»ý¤Æ¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤â¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÊÌ¤ì¤¿¤±¤ì¤ÐÌµÂÌ¤Ê¸¬Â½¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤âÄ¬»þ¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÈÜ¶±¤ÊÅê¤²¤«¤±
¡Ö¼«Ê¬¤â¡Ø¤½¤¦¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤¤ÈÆß¤¤ÃË¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤ÇÊÌ¤ì¤ò´ûÄêÏ©Àþ¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ï¤ê¤¯¤É¤¯Ç÷¤é¤º¤Ë¡Ö»ä¤Î¿´¤¬Î¥¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈµÕ¥®¥ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Áê¼ê¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¿Æ¤«¤éÁá¤¯·ëº§¤·¤í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥ª¥Ö¥é¡¼¥È¤ËÊñ¤ó¤ÀÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð
¡Ö·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÈà»á¤Ë¡¢¤ï¤¶¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½Å¤¤ÏÃÂê¤ò¥Á¥é¤Ä¤«¤»¤ÆÄü¤á¤µ¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛ³°¤ËÁê¼ê¤¬Ê³µ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢·Ú¡¹¤·¤¯¡Ö·ëº§¡×¤òÍýÍ³¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¸µ¥«¥ì¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢º£¤µ¤éÃÙ¤¤ËÜ²»
¡Ö¸µ¥«¥ì¤È¤è¤ê¤òÌá¤¹¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤Ë¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°ÊÁ°¤ÎÎø°¦¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Û¤Î¤á¤«¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Ã±ÅáÄ¾Æþ¤Ë¡Ö¤É¤³¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÊØÍø¤Ê¤¿¤È¤¨ÏÃ
¡Ö¤â¤Ï¤äÃË¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¥¼¥í¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Îø°¦´¶¾ð¤¬°¦¾ð¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤´¤Þ¤«¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÄï¤Ë¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Îà·¿¤â¡¢°Â°×¤Ê»ÈÍÑ¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡ÖÍ§Ã£¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´ÊÃ±¤Ê¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥ª¥Õ
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï¤Þ¤À¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤ÎÌÌ²¼¤²¤ÆÃçÎÉ¤¯¤·¤í¤È!?¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª»î¤·´¶³Ð¤Ç¸òºÝ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤½¤Ï¤Ã¤¤ê¡ÖÍ§Ã£¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¤¹¤ë¤È¡¢²Òº¬¤ò»Ä¤µ¤º¤ËºÑ¤à¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤â¤½¤âÊÌ¤ìÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¸¤¿¤¤¿È¾¡¼ê¤Ê¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤¬°¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤ìÏÃ¤ËÎ×¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤è¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê·§»³ ½Ú¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2013Ç¯10·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é20Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×154Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¡¢30Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº