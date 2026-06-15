「僕のゴールじゃなかったみたいなんですけど…」オランダ戦、劇的同点弾の場面を小川航基が回想。「チームを勢いづかせる１点だった」【W杯】

「僕のゴールじゃなかったみたいなんですけど…」オランダ戦、劇的同点弾の場面を小川航基が回想。「チームを勢いづかせる１点だった」【W杯】