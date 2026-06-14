ニックスが53年ぶりのNBA制覇…ブランソン45得点の大暴れ、敵地でスパーズ破り優勝決定

6月14日（現地時間13日）、NBAファイナル2026の第5戦がフロスト・バンク・センターで行われ、ニューヨーク・ニックスが94－90でサンアントニオ・スパーズに勝利した。この結果、ニックスがシリーズ4勝1敗で頂上決戦を制し、1973年以来53年ぶりとなるNBAチャンピオンに輝いた。

王手をかけて敵地に乗り込んだニックスだったが、立ち上がりはスパーズの堅守に苦しんだ。ビクター・ウェンバンヤマがゴール下に立ちはだかり、スパーズが第1クォーターから主導権を掌握。ニックスはフィールドゴール成功率を大きく落とし、ペイント内で得点を伸ばせない苦しい時間帯が続いた。

それでも、ジェイレン・ブランソンがチームをけん引した。前半から得点を重ねて食らいつくと、後半もスパーズにリードを広げられながら、要所でショットを沈めて追撃。第3クォーターに一時15点差をつけられたニックスだったが、終盤に12－3のランで反撃し、7点ビハインドで最終クォーターへ入った。

第4クォーターもスパーズがリードを保つ展開となったが、ニックスはブランソンを中心にじわじわと点差を詰めた。残り6分過ぎには4点差へ迫り、最終盤に逆転。ブランソンはファイナルの舞台で45得点に到達し、ニックスの反撃を支え続けた。

試合終盤にはカール・アンソニー・タウンズがファウルアウトとなるアクシデントもあったが、代わってコートに立ったミッチェル・ロビンソンがリバウンド争いで存在感を発揮。ゴール下で身体を張り、セカンドチャンスを防ぐプレーと貴重なリバウンドで勝利を手繰り寄せた。

個人スタッツでは、ニックスのブランソンが45得点3リバウンド3アシスト2スティールの大活躍。ミケル・ブリッジズが14得点4アシスト、ジョシュ・ハートが13得点11リバウンド、OG・アヌノビーが11得点8リバウンド3スティールをマークしたほか、ミッチェル・ロビンソンが途中出場ながら6本のオフェンスリバウンドを含む10リバウンドを記録した。

スパーズはディラン・ハーパーがチーム最多25得点、ウェンバンヤマが19得点14リバウンド5ブロック、ジュリアン・シャンペニーが14得点、デビン・バッセルが12得点7リバウンドを挙げたが、後半は決定力が下がり、ホームで失意の逆転負けとなった。

■試合結果



ニックス 94－90 スパーズ



NYK｜13｜24｜28｜29｜＝94



SAS｜23｜19｜30｜18｜＝90