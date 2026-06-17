帝国データバンクによりますと、愛知県半田市に本社を置く調味料メーカーの「調味」と関連会社2社が、6月8日に名古屋地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けました。3社の負債総額は約11億9000万円に上ります。

【写真を見る】【倒産】だしの素や旨味調味料の製造会社 破産手続き開始決定 創業者の死去などが経営悪化に拍車をかける 関連会社2社も合わせた負債総額は約11億9000万円

経営悪化の背景には、東日本大震災で拠点が被災し閉鎖を余儀なくされたほか、多くの販路を失ったことがあるということです。

3社の負債額内訳は？

帝国データバンクによりますと、破産したのは、調味料メーカー「調味」（愛知･半田市）と、「クツク」（愛知･半田市）、「フードパック」（岩手･宮古市）の3社です。

負債額の内訳は、調味が約6億9000万円、クツクが約3億5000万円、フードパックが約1億5000万円で、合計約11億9000万円に達します。

東日本大震災で東北地方の拠点が被災

「調味」は、1976年5月に設立。旨味調味料やだしの素などを製造し、水産業界や珍味メーカーなどを主な取引先としてして、2008年4月期には、約17億6600万円の年間売上高を記録していました。

しかし、その後の経営は東日本大震災によって暗転。東北地方の拠点が被災して閉鎖に追い込まれ、多くの販路も失いました。その結果、2012年4月期の年間売上高は約8億3200万円へと半減し、約5700万円の最終赤字を計上。以降は年商が10億円を上回る時期も見られたものの、業績は低迷し、2025年4月期の売上高は約8億4000万円にとどまっていました。

創業者の前代表が死去 経営の混乱に拍車かける

年間売上高に匹敵するほどの借入金返済が重荷となり、関連会社への貸付金も回収できず、資金繰りはひっ迫。

さらに、創業者である前代表の死去が経営の混乱に拍車をかけ、取引先への支払い遅延も発生。2025年12月、事業停止に追い込まれていました。