犬が『丸くなって眠る』理由５選

愛犬の寝姿を見ていると、日によって姿勢が違うことに気づきませんか。その中でも、丸まって眠ることの多い犬はたくさんいます。なぜ犬たちは、丸まって眠ることが多いのでしょうか。ここでは、犬が丸くなって眠る理由を見ていきましょう。

1.体温を逃さないため

まず考えられる理由として、体温を逃さないために丸まって眠っている可能性があります。特に肌寒い冬場やクーラーを使い始めた夏場などは、犬も寒さを感じていることが多く、自分で体温を逃さないようにと体を丸めて眠ることが多いです。

また、犬によってはフローリングの上で眠っている際、フローリングのひんやりとした涼しさを感じ、体を丸めることもあるでしょう。

2.本能的に身を守る姿勢をとっている

犬の祖先は、外敵から身を守りながら眠っていたと考えられています。そのため、今でも本能的に、急所を隠して眠る姿勢を取る犬は少なくありません。

本能的に身を守る姿勢をとっていることで、いざという時もすぐに命を奪われないという安心感から、安眠できる犬もいます。つまり、常に警戒しているというよりは、保険をかけている状態と言えるでしょう。

3.性格的に丸くなって眠ると落ち着く

人間も、性格によって寝姿勢が変わるように、犬も性格が寝る時の姿勢に反映されていることがあります。

特に、丸まって眠る犬は、慎重だったり臆病だったりと、比較的警戒心の強いタイプが多いです。常に丸まって眠っている犬は、その場に安心できていないというよりも、性格的に丸まって眠ることで落ち着けるタイプなのでしょう。

4.体調不良の可能性

もしも丸まって眠りながら、体を震わせていたり、触れようとすると怒って嫌がるなど、普段とは違う様子を見せている場合は、体調不良の可能性も疑いましょう。腹痛や発熱による悪寒を感じ、体を丸めて痛みや悪寒から自分を守ろうとしているのかもしれません。

5.単純に丸まって眠る姿勢が習慣化している

子犬の頃は、兄弟犬たちとお互いに丸まりながら寄り添って眠っていた犬も多くいます。その頃の習慣が今も残っており、丸まって眠ることで「寝やすい」と感じている犬もいるようです。

特に、まだ子犬期（～1歳）と言われる頃は、家に来る前の習慣も残っていることが多いので、丸まって眠る子犬も多くいます。

寝相から分かる犬の心理とは？

犬は丸まって眠る以外にも、別の寝相で眠ることがあります。犬の寝相には、その時の心理状態が表れていることもあるので、代表的な寝相を見ていきましょう。

横向きで足を伸ばしている→リラックスしている

体を横向きに倒し、足をだらんと伸ばして眠っている様子は、その犬がリラックスしている様子を表しています。全体的に筋肉が緩んでいる状態なので、時には舌が口からだらんと出ている犬もいるでしょう。

仰向け → 強い安心感がある

まったく野生みを感じない仰向けの状態で眠っている犬は、まったく脅威を感じておらず、その環境に最大の安心を覚えている証です。安全だと感じているだけではなく、環境の快適さにも満足している犬が多いでしょう。

伏せ→すぐに動けるようにしている

伏せの状態で眠っている場合は、何かあった時にすぐ動けるように待機している状態です。完全に眠っているというよりも、「飼い主さんから指示があったら動こう」「少しでも不安なことがあったら逃げよう」と若干警戒心を持っていたり、ウトウトとした浅い眠りを繰り返しています。

注意したい寝相やサインとは？

基本的に、犬の寝相はその子の個性が反映されていますが、中には注意が必要な寝相もあります。

ぎゅっと強く体を丸めている 苦しそうに呼吸している 寝ようとしても眠れない様子が続く 伏せの状態でおしりだけ上げている姿勢

ぎゅっと強く体を丸めているのは、痛みを感じていたり、寒さを感じているサインです。室温を調節したり、体調に不安が見られないか確認してください。

また、伏せの状態でおしりだけを上に突き出すようなポーズ（祈りのポーズ）をしている場合は、激しい腹痛を起こしているサインです。急性膵炎や消化管穿孔、腸閉塞など命に関わる重篤な疾患が強く疑われるため、様子見をせず直ちに動物病院を受診してください。

愛犬がリラックスして眠れる環境づくりのコツ

愛犬にリラックスして眠ってもらうためには、安心して眠れる環境を整えることが何よりも大切です。以下のポイントを押さえて、愛犬にとって快適で安心できる寝床環境を整えてあげましょう。

室温を20～24℃に調整する 静かで薄暗い寝床環境を整える 余裕で寝返りが打てる大きさの寝床を用意する 飼い主の過ごす様子が見える場所に寝床を設置する

他にも、自分で体温調節できるようにブランケットを用意してあげたり、寝床にお気に入りのぬいぐるみなどを置いてあげると安心して眠れる犬も多くいます。

まとめ

犬が丸くなって眠るのは、安心感を求めていたり、寒さをしのいでいたり、ただその姿勢が寝心地良いなど、さまざまな理由が考えられます。重要なのは、愛犬が安心して快適に眠れているかどうか、です。

もしも寝ている間の様子に気になる点があれば、寝床環境を見直したり、場合によっては体調を観察し、動物病院で診てもらいましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)