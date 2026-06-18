深川栄洋監督、自主製作映画『あなたの息子ひき出します！』10月公開決定 「現代のヒーロー映画を作りたかった」
映画『白夜行』『神様のカルテ』『ドクター・デスの遺産―BLACK FILE―』などを手がけてきた深川栄洋監督の自主製作映画『あなたの息子ひき出します！』が、10月2日より東京・シネスイッチ銀座、シネマ・チュプキ・タバタで公開されることが決定した。
【動画】映画『あなたの息子ひき出します！』特報
本作は、深川監督が既存の映画システムの枠組みを超え、自ら私財を投じて製作したインディペンデント映画。現代社会における孤立や家族のゆがみ、ひきこもり問題を背景に、市井の人々の姿を描く人間ドラマとなっている。
出演者には、宮澤美保、平野ノラ、のせりん、小野光南翔（子役）、吉行和子、生瀬勝久、かとうかず子、石崎ひゅーい、江口のりこ、白川和子、米本学仁、大後寿々花、柄本明、西岡徳馬、天海祐希、大森南朋らが名を連ねている。
深川監督は本作について「現代のヒーロー映画を作りたかった」と語る。ネット社会の閉塞感や分かりやすい正解ばかりが求められる現代において、「みっともなくても、孤独を抱えながら目の前の人と言葉を交わして生きる」ことの大切さを描いた作品だという。
公開決定にあわせてコメントを寄せた深川監督は、「今の世の中が心の底から嫌になってしまいました。どこの国の政治家も自分のことばかりでうんざりするし、ネットニュースのコメント欄は人の悪口ばかり。特に大人が子どもっぽくて、いつから尊敬できる渋い大人がいなくなってしまったのだろうかと思いました」と率直な思いを吐露。
その上で、「だから、世の中を変えてくれるヒーロー映画を作りたくなりました。私が描きたかったのは、みっともない人間の姿であり、一生懸命に生きる市井の人々の姿です」と制作意図を明かした。
さらに、「人生には意味も答えもストーリーもない。目の前の人と言葉を交わして、孤独を抱えながら生きること。この映画が終わっても、お客さまの心の中でヒーローがまた努力を始めていると思っていただけたらうれしいです」とメッセージを送っている。
数々の商業映画を成功に導いてきた深川監督が、あえて自主製作という道を選び挑んだ意欲作。安易な感動や分かりやすい解決を提示するのではなく、現代社会を生きる人々の姿を見つめた作品として注目を集めそうだ。
また、本作は東京・シネスイッチ銀座に加え、日本で唯一のユニバーサルシアターとして知られるシネマ・チュプキ・タバタでも同時公開。音声ガイドや字幕などを備え、誰もが一緒に映画を楽しめる環境で上映される。
【動画】映画『あなたの息子ひき出します！』特報
本作は、深川監督が既存の映画システムの枠組みを超え、自ら私財を投じて製作したインディペンデント映画。現代社会における孤立や家族のゆがみ、ひきこもり問題を背景に、市井の人々の姿を描く人間ドラマとなっている。
深川監督は本作について「現代のヒーロー映画を作りたかった」と語る。ネット社会の閉塞感や分かりやすい正解ばかりが求められる現代において、「みっともなくても、孤独を抱えながら目の前の人と言葉を交わして生きる」ことの大切さを描いた作品だという。
公開決定にあわせてコメントを寄せた深川監督は、「今の世の中が心の底から嫌になってしまいました。どこの国の政治家も自分のことばかりでうんざりするし、ネットニュースのコメント欄は人の悪口ばかり。特に大人が子どもっぽくて、いつから尊敬できる渋い大人がいなくなってしまったのだろうかと思いました」と率直な思いを吐露。
その上で、「だから、世の中を変えてくれるヒーロー映画を作りたくなりました。私が描きたかったのは、みっともない人間の姿であり、一生懸命に生きる市井の人々の姿です」と制作意図を明かした。
さらに、「人生には意味も答えもストーリーもない。目の前の人と言葉を交わして、孤独を抱えながら生きること。この映画が終わっても、お客さまの心の中でヒーローがまた努力を始めていると思っていただけたらうれしいです」とメッセージを送っている。
数々の商業映画を成功に導いてきた深川監督が、あえて自主製作という道を選び挑んだ意欲作。安易な感動や分かりやすい解決を提示するのではなく、現代社会を生きる人々の姿を見つめた作品として注目を集めそうだ。
また、本作は東京・シネスイッチ銀座に加え、日本で唯一のユニバーサルシアターとして知られるシネマ・チュプキ・タバタでも同時公開。音声ガイドや字幕などを備え、誰もが一緒に映画を楽しめる環境で上映される。