交代出場で存在感を示した小川（19番）。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

写真拡大

　森保ジャパンは日本時間６月１５日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦。２−２で引き分け、勝点１を手にした。

　日本は、前半をスコアレスで終えたなか、後半の立ち上がりにオランダのフィルジル・ファン・ダイクにゴールを許したものの、57分に中村敬斗が同点弾をマーク。しかし64分に再び勝ち越しを許した。

　それでも終了間際、右CKから小川航基がヘディング。ボールは鎌田大地に当たってネットを揺らし、２−２の引き分けで試合終了を迎えた。　

　75分からピッチに登場し、同点のシーンに絡んだ小川は、「僕のゴールじゃなかったみたいなんですけど」と苦笑いしつつも、以下のように振り返った。

「僕のゴールだろうが、（鎌田）大地君のゴールだろうが、今日はみんなが細かいところまで戦って、前半からすごい勇気をもらっていました。だから、みんなの勝点1だと思います」
 
　さらに以下のように続けた。

「僕にマーク付いている選手がけっこう緩かった。（伊東）純也君のクロスを頭で決めるのは初めてじゃないので、だいたいどこらへんにボールが来るかは分かっていたので。あれはドンピシャだったと思います。この試合を負けて帰るのと、勝点１を拾って帰れるのでは全然違う。この勝点１はすごく大きいですし、チームを勢いづかせる１点だったと思います」

　引き分けではあったものの、次戦のチュニジア戦へ向けて、弾みのつくゲームだったようだ。

構成●サッカーダイジェスト編集部

【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF

 