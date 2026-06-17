春のGP「宝塚記念」が終わって、いよいよ本格的なサマーシーズンに突入する。夏競馬の水曜新企画は「夏色思い」。記者が夏に関するテーマを考え深掘りする。初回は東京本社の鈴木悠貴（35）が担当。6月初旬から続々と全国各地で梅雨入り。騎手への取材とデータを踏まえ、雨馬場レースの馬券攻略法を見つけ出す。

競馬ファンがレースを予想する上で重要なファクターとなるのが馬場状態。日本では「良」「やや重」「重」「不良」の4段階に区分されているが、「良」を除く3つの雨馬場は荒れやすいとされている。実際、早朝に大雨が降った先週土曜の函館では高配当が連発。12レース中10レースで万馬券、1＆12Rは10万円超え馬券が飛び出した。

力通りの決着になりにくい雨馬場。敬遠気味な競馬ファンも多いかもしれないが、傾向さえ分かれば、梅雨は“ドル箱”シーズンとなるかも！？近3年、雨馬場での芝の単勝回収率370％の丸田、ダートで同131％の原。巧者2人の証言を元に、攻略法を探った。

≪“大型馬は買い”はうそ?≫芝は馬場が渋るとパワーが要求される。ともあれば、大型馬を狙ってみたくなるものだが…。「体が大きければパワーがあるというわけではない。むしろ、大型馬はピッチが上がり切らないイメージがある」と丸田。その言葉通り、今年の芝レースでの500キロ以上馬の勝率は、良馬場（11・5％）より雨馬場（9・2％）の方が悪い。むしろ、大型馬は軽視してもいいのだ。

≪芝はバランスのいい走りの馬≫適性を探る上で参考になるのは走法だと丸田は言う。「グッと沈み込むような馬は苦手なのかな。走りのバランスがいい馬、ポンと飛ぶような走りをする馬は合っているのかも」。注目すべきは返し馬。「前走の走り方と今回の返し馬での走り方を見比べてみてほしい。前走と違うな、と思ったら消し。同じだな、と思ったら買い、という感覚でいいんじゃないかな」。復習が的中の近道となる。

≪お勧めはルヴァンスレーヴ産駒≫原は「砂浜を想像してほしい。サラサラの砂と、波で濡れた砂は全然走りやすさが違いますよね」とダートの重馬場を分かりやすく説明。その上で「とにかくスピードが求められる。血統が結果に大きく影響するんじゃないかな」と予想のヒントを語った。中でも原のお薦めはルヴァンスレーヴ産駒。近3年で調べてみると、勝率（12・4％）、連対率（22・1％）、複勝率（32・7％）はいずれも、250走以上している産駒の中でトップ。やや重馬場だった先週の東京では14頭が出走して【4・1・1・8】、単勝回収率は196％と好成績だった。

天気予報によれば、今週末の東京＆阪神は雨予報で、函館も前日の金曜日に雨マーク。宝塚記念のレース前のようなゲリラ豪雨の可能性もあり、今週末は3場で雨馬場もあり得る。3つの格言を参考に、ぜひ高配当をゲットしよう。（鈴木 悠貴）