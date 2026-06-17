元宝塚星組トップ・礼真琴、『FNS歌謡祭』初出演 島袋寛子とSPEED「ALIVE」をコラボ
元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が、7月1日に放送される『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）に初出演することが発表され、SNSでは大反響を集めている。
【写真】礼真琴、宝塚退団後初ミュージカルで“ベティーちゃん”に！「女子力も修行しつつ、男役で学んだことも無駄にしたくない」
礼は2009年宝塚歌劇団に95期生として首席入団後、2019年に星組トップスターに就任。歌、ダンス、芝居、すべてにおいて類まれとなる才能を発揮し、唯一無二の存在に。惜しまれつつも25年に退団した。
退団後は、コンサート、ドラマなどで変わらぬ活躍を見せ、現在は退団後初となるミュージカル『BOOP！ The Musical ブープ！ザ ミュージカル』において、誰もが知る“ベティちゃん”を抜群の歌唱力とキュートさで見事に体現し、大絶賛を受けている。
待望の初出演となる『2026 FNS歌謡祭 夏』では、SPEEDとしてのデビューから30周年を迎える島袋寛子と、SPEEDの代表曲『ALIVE』でコラボ。伸びやかな歌声に定評のある歌姫2人がどんな化学反応を見せるか期待が高まる。
また今回の『FNS歌謡祭』には、宝塚歌劇団花組トップスターの永久輝せあが、聖乃あすか、極美慎、侑輝大弥、希波らいとを率いて参戦。M!LKと『好きすぎて滅！』をコラボすることも発表になり、こちらも大きな話題を集めている。
『2026 FNS歌謡祭 夏』は、フジテレビ系にて7月1日18時30分放送。
【写真】礼真琴、宝塚退団後初ミュージカルで“ベティーちゃん”に！「女子力も修行しつつ、男役で学んだことも無駄にしたくない」
礼は2009年宝塚歌劇団に95期生として首席入団後、2019年に星組トップスターに就任。歌、ダンス、芝居、すべてにおいて類まれとなる才能を発揮し、唯一無二の存在に。惜しまれつつも25年に退団した。
退団後は、コンサート、ドラマなどで変わらぬ活躍を見せ、現在は退団後初となるミュージカル『BOOP！ The Musical ブープ！ザ ミュージカル』において、誰もが知る“ベティちゃん”を抜群の歌唱力とキュートさで見事に体現し、大絶賛を受けている。
また今回の『FNS歌謡祭』には、宝塚歌劇団花組トップスターの永久輝せあが、聖乃あすか、極美慎、侑輝大弥、希波らいとを率いて参戦。M!LKと『好きすぎて滅！』をコラボすることも発表になり、こちらも大きな話題を集めている。
『2026 FNS歌謡祭 夏』は、フジテレビ系にて7月1日18時30分放送。