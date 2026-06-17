「TBS バレーボール」公式Instagramに、バレーボール男子日本代表の主将を務める石川祐希が登場。中島健人の「最初はキュン！」ダンスを披露している。

【動画＆写真】男子バレー石川祐希の「最初はキュン！」（中島健人）ダンスなど①～③

■ハートポーズ連発のキュンキュンダンスに石川が挑戦

石川はバレーボール日本代表の真っ赤なユニフォームをまとってニコニコ。両手をクルクルまわして指ハート、そして小指を立て、ピースをしてほっぺハート。さらにカメラを撃ち抜くように両手で指したあと、片手の人差し指で前を指し、頭に両手をつけた頭ハートポーズをキメている。

コメント欄には「石川選手にキュン」「慣れてない感じがかわいい」「バレーの時とのギャップが最高」「ほんわか雰囲気に癒されます」「ケンティーに届け」などといったファンの声が続々と到着している。

中島もTikTokでダンスを公開しているのでチェックしてみよう。

■石川祐希による「最初はキュン！」

日本代表ユニフォーム姿の貴重なダンス。

■華麗なプレーや闘志あふれる表情！バレーボール中の石川

「中国ラウンド 4勝0敗。たくさんの応援ありがとうございました」と感謝のメッセージ。

■中島健人「最初はキュン！」

アイドルスマイル全開の振り付けに注目。