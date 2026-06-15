バンドFTISLAND（エフティーアイランド）のボーカル、イ・ホンギが公演中、裸足でステージから飛び降りた後、痛みを訴えてその場に倒れ込むという危うい場面があった。一歩間違えば大きなけがにつながりかねなかったハプニングに、ファンたちは胸をなで下ろした。

イ・ホンギは14日、自身のSNSに「絶対に裸足でステージから飛び降りないこと！ 本当に痛い」というコメントとともに、当時の様子を収めた短い動画を投稿した。

公開された動画には、イ・ホンギがステージ上段でファンの熱狂的な声援を受けながら熱唱していた最中、さらに会場の雰囲気を盛り上げるため、下のステージへ勢いよくジャンプする様子が映っていた。しかし、当時裸足だったイ・ホンギは着地の衝撃をもろに受けたようで、すぐにその場に倒れ込み、しばらく足の裏を押さえたまま痛みを訴え、視線を集めた。

この動画を見たファンたちは、安堵するとともに愛情のこもった心配の声を寄せた。オンラインコミュニティやSNSでは、「いつも気を付けてほしい」「盛り上げるのもいいけれど、体が一番大事だ」「裸足での着地は危険すぎる」「もう無理をしてはいけない年齢だ」など、安全を気遣う反応が相次いだ。

そんなハプニングがあったものの、イ・ホンギが所属するFTISLANDはアジア各地を巡りながら精力的なライブ活動を続けている。FTISLANDは13日のマカオ公演を皮切りに、本格的なグローバルツアーに突入した。今後、アジアの主要都市を巡り、現地ファンと熱い時間を過ごす予定だ。