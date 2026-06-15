SHINee・キー、活動自粛から約6カ月ぶりにSNS更新！ファンへ感謝のメッセージ「素敵な姿で会いましょう」

SHINeeのキーが、約6か月ぶりにSNSを更新し、ファンへ感謝を伝えた。

去る5月11日、SHINeeの公式ユーチューブに「SHINee "Atmos" Schedule Film | ATMOS WEATHER」というタイトル映像が公開された。

【話題】キー、“タイミング選んだ謝罪”に不信感

映像は、SHINeeのカムバックを告知するスケジュールフィルムで、メンバーのオンユ、ミンホ、テミン、キーの4人全員が出演し、注目を集めた。

（写真提供＝OSEN）キー

映像の中でキーは「AtmosTV」のお天気キャスターとして登場し、SHINeeのカムバックスケジュールを紹介。コミカルな演技で“キム・ギボム記者”に変身したキーは、市民役として登場したオンユとの息の合った掛け合いで笑いを誘ったほか、突然現れたテミンがカムバック日程をネタバレしそうになると、慌てる演技を見せるなど、SHINeeらしいユーモアあふれる内容となった。

この映像は、昨年12月にキーが活動を休止して以来、約5カ月ぶりに公式コンテンツへ姿を見せたことでも話題を集めた。キーはブロンドに脱色した眉毛や鼻のシルバーアクセサリー、カラーコンタクトを取り入れた大胆なスタイリングで視線を奪った。

（画像＝SHINee YouTubeチャンネル）キー

またキーは最近、自身のSNSに長文のメッセージを投稿。キーは「KSPO DOME、そしてベルーナドーム公演まで、無事に終えることができました。ステージの上で皆さんと過ごした時間は本当に幸せで、ずっと大切な思い出になると思います」と伝えた。

続けて「そして、ATMOSの活動も無事に締めくくることができました。たくさんの愛と応援を送ってくださり、シャイニーワールド（ファンダム名）の皆さんに本当にありがとうございます。また素敵な姿でお会いしましょう」とファンに感謝の気持ちを伝えた。

この投稿は、キーが活動を休止してから約6カ月ぶりに自らファンへ伝えたメッセージという点でも大きな関心を集めた。ファンからは、「久しぶりでうれしい」「元気な姿で戻ってきてくれてありがとう」「やっぱりSHINeeは4人そろった時が一番輝く」といった反応が寄せられている。

なおキーは昨年12月、医師免許を持たない人物から病院や自宅で診療を受けていた事実が明らかになり、物議を醸した。発覚後、彼は所属事務所を通じて「相手を医師だと信じており、自宅で診療を受けることが問題になるとは認識していなかった」と説明し、「自分の無知を深く反省している」とコメント。出演中だったすべての番組から降板していた。

（記事提供＝OSEN）

◇キー プロフィール

1991年9月23日生まれ。本名キム・キボム。15歳のときに受けたSMエンターテインメントの全国ツアーオーディションに参加し、8000人の中からたった一人合格。大邱（テグ）市出身で地元の高校に通っていたため、毎週末200km以上離れたソウルの事務所まで通いながら練習生時代を過ごした。歌やダンスはもちろん、演技やMCでも才能を発揮しており、さらにはファッションアイテムのリメイクも得意。SHINeeのコンサートでは実際に衣装のデザインを手掛けるなど、音楽の分野にとどまらない多彩な魅力で人気を集めている。