「13番ではなくて？」思わず聞き返してしまった…現地関係者がオランダ戦で最も評価した日本代表戦士とは？【W杯】
2026年６月14日（日本時間15日）、日本代表は北中米ワールドカップ初戦でオランダと対戦し、２−２で引き分けた。
試合後、森保一監督とロナルド・クーマン監督の会見が終了したあと、プレスカンファレンスルームにいた北テキサスFIFAワールドカップ組織委員会のケビン氏に、日本のパフォーマンスについて話を聞いた。
同氏は「素晴らしかったと思います」と評価。その理由をこう説明した。
「特に終盤の粘りには本当に驚かされました。同点に追いついたあと、オランダに再び勝ち越されたにもかかわらず、また追いついたのですから。最後の10分間、日本がオランダ陣内でしっかりとボールを保持していた戦いぶりには、とても感銘を受けました」
では、日本代表で最も印象に残った選手は誰だったのか。
「左サイドの11番（前田大然）です。特に前半のパフォーマンスが印象的でした。左サイドを何度も駆け上がっていましたから」
実を言うと、著者は思わず聞き返した。
「13番（中村敬斗）ではなく、11番ですか？」
するとケビン氏は次のように答えた。
「13番もいましたが、そうではなく11番です」
ゴールを決めた中村敬斗や鎌田大地ではなく、献身的に左サイドを上下動し続けた前田のスピードと運動量が、現地関係者の目には強く焼き付いたようだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
試合後、森保一監督とロナルド・クーマン監督の会見が終了したあと、プレスカンファレンスルームにいた北テキサスFIFAワールドカップ組織委員会のケビン氏に、日本のパフォーマンスについて話を聞いた。
同氏は「素晴らしかったと思います」と評価。その理由をこう説明した。
では、日本代表で最も印象に残った選手は誰だったのか。
「左サイドの11番（前田大然）です。特に前半のパフォーマンスが印象的でした。左サイドを何度も駆け上がっていましたから」
実を言うと、著者は思わず聞き返した。
「13番（中村敬斗）ではなく、11番ですか？」
するとケビン氏は次のように答えた。
「13番もいましたが、そうではなく11番です」
ゴールを決めた中村敬斗や鎌田大地ではなく、献身的に左サイドを上下動し続けた前田のスピードと運動量が、現地関係者の目には強く焼き付いたようだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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