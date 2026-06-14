女優で歌手の池田エライザ（30）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。イタリア・コモ湖を訪れた様子を投稿した。

「ダミアーニ『ARTE MAESTRA』ハイジュエリーコレクションにお招きいただきイタリア・コモ湖を訪れました」と報告。ボディーラインが際立つタイトな白いノースリーブのロングワンピースドレス姿で、ネックレスや指輪などのジュエリーを披露した。

また、ジュエリー展示などもアップし「私が着用した『マルゲリータ』は、ダイヤモンドとエメラルドが贅沢にあしらわれた繊細なデザインが本当に美しく、みるたびマーガレットが優しく煌めいて特別な気持ちになりました ダミアーニファミリーの皆様に温かく迎えていただいた瞬間、この場所だからこそ生まれる美しさがあるのだと自然と腑に落ちた気がします」とつづった。

さらに、「滞在中はあえて予定を詰め込まず、朝の光の中を散歩したり、湖を眺めながらゆっくりと過ごしたり。慌ただしい日常から少し離れ、自分自身と向き合う贅沢な時間になりました。ダミアーニの皆様、素晴らしいひとときをありがとうございました」と感謝の気持ちに加え、コモ湖のハクチョウや、周辺の町並みでのオフショットも公開した。

ファンやフォロワーからも「女神様キター」「イタリアの方にしか見えません」「古代ローマの映画に出るような感じ」「クレオパトラみたい」「ジュエリーが喜んでいる」「大人の色気」「ゴージャス」「美ハート至極」「素敵」「お美しいです」「美しすぎる…」「グラマラス」「スカーフ姿カワイイ」などのコメントが寄せられている。