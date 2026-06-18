歌舞伎俳優の尾上松也（４１）が映画「八つ墓村」（清水崇監督、９月１８日公開）で主人公の金田一耕助を演じることが１７日、分かった。今年１月に映画化が発表されて以来、ＳＮＳで「誰が出演するのか」と注目されていた。

ミステリー作家・横溝正史氏（享年７９）の人気作で過去に何度も映像化されている「八つ墓村」の時代設定を戦後の影が残る昭和から現代に置き換えて映画化。松也が演じる名探偵・金田一耕助が、岡山県の山奥にある八つ墓村で連続殺人事件の真相に迫るミステリー。「呪怨」シリーズなどホラー作品で知られる清水監督が、令和ならではの「八つ墓村」に仕上げる。

石坂浩二（８４）、渥美清さん（享年６８）、古谷一行さん（享年７８）ら名優たちが演じてきた名探偵を「令和の金田一耕助」として演じる松也は「まさか自分がやらせていただける日が来ようとは、想像もしておりませんでした。撮影期間も、日に日に喜びが増すばかりでした」と気合十分。「新たな『八つ墓村』が誕生し、今までになかった視点・演出で横溝正史先生の名作が作り上げられていると思います」と胸を張る。

奥智哉（２１）、堀田真由（２８）、高島礼子（６１）、滝藤賢一（４９）、小籔千豊（５２）、渋川清彦（５１）、高嶋政伸（５９）らも出演する。