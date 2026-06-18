日本テレビ系情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が１８日、生放送された。

冒頭では総合司会の水卜麻美アナウンサーと木曜パーソナリティーを務める「三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ ｆｒｏｍ ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥ」のパフォーマー、山下健二郎が雨が降りしきる屋外で傘をさして番組スタートのあいさつ。

そこで水卜アナは開催中のサッカーＷ杯北中米大会に触れ、「健二郎さん、私メッシ選手と同学年でした」と１次リーグのアルジェリア戦で史上最年長でハットトリックを決めた“神の子”の異名を持つアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３８）と同学年であることを明かした。

すると山下は「僕はクリロナさんです」とポルトガル代表ＦＷクリスティアーノ・ロナウド（４１）と一緒であると返した。

水卜アナは「ええ！じゃあ私たち頑張らないと！と思ったの私。Ｗ杯見ながらね、そういう目線で『雨だな〜、疲れたな〜』とか言うのやめようと思いました。ハットトリックするわ」と“宣言”。これに山下は「そうですね。勇気もらいますよね」と笑っていた。