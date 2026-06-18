「こんな完成してるの!?」M!LK・曽野舜太、小学5年生時の写真公開！ 「こりゃあスカウトされるわ！」
M!LKの曽野舜太さんは6月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。小学5年生の時の写真を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】小学5年生時のM!LK・曽野舜太
ファンからは「天使がいる」「小5でこんな完成してるの!?」「女の子にも見えちゃう可愛さ」「面影残りすぎー！」「こりゃあスカウトされるわ！」「合格以外の結果なくて草」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】小学5年生時のM!LK・曽野舜太
「面影残りすぎー！」曽野さんは「スターダストにスカウトされて面接に行った小学5年生の曽野舜太(11才)」と説明し、2枚の写真を投稿。はっきりとした二重まぶたを持つ美少年です。表情から、現在の姿の面影も感じられます。
ファンからは「天使がいる」「小5でこんな完成してるの!?」「女の子にも見えちゃう可愛さ」「面影残りすぎー！」「こりゃあスカウトされるわ！」「合格以外の結果なくて草」などの声が寄せられました。
クイズ番組で賞金1000万円を獲得16日放送のクイズ番組『クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？』（日本テレビ系）に出演した曽野さん。それにちなんで、小学5年生時の写真を公開したのでしょう。同番組では全問正解を達成し、賞金1000万円を見事獲得。別の投稿では「小学5年生より賢かった！！！！！」とつづり、賞金パネルを持つ姿を公開しています。ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)