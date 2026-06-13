Mrs. GREEN APPLE『MAJ2026』ファンダム特別賞受賞アーティストに決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEが、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』において新設されたファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索」の受賞アーティストに決定した。

■ファンダムの熱量が最も高いアーティスト

本賞は、音楽ファン一人ひとりの“聴く・調べる”という日常の音楽行動がアーティストの表彰に繋がるあらたな賞。「LINE MUSIC」アプリでの楽曲再生数と「Yahoo!検索」でのアーティスト名検索数を独自の算出方法でポイント化したものを合算し、ファンダムの熱量が最も高いアーティストが選出された。

栄えあるファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索」の1位には、Mrs. GREEN APPLEが輝いた。

■ファンダム特別賞 最終結果

1位 Mrs. GREEN APPLE（376,273,380 pt）

2位 Number_i（364,569,470 pt）

3位 嵐（215,175,126 pt）

4位 Snow Man（164,126,796 pt）

5位 BTS（133,193,409 pt）

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/