¹â¶¶°ìÀ¸¡Ö¥ê¥Ü¡¼¥ó¡×ºÇ½ª²ó¤ËÉÔËþÊ®½Ð¤âÉ¾²Á¤Ï¾å¾º ¡ÖGIFT¡×Äé¿¿°ì¤ÈÌÀ°ÅÊ¬¤±¤¿¡Ô¤µ¤¹¤¬¡ª¡Õ¤Î±éµ»ÎÏ
¡¡Ï¢¥É¥é¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤È±é¼Ô¤ÎÉ¾²Á¤Þ¤ÇÍî¤Á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£6·î14Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖGIFT¡×¤â¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¤Ê¤Î¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç»ëÄ°Î¨1¥±¥¿¡£¼ç±é¤ÎÄé¿¿°ì¡Ê61¡Ë¤¬¡Ô²¿¤À¤«¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Õ¡ÔËÜÅö¤Ë¼ç±é¡©¡Õ¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÄé¿¿°ì¡ÖGIFT¡×6¡óÂæ¢ª7.3¡óºÆÉâ¾å¤ÎÃû¤· ¡ÈÂè£²¾Ï¡É¤ÇÆ°¤»Ï¤á¤¿TBSÆüÍË·à¾ì¤ÎÄìÎÏ
¡¡¤¬¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï°ã¤¦¤é¤·¤¤¡£
¡¡¹â¶¶°ìÀ¸¡Ê45¡á¼Ì¿¿¡Ë¼ç±é¤ÎÏ¢¥É¥é¡Ö¥ê¥Ü¡¼¥ó¡ÁºÇ¸å¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡Á¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤âÇ®¿´¤Ê»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤¯¤Æ´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢6·î9Æü¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï¡Ô¾Ã²½ÉÔÎÉ¡Õ¡Ô»ëÄ°¼Ô¤Ë´ÝÅê¤²¤·¤¹¤®¡Õ¤Ê¤ó¤ÆÈãÈ½¤â½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¶¶¤ÎÉ¾²Á¤Ï²¼¤¬¤ë¤É¤³¤í¤«¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¤¢¤ë»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤ÎÊª¸ì¡£¹â¶¶¤Ïº¬Èø¸÷À¿¤ÈÌîËÜ±Ñ¿Í¤Î2Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£TVer¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô¤Ï½Õ¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È5¤ò¥¡¼¥×¤·Â³¤±¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥ÈFilmarks¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ï5ÅÀËþÅÀ¤Ç3.6¡Ê6·î12Æü¸½ºß¡Ë¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¡£¡Ôº£´ü°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¡Õ¤Ê¤ó¤Æ¥ì¥Ó¥å¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª²ó¤Ï¡Ô¤É¤¦¤âÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¡Õ¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤À¤é¤±¤Ë¡£
¡ÖÉúÀþ¤È¤·¤Æ»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤¬¡¢¸ÀµÚ¤Ê¤·¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÌµÍý¤ä¤ê»ëÄ°¼Ô¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¸÷À¿¤È±Ñ¿Í¤Ï¤Ê¤¼»÷¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Êì¤ÎÉÔÎÑ¤Ï¤É¤¦´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ºÇ½ª²ó¤Ç¸÷À¿¤Ï¼«Ê¬¤ÇÍî¤Á¤¿¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢²óÁÛ¤Ç¤ÏÃ¯¤«¤Î¼ê¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤µ¤¹¤¬¤ËÌµÍý¤¬¤Ê¤¤¤«¡©¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÉúÀþ¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ºÇ½ª²ó¤Î¥é¥¹¥È¤âÆæ¡£±Ñ¿Í¡Ê¸÷À¿¡Ë¤Î°ä±Æ¤ÎÁ°¤Ç¡¢±Ñ¿Í¤ÎÎø¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹¹¼Ó¡ÊÃæÂ¼¥¢¥ó¡á38¡Ë¤¬ÏÓ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»Ò¤Ï±Ñ¿Í¤È¹¹¼Ó¤Î»Ò¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï±Ñ¿Í¤ÎËåÉ×ÉØ¤Î»Ò¤É¤â¤Ê¤Î¤«¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï°Õ¸«¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤¤¤Æ¤â¡¢ËåÉ×ÉØ¤Ï¶î¤±´ó¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µÞ¤¤¤Ç¶î¤±´ó¤Ã¤ÆÊú¤¤¤¿¹¹¼Ó¤È±Ñ¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¿Í¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿¤â¤ä¥ê¥Ü¡¼¥ó¡¢±Ñ¿Í¤¬Å¾À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤È¤¤¤¦À©ºî¥µ¥¤¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤È¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³²¼¿¿²Æ»á¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ½ª²ó¤³¤½¡Ô¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡Õ¤È¥«¥ó¥«¥ó¥¬¥¯¥¬¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ç±é¤Î¹â¶¶¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ô¤µ¤¹¤¬¡ª¡Õ¤ÎÀ¼¤¬°µÅÝÅª¡£1¿Í2Ìò¡¢¤¤¤ä¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÊª¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢1¿Í4Ìò¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¡£ÌÜ¤Ä¤¤ä¤·¤ã¤Ù¤ë¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¤É¤Ç¡¢´é¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦À³Ê¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤¿¡£¤´ËÜ¿Í¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¤¤í¤¤¤íÅâÆÍ¤¹¤®¤¿¤»¤¤¤«¡¢ºÇ½ª²ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ô¤Þ¤µ¤«¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡©¡Õ¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤â½Ð¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¤·¡¢9ÏÃ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤¨¤Æ¤Î¡Ô´ÝÅê¤²¡Õ¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¡ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡É¤È¤¤¤¦Å¸³«¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡£º£´ü¤Ï¡ØGIFT¡Ù¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó±é¤¸¤ëÎÃ¤¬ºÇ½ª²óÄ¾Á°¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÔºÇ°¤ÎÅ¸³«¡Õ¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ï¢¥É¥é¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ª²ó¤È¤½¤ÎÁ°¤Î²ó¤¬¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤«¡¢¤½¤³¤ÇÂç¤¤¯°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òº£´ü²þ¤á¤Æ»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Êºßµþ¥¡¼¶É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¡¡ºÇ½ª²ó¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ç±é¤Î¹â¶¶¤Ï¾Î»¿¤ÎÍò¤Ç¡¢Ìµ½ý¤È¤¤¤¦¤è¤êÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿Âç¤¤¯Ì¾¤ò¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Äé¿¿°ì¡ÖGIFT¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ú¤µ¤é¤ËÆÉ¤à¡Û¤Ê¤É¤Ç¤â¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£