M!LK曽野舜太＆山中柔太朗「真・運命」MV公開 対照的な美ビジュアル披露
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太と山中柔太朗が、ユニット曲として「真・運命」（マジ・デスティニー）を17日に配信リリースした。
【画像】平成少女漫画風！山中柔太朗＆曽野舜太
本作は、M!LKが展開する「モー烈モー進！プロジェクト2026」の第2弾シングル。恋に落ちる瞬間の衝撃や、どうしても抗えず惹かれ合っていく運命をドラマチックに描いた曲であり、誰もが一度は耳にしたことのある劇的なネオクラシカルフレーズが耳に残る、印象的な楽曲に仕上がっている。
さらに、ミュージックビデオも公開された。映像内では、赤と黒の衣装をまとった曽野と、白の衣装をまとった山中という、対照的な2人の美しいビジュアルが強烈な印象を残す。恋に落ちる衝撃を表現した雷鳴の演出や、2人が対となる振り付けも見どころとなる。
さらに、今作のジャケット写真は、少女漫画誌『ちゃお』で連載を持つ人気漫画家・中原杏氏による描き下ろしイラストとなっている。イラストの中で見事に絵となって登場している2人が、ミュージックビデオでは実際にその衣装をまとって世界観を表現している。
【画像】平成少女漫画風！山中柔太朗＆曽野舜太
本作は、M!LKが展開する「モー烈モー進！プロジェクト2026」の第2弾シングル。恋に落ちる瞬間の衝撃や、どうしても抗えず惹かれ合っていく運命をドラマチックに描いた曲であり、誰もが一度は耳にしたことのある劇的なネオクラシカルフレーズが耳に残る、印象的な楽曲に仕上がっている。
さらに、今作のジャケット写真は、少女漫画誌『ちゃお』で連載を持つ人気漫画家・中原杏氏による描き下ろしイラストとなっている。イラストの中で見事に絵となって登場している2人が、ミュージックビデオでは実際にその衣装をまとって世界観を表現している。